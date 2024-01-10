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Haberler Fotohaber Yarın Sakarya’da okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı! 11 Ocak Perşembe Sakarya’da okullar var mı, tatil mi?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 11:53

Yarın Sakarya’da okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı! 11 Ocak Perşembe Sakarya’da okullar var mı, tatil mi?

Sakarya'da soğuk hava koşulları etkili olmaya başlarken okulların tatil mi araştırması başladı. Kar yağışının bütün ülkeyi etkisi altına almasıyla Sakarya'da beyaza bürünmeye hazırlanıyor. Soğuk kış şartları Sakarya'da fırtına ve yağışa sebep oldu. Meteoroloji ardı ardına uyarılar veremeye başladı. Öğrenciler ve öğretmenler valiliklerden gelecek duyuruları yakın takibe aldı. Peki, 11 Ocak Perşembe okullar var mı, Sakarya'da okullar tatil mi?

Yarın Sakarya’da okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı! 11 Ocak Perşembe Sakarya’da okullar var mı, tatil mi?

Tüm ülkede sıcaklıklar 10 derece birden düştü. Hava koşullarının kötüleşmesiyle birlikte yağmur yerini kuvvetli kar yağışına bıraktı. Sakarya'da önümüzdeki 5 gün boyunca bazı ilçelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına etkili olacak. Hava -3 derecelere kadar düşecek. İşte yarın Sakarya'da okullar tatil mi, 11 Ocak Perşembe okullar var mı? detayları

Yarın Sakarya’da okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı! 11 Ocak Perşembe Sakarya’da okullar var mı, tatil mi?

METEOROLOJİ'DEN UYARI!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve yükseklerde kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Yarın Sakarya’da okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı! 11 Ocak Perşembe Sakarya’da okullar var mı, tatil mi?

SAKARYA'DA SICAKLIKLAR -3 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR!

Havanın 1 ve -3 dereceler arasında seyrettiği Sakarya'da kar yağışı yarın etkili olmaya başlayacak. Kar yağışıyla birlikte 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şehirde etkili olacak.

Yarın Sakarya’da okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı! 11 Ocak Perşembe Sakarya’da okullar var mı, tatil mi?

Yarın Sakarya’da okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı! 11 Ocak Perşembe Sakarya’da okullar var mı, tatil mi?

YARIN SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Devam eden fırtına ve yağışla birlikte okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Konuyla ilgili henüz Bolu Valiliğinden açıklama bulunmuyor.

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