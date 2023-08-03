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Giriş Tarihi: 03.08.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 10:56

YAŞ toplantısı başladı mı, saat kaçta başlıyor? 2023 Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? TSK terfi ve atama kararları bekleniyor!

YAŞ toplantısı 2023 için beklenen gün geldi. Yüksek Askeri Şura toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek. Bir yıl aradan sonra yapılacak toplantıda; Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atama dosyaları, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemleri ele alınacak. Toplantıya saatler kala milyonlarca vatandaş ''YAŞ toplantısı ne zaman 2023?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Toplantının öncelikli gündem maddesi ise Genelkurmay Başkanlığı görevini asli olarak yapacak ismin belirlenmesi olacak. Peki, YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Yüksek Askeri Şura YAŞ kararları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 YAŞ toplantısı kararları ve sonuçları ile TSK terfi ve atama kararları…

YAŞ toplantısı başladı mı, saat kaçta başlıyor? 2023 Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? TSK terfi ve atama kararları bekleniyor!

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bir yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantıya kısa bir süre kala ''YAŞ toplantısı ne zaman 2023?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Toplantıda Yaşar Güler'den boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim belirlenecek. Ayrıca komutanların görev sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına karar verilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi, atama, emeklilik kararları başta olmak üzere 2023 YAŞ toplantısı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı sonrası uygulamaya konulacak. Peki, Yüksek Askeri Şura toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2023 YAŞ kararları ne zaman açıklanacak, Genelkurmay Başkanı kim olacak? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

YAŞ toplantısı başladı mı, saat kaçta başlıyor? 2023 Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? TSK terfi ve atama kararları bekleniyor!

YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TOPLANTISI NE ZAMAN 2023?

2023 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, bir yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 Ağustos 2023 Perşembe günü yani bugün yapılacak.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura'da alınacak kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna duyurulacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek YAŞ toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

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YAŞ toplantısı başladı mı, saat kaçta başlıyor? 2023 Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? TSK terfi ve atama kararları bekleniyor!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.

YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

YAŞ toplantısı başladı mı, saat kaçta başlıyor? 2023 Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? TSK terfi ve atama kararları bekleniyor!

GENELKURMAY BAŞKANI BELİRLENECEK

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim.

Güler'in Bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilmişti. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek.

Yüksek Askeri Şura'da, yeni kuvvet komutanlarına veya mevcut komutanların görev sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına da karar verilecek.

YAŞ toplantısı başladı mı, saat kaçta başlıyor? 2023 Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? TSK terfi ve atama kararları bekleniyor!

YENİ İSİMLER YER ALACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin toplantıya ilk kez katılacak.

Daha önce Genelkurmay Başkanı sıfatıyla YAŞ üyesi olan Yaşar Güler de masaya bu kez Milli Savunma Bakanı olarak oturacak.

YAŞ'ta alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

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