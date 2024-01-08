Giriş Tarihi: 08.01.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
21:21
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 🔊"Meteorolojik Uyarı" Son dakika açıklaması var mı, 9 Ocak Salı günü okullar tatil mi?
Ülke genelinde 9 Ocak Salı günü itibariyle etkisini göstermesi beklenen soğuk hava dalgasının, kar yağışı getirip getirmeyeceği merakla bekleniyor. Bir yandan da hava durumuna bağlı olarak, okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. AKOM'un de uyarıları üzerine, 9 Ocak Salı günü okullar tatil edilecek mi, kar tatili olacak mı? İşte, detaylar!