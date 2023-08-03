YAŞ toplantısı başladı mı, saat kaçta başlıyor? 2023 Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? TSK terfi ve atama kararları bekleniyor!

YAŞ toplantısı 2023 için beklenen gün geldi. Yüksek Askeri Şura toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek. Bir yıl aradan sonra yapılacak toplantıda; Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atama dosyaları, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemleri ele alınacak. Toplantıya saatler kala milyonlarca vatandaş ''YAŞ toplantısı ne zaman 2023?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Toplantının öncelikli gündem maddesi ise Genelkurmay Başkanlığı görevini asli olarak yapacak ismin belirlenmesi olacak. Peki, YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Yüksek Askeri Şura YAŞ kararları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 YAŞ toplantısı kararları ve sonuçları ile TSK terfi ve atama kararları…