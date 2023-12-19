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Haberler Fotohaber YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 20 Aralık Erzurum, Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane'de okullar tatil mi, hangi illerde ders yapılmayacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 14:01

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 20 Aralık Erzurum, Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane'de okullar tatil mi, hangi illerde ders yapılmayacak?

20 Aralık Çarşamba, birçok ilde meydana gelen kar yağışı, veli ve öğrenciler arasında yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Bugün meteorolojiden gelen bilgiye göre Kars Ardahan'da göller buz tuttu. Bu durumda okullar tatil olacak mı sorusu yanıt arıyor. Peki, Valilik açıklaması ile 20 Aralık Erzurum, Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane'de okullar tatil mi, hangi illerde ders yapılmayacak?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 20 Aralık Erzurum, Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane’de okullar tatil mi, hangi illerde ders yapılmayacak?

Ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk hava Doğu kesimlerde kar yağışı ve buzlanmaya neden oldu. Bu durumda bölgede yaşayan öğrenci, veli ve öğretmenler yarın okul olacak mı merak ediyor. Gözler valilik açıklamasına çevrildi. Peki, 20 Aralık Çarşamba Erzurum, Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane'de okullar tatil mi? İşte, detaylar!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 20 Aralık Erzurum, Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane’de okullar tatil mi, hangi illerde ders yapılmayacak?

AĞRI, KARS, KARAMAN, MUŞ, GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Aralık günü için kar yağışı uyarısında bulundu. Ancak henüz il valiliği, kaymakamlıklar ya da il Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından eğitim öğretimle ilgili bir açıklama gelmedi.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 20 Aralık Erzurum, Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane’de okullar tatil mi, hangi illerde ders yapılmayacak?

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ 🗓️(19 - 25 Aralık 2023)

Mevsim normalleri seyreden hava sıcaklıklarının, Salı günü başlayan artmaya gelişmiş kuzey, iç ve batı düzenleri yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 20 Aralık Erzurum, Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane’de okullar tatil mi, hangi illerde ders yapılmayacak?

Hava Sıcaklığı: Ülke genelinde mevsim normalleri yönünde, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyo

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 20 Aralık Erzurum, Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane’de okullar tatil mi, hangi illerde ders yapılmayacak?

20 Aralık Erzurum, Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane'de okullar tatil mi?

Erzurum, Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane'de okulların tatil olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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