YAŞ toplantısı başladı mı, saat kaçta başlıyor? 2023 Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? TSK terfi ve atama kararları bekleniyor!

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bir yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantıya kısa bir süre kala ''YAŞ toplantısı ne zaman 2023?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Toplantıda Yaşar Güler'den boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim belirlenecek. Ayrıca komutanların görev sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına karar verilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi, atama, emeklilik kararları başta olmak üzere 2023 YAŞ toplantısı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı sonrası uygulamaya konulacak. Peki, Yüksek Askeri Şura toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2023 YAŞ kararları ne zaman açıklanacak, Genelkurmay Başkanı kim olacak? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!