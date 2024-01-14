OKULLAR YARIN TATİL Mİ? Meteoroloji’den o iller için kar uyarısı! 15 Ocak Pazartesi hava durumu

METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI!

Yağışların; Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.