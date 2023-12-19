YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 20 Aralık Erzurum, Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane’de okullar tatil mi, hangi illerde ders yapılmayacak?

Ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk hava Doğu kesimlerde kar yağışı ve buzlanmaya neden oldu. Bu durumda bölgede yaşayan öğrenci, veli ve öğretmenler yarın okul olacak mı merak ediyor. Gözler valilik açıklamasına çevrildi. Peki, 20 Aralık Çarşamba Erzurum, Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane'de okullar tatil mi? İşte, detaylar!