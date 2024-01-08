YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 🔊"Meteorolojik Uyarı" Son dakika açıklaması var mı, 9 Ocak Salı günü okullar tatil mi?

Marmara ile Kuzey Ege Kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi durumlarda dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Bu noktada okullar tatil olacak mı? İşte, detaylar!