Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
11:53
Yarın Sakarya’da okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı! 11 Ocak Perşembe Sakarya’da okullar var mı, tatil mi?
Sakarya'da soğuk hava koşulları etkili olmaya başlarken okulların tatil mi araştırması başladı. Kar yağışının bütün ülkeyi etkisi altına almasıyla Sakarya'da beyaza bürünmeye hazırlanıyor. Soğuk kış şartları Sakarya'da fırtına ve yağışa sebep oldu. Meteoroloji ardı ardına uyarılar veremeye başladı. Öğrenciler ve öğretmenler valiliklerden gelecek duyuruları yakın takibe aldı. Peki, 11 Ocak Perşembe okullar var mı, Sakarya'da okullar tatil mi?