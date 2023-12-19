Giriş Tarihi: 19.12.2023 14:01
Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
14:01
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 20 Aralık Erzurum, Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane'de okullar tatil mi, hangi illerde ders yapılmayacak?
20 Aralık Çarşamba, birçok ilde meydana gelen kar yağışı, veli ve öğrenciler arasında yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Bugün meteorolojiden gelen bilgiye göre Kars Ardahan'da göller buz tuttu. Bu durumda okullar tatil olacak mı sorusu yanıt arıyor. Peki, Valilik açıklaması ile 20 Aralık Erzurum, Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane'de okullar tatil mi, hangi illerde ders yapılmayacak?