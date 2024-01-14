Giriş Tarihi: 14.01.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
15:08
OKULLAR YARIN TATİL Mİ? Meteoroloji'den o iller için kar uyarısı! 15 Ocak Pazartesi hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yoğun kar yağışı uyarısını paylaştı. 15 Ocak Pazartesi hava durumu raporunda yağışların; Şırnak'ın doğusu ve Hakkari üzerinde yer yer yoğunlaşacağı bilgisi yer alıyor. Bu noktada öğrenciler, öğretmenler ve veliler Valilik duyuruları üzerinde kar tatili açıklamalarını takip ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi, ders var mı? İşte, ayrıntılar...