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Giriş Tarihi: 31.07.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 10:53

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN 2023? Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ve sonuçları ile TSK terfi ve atama kararları açıklandı mı?

YAŞ toplantısı için geri sayım başladı. Yüksek Askeri Şura, bir yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ağustos ayının ilk haftasında yapılacak toplantıda; albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemleri ele alınacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi ve atama dosyaları da masada olacak. Toplantıya kısa bir süre kala ''YAŞ toplantısı ne zaman 2023?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin de Şura gündeminde olması bekleniyor. Peki, YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün ve saat kaçta? Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 YAŞ toplantısı hakkında merak edilenler…

YAŞ toplantısı ne zaman 2023, hangi gün? TSK terfi ve atama kararları açıklandı mı? Gözler Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararlarında!

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bir yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıya kısa bir süre kala ''YAŞ toplantısı ne zaman 2023?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Toplantıda Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin belirlenmesi bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi, atama, emeklilik gibi kararlar başta olmak üzere 2023 YAŞ toplantısı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı sonrası uygulamaya konulacak. Peki, Yüksek Askeri Şura toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2023 YAŞ kararları ne zaman açıklanacak, Genelkurmay Başkanı kim olacak? İşte detaylar!

YAŞ toplantısı ne zaman 2023, hangi gün? TSK terfi ve atama kararları açıklandı mı? Gözler Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararlarında!

YÜKSEK ASKERİ ŞURA BU HAFTA TOPLANIYOR! YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN 2023?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustos ayının ilk haftasında yapılacak. YAŞ toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin de Şura gündeminde olması bekleniyor.

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YAŞ toplantısı ne zaman 2023, hangi gün? TSK terfi ve atama kararları açıklandı mı? Gözler Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararlarında!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.

YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer alacak.

Şura çalışmalarının, her yıl olduğu gibi YAŞ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaretlerinin ardından başlaması bekleniyor.

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararları Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

YAŞ toplantısı ne zaman 2023, hangi gün? TSK terfi ve atama kararları açıklandı mı? Gözler Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararlarında!

DEVRE ARKADAŞI 3 ORGENERAL

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen başlıklardan biri de Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim.

Bu göreve, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak.

Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor.

Harp Okulu'nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti.

Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor.

YAŞ toplantısı ne zaman 2023, hangi gün? TSK terfi ve atama kararları açıklandı mı? Gözler Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararlarında!

HAVA VE DENİZ KUVVETLERİNDE ADI ÖNE ÇIKANLAR

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın görev süreleri devam ediyor.

Geçen yıl bu görevlere getirilen komutanların emekliye ayrılması durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin ile Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın adı geçiyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ismi öne çıkıyor.

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