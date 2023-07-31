YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN 2023? Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ve sonuçları ile TSK terfi ve atama kararları açıklandı mı?

YAŞ toplantısı için geri sayım başladı. Yüksek Askeri Şura, bir yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ağustos ayının ilk haftasında yapılacak toplantıda; albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemleri ele alınacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi ve atama dosyaları da masada olacak. Toplantıya kısa bir süre kala ''YAŞ toplantısı ne zaman 2023?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin de Şura gündeminde olması bekleniyor. Peki, YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün ve saat kaçta? Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 YAŞ toplantısı hakkında merak edilenler…