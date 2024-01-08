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Giriş Tarihi: 08.01.2024 21:21 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 21:21

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 🔊"Meteorolojik Uyarı" Son dakika açıklaması var mı, 9 Ocak Salı günü okullar tatil mi?

Ülke genelinde 9 Ocak Salı günü itibariyle etkisini göstermesi beklenen soğuk hava dalgasının, kar yağışı getirip getirmeyeceği merakla bekleniyor. Bir yandan da hava durumuna bağlı olarak, okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. AKOM'un de uyarıları üzerine, 9 Ocak Salı günü okullar tatil edilecek mi, kar tatili olacak mı? İşte, detaylar!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 🔊Meteorolojik Uyarı Son dakika açıklaması var mı, 9 Ocak Salı günü okullar tatil mi?

Marmara ile Kuzey Ege Kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi durumlarda dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Bu noktada okullar tatil olacak mı? İşte, detaylar!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 🔊Meteorolojik Uyarı Son dakika açıklaması var mı, 9 Ocak Salı günü okullar tatil mi?

Meteorolojik Uyarı Marmara ile Kuzey Ege Kıyılarında Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 🔊Meteorolojik Uyarı Son dakika açıklaması var mı, 9 Ocak Salı günü okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 9 Ocak Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 🔊Meteorolojik Uyarı Son dakika açıklaması var mı, 9 Ocak Salı günü okullar tatil mi?

AKOM'DAN UYARI

AKOM hava koşulları konusunda uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının bu akşam saatlerinden itibaren 8 ila 10 derece birden düşmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı anlatıldı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 🔊Meteorolojik Uyarı Son dakika açıklaması var mı, 9 Ocak Salı günü okullar tatil mi?

Açıklamada, hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

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