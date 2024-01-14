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Haberler Fotohaber OKULLAR YARIN TATİL Mİ? Meteoroloji'den o iller için kar uyarısı! 15 Ocak Pazartesi hava durumu
Giriş Tarihi: 14.01.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 15:08

OKULLAR YARIN TATİL Mİ? Meteoroloji'den o iller için kar uyarısı! 15 Ocak Pazartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yoğun kar yağışı uyarısını paylaştı. 15 Ocak Pazartesi hava durumu raporunda yağışların; Şırnak'ın doğusu ve Hakkari üzerinde yer yer yoğunlaşacağı bilgisi yer alıyor. Bu noktada öğrenciler, öğretmenler ve veliler Valilik duyuruları üzerinde kar tatili açıklamalarını takip ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi, ders var mı? İşte, ayrıntılar...

OKULLAR YARIN TATİL Mİ? Meteoroloji’den o iller için kar uyarısı! 15 Ocak Pazartesi hava durumu

15 Ocak Pazartesi yarın okullar tatil mi merak ediliyor. Özellikle Doğu illerinde yoğunluğunu artıran kar yağışıyla birlikte İstanbul'da da kar soğuğu devam ediyor. Gelecek hafta yarıyıl tatiline çıkacak öğrenciler son haftada okulların durumunu araştırıyor. Konuyla ilgili gözler Meteoroloji hava durumu tahminlerinde.

OKULLAR YARIN TATİL Mİ? Meteoroloji’den o iller için kar uyarısı! 15 Ocak Pazartesi hava durumu

METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI!

Yağışların; Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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OKULLAR YARIN TATİL Mİ? Meteoroloji’den o iller için kar uyarısı! 15 Ocak Pazartesi hava durumu

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLUR MU?

AKOM'dan paylaşılan açıklamaya göre İstanbul'da sıcaklık artıyor:

İstanbul'da hafta boyunca (Salı hariç) havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların bugünden (14 Ocak) itibaren artarak 11-15 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

OKULLAR YARIN TATİL Mİ? Meteoroloji’den o iller için kar uyarısı! 15 Ocak Pazartesi hava durumu

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

15 Ocak Pazartesi günü için okulların tatil olacağına yönelik herhangi bir açıklama bulunmuyor. İllerin valilik duyuruları takip ediliyor.

OKULLAR YARIN TATİL Mİ? Meteoroloji’den o iller için kar uyarısı! 15 Ocak Pazartesi hava durumu
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