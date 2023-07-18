YAŞAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Yaşar Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulunacak adaylar Yaşar Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapıyor. İzmir ilinde bulunan vakıf üniversitelerinden biri olan Yaşar Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiyi sizin için bir araya getirdik. Yaşar Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. İşte, Yaşar Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023!
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
2019
2018
|Kont.
2019
2018
2017
2016
|Yer.
2019
2018
2017
2016
|Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016
|Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|18+0
18+0
17+0
18+0
|18
18
17
18
|17.650
19.900
16.091
16.900
|410,39490
397.01302
428,84348
440,51513
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|12+0
13+0
3+0
4+0
|12
13
3
4
|34.598
32.900
17.043
17.700
|390,94825
381.3531
427,13752
439,22937
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|12+0
13+0
6+0
8+0
|12
13
6
8
|45.905
45.600
21.790
20.800
|381,40112
369.29663
419,61443
434,62801
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|138+0
140+0
148+0
154+0
|138
140
148
154
|172.489
124.000
67.520
70.400
|318,40019
322.3892
375,28661
388,90573
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SÖZ
|4+0
4+0
4+0
5+0
|4
4
4
5
|4.373
8.590
14.115
8.910
|428,04524
401.52339
431,58582
440,33598
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SÖZ
|3+0
3+0
3+0
3+0
|3
3
3
3
|5.542
8.050
18.749
8.840
|422,86872
402.89704
423,64266
440,54991
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SÖZ
|3+0
3+0
3+0
4+0
|3
3
3
4
|5.666
4.280
17.159
16.600
|422,37281
416.31658
426,25964
423,26202
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SÖZ
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|9,339
—
—
—
|410,94108
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|8+0
6+0
6+0
13+0
|8
6
6
13
|352.026
199.000
118.436
91.900
|285,46550
304.14268
344,49066
353,00670
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|9+0
9+0
8+0
14+0
|9
9
8
14
|358.587
218.000
142.326
127.000
|284,39344
300.14885
332,76395
334,71432
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|10+0
9+0
10+0
18+0
|10
9
10
18
|444.624
168.000
173.315
125.000
|271,41395
311.55222
319,28041
335,95295
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|16+0
—
—
—
|16
—
—
—
|571,230
—
—
—
|254,55445
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SÖZ
|14+0
16+0
18+0
22+0
|14
16
18
22
|850.471
819.000
383.496
352.000
|214,80266
226.86091
258,40488
266,26548
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SÖZ
|6+0
12+0
12+0
10+0
|2
7
10
10
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
381.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
260,19828
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SÖZ
|4+0
6+0
4+0
4+0
|2
6
2
4
|Dolmadı
894.000
Dolmadı
378.000
|Dolmadı
210.3482
Dolmadı
260,85917
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SÖZ
|3+0
5+0
5+0
2+0
|—
2
4
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
375.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
261,50085
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SÖZ
|14+0
17+0
15+0
10+0
|8
17
14
10
|Dolmadı
742.000
Dolmadı
241.000
|Dolmadı
234.44996
Dolmadı
293,40218
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SÖZ
|22+0
22+0
22+0
26+0
|21
22
22
26
|Dolmadı
697.000
361.812
262.000
|Dolmadı
238.69236
263,31028
287,48896
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SÖZ
|3+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SÖZ
|8+0
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|8+0
8+0
7+0
8+0
|8
8
7
8
|28.471
29.000
20.714
21.400
|397,07484
385.52711
421,12954
433,74927
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|4+0
7+0
6+0
6+0
|4
7
6
6
|65.806
67.000
43.918
36.400
|367,37525
352.90197
394,70062
416,43995
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
10+0
4+0
6+0
|10
10
4
6
|69.418
64.500
28.902
32.600
|365,14092
354.59594
410,35660
420,29762
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
11+0
7+0
10+0
|10
11
7
10
|117.091
109.000
45.458
46.400
|339,88656
329.39485
393,26910
407,11703
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|EA
|52+0
52+0
56+0
58+0
|52
52
56
58
|380.225
321.000
149.019
128.000
|270,55827
269.42358
329,04790
356,41435
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|EA
|6+0
18+0
13+0
6+0
|1
0
13
6
|Dolmadı
Dolmadı
497.612
383.000
|Dolmadı
Dolmadı
227,36582
275,82855
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|22+0
16+0
16+0
17+0
|14
16
16
17
|Dolmadı
340.000
118.929
132.000
|Dolmadı
266.01039
343,96893
354,33496
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|EA
|8+0
33+0
28+0
31+0
|6
2
28
31
|Dolmadı
Dolmadı
352.745
338.000
|Dolmadı
Dolmadı
261,15339
286,50432
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Mütercim-Tercümanlık (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|4+0
3+0
3+0
3+0
|4
3
3
3
|4.293
3.790
2.227
2.070
|458,46837
452.73203
472,15995
477,46989
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|4+0
3+0
2+0
3+0
|4
3
2
3
|7.377
4.380
3.877
3.520
|434,94301
447.1959
454,78573
461,21498
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Mütercim-Tercümanlık (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|8+0
5+0
5+0
8+0
|8
5
5
8
|14.197
8.650
6.889
4.940
|402,49558
417.07872
431,10532
448,52710
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|12+0
8+0
10+0
18+0
|12
8
10
18
|25.297
13.300
12.943
19.100
|360,82793
392.22369
394,68926
352,09035
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Mütercim-Tercümanlık (Fakülte)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|DİL
|16+0
20+0
20+0
18+0
|16
20
20
18
|33.476
19.100
16.515
21.500
|334,33136
366.75662
375,88235
339,29359
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|DİL
|18+0
18+0
9+0
10+0
|18
18
9
10
|58.436
27.800
24.298
32.800
|262,25533
332.10149
338,85501
287,63715
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|DİL
|6+0
5+0
3+0
2+0
|6
5
3
2
|70.511
43.900
26.429
33.800
|233,02636
278.05042
329,61316
283,58168
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Mütercim-Tercümanlık (Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|DİL
|12+0
6+0
6+0
4+0
|6
6
6
4
|Dolmadı
29.700
21.514
28.400
|Dolmadı
325.22441
351,71002
306,08469
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|4+0
4+0
5+0
5+0
|4
4
5
5
|53.673
59.700
69.064
48.700
|375,57101
358.00223
361,53723
401,16797
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finans
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|3+0
4+0
5+0
5+0
|3
4
5
5
|64.859
64.400
65.659
49.800
|367,96318
354.66765
364,52313
400,05362
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası Lojistik Yönetimi
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|3+0
4+0
5+0
6+0
|3
4
5
6
|69.548
96.300
115.735
55.500
|365,05536
335.66118
327,62890
394,22123
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Ekonomi
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|3+0
3+0
2+0
3+0
|3
3
2
3
|71.815
72.700
71.092
52.700
|363,61478
349.10706
359,75412
397,00846
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|12+0
9+0
12+0
25+0
|12
9
12
25
|410.929
276.000
170.552
201.000
|265,73658
278.1248
298,60817
309,48220
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finans
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
10+0
10+0
20+0
|10
10
10
20
|480.856
274.000
127.136
172.000
|255,98594
278.68259
320,84549
320,56000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası Lojistik Yönetimi
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|15+0
10+0
14+0
30+0
|15
10
14
30
|746.704
340.000
178.360
184.000
|227,07566
265.98833
295,12057
315,56043
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Ekonomi
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|20+0
12+0
15+0
28+0
|8
12
15
28
|Dolmadı
383.000
273.852
300.000
|Dolmadı
259.2005
261,28501
279,70730
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|EA
|6+0
7+0
8+0
5+0
|—
1
5
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
401.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
256,97556
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finans
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|EA
|3+0
5+0
8+0
4+0
|—
0
2
4
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
367.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
264,22904
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası Lojistik Yönetimi
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|EA
|3+0
8+0
8+0
6+0
|—
1
8
6
|Dolmadı
Dolmadı
441.860
424.000
|Dolmadı
Dolmadı
203,27883
252,55474
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Ekonomi
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|EA
|4+0
14+0
6+0
3+0
|3
2
6
3
|Dolmadı
Dolmadı
360.779
380.000
|Dolmadı
Dolmadı
238,58928
261,30345
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|EA
|18+0
24+0
28+0
17+0
|10
14
28
17
|Dolmadı
Dolmadı
344.964
359.000
|Dolmadı
Dolmadı
242,37221
265,82790
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası Lojistik Yönetimi
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|EA
|9+0
22+0
26+0
22+0
|1
7
26
22
|Dolmadı
Dolmadı
369.168
357.000
|Dolmadı
Dolmadı
236,64687
266,21234
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finans
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|EA
|14+0
25+0
30+0
24+0
|13
12
30
24
|Dolmadı
Dolmadı
368.490
345.000
|Dolmadı
Dolmadı
236,80785
269,11442
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Ekonomi
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|EA
|3+0
5+0
1+0
0+0
|1
0
1
0
|Dolmadı
Dolmadı
374.828
—
|Dolmadı
Dolmadı
235,35354
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|7+0
7+0
7+0
8+0
|7
7
7
8
|62.298
41.000
35.715
31.100
|403,10629
418.23153
415,46454
431,04815
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|10+0
10+0
4+0
5+0
|10
10
4
5
|121.454
58.300
47.228
39.900
|341,54593
390.95745
397,30286
415,27202
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|8+0
11+0
6+0
7+0
|8
11
6
7
|183.399
81.400
58.113
51.400
|302,69698
361.36782
381,98625
396,23045
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|45+0
46+0
56+0
55+0
|12
46
56
55
|Dolmadı
197.000
147.442
165.000
|Dolmadı
280.5242
295,29656
280,44172
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|6+0
6+0
6+0
7+0
|6
6
6
7
|62.205
51.500
53.829
45.300
|369,70210
364.28627
375,62697
404,80429
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|6+0
6+0
3+0
5+0
|6
6
3
5
|146.197
129.000
78.291
68.100
|327,82641
320.49346
353,86965
382,41739
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|EA
|12+0
16+0
20+0
24+0
|12
16
20
24
|332.909
294.000
148.556
186.000
|278,79690
274.47988
309,13450
314,89534
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|EA
|36+0
36+0
34+0
36+0
|36
36
34
36
|697.861
715.000
251.946
281.000
|232,20221
215.6736
267,88794
284,52053
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
4+0
4+0
5+0
|5
4
4
5
|34.812
35.000
39.860
42.500
|442,48870
428.71376
408,65051
410,73296
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
6+0
|5
5
5
6
|35.603
34.800
39.214
40.200
|441,23153
429.13373
409,68844
414,65561
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|6+0
6+0
6+0
7+0
|6
6
6
7
|38.574
38.400
33.824
34.400
|436,56193
422.78314
418,75583
424,91369
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|42.676
45.100
43.467
42.200
|430,43851
411.23348
403,04067
411,15384
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|3+0
4+0
—
—
|3
4
—
—
|55.749
56.300
—
—
|411,81374
393.87238
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(Burslu) (4)
|SAY
|2+0
2+0
—
—
|2
2
—
—
|63.265
55.700
—
—
|401,82847
394.7351
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|3+0
3+0
3+0
3+0
|3
3
3
3
|73.862
60.100
62.116
59.600
|388,73261
388.38184
376,70987
384,09635
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|8+0
8+0
6+0
18+0
|8
8
6
18
|77.443
69.400
58.724
66.000
|384,46681
375.92321
381,15868
375,26591
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|12+0
10+0
10+0
29+0
|12
10
10
29
|85.992
66.400
90.315
104.000
|374,72340
379.71841
344,04642
330,52639
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|16+0
14+0
15+0
28+0
|16
14
15
28
|97.318
81.300
89.339
108.000
|363,12409
361.47049
345,03984
326,15945
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|12+0
12+0
14+0
22+0
|12
12
14
22
|156.550
93.800
79.696
107.000
|317,26848
348.12517
355,43191
327,78521
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
6+0
5+0
5+0
|5
6
5
5
|161.726
71.200
58.504
54.200
|314,26418
373.61939
381,47173
391,81520
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|22+0
20+0
20+0
16+0
|22
20
20
16
|191.490
195.000
162.578
184.000
|298,87978
281.5025
285,18040
268,14331
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|29+0
30+0
30+0
19+0
|29
30
30
19
|217.826
256.000
171.138
169.000
|287,47474
259.5568
279,80033
277,50167
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|36+0
35+0
36+0
32+0
|36
35
36
32
|232.744
230.000
123.941
129.000
|281,72353
267.69849
313,10403
307,79378
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|14+0
—
—
—
|14
—
—
—
|264,766
—
—
—
|270,82534
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|4+0
9+0
8+0
6+0
|4
2
8
6
|271.116
Dolmadı
198.878
239.000
|268,85065
Dolmadı
264,11959
240,12431
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|10+0
15+0
15+0
15+0
|10
9
15
13
|273.809
Dolmadı
163.611
Dolmadı
|268,03324
Dolmadı
284,50659
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|7+0
6+0
4+0
3+0
|7
5
4
3
|275.789
Dolmadı
188.909
233.000
|267,44476
Dolmadı
269,46828
242,70885
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|3+0
7+0
5+0
5+0
|—
1
5
2
|Dolmadı
Dolmadı
202.459
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
262,32862
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|3+0
7+0
2+0
3+0
|—
0
2
0
|Dolmadı
Dolmadı
225.262
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
251,41800
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|18+0
12+0
18+0
18+0
|15
12
18
18
|Dolmadı
218.000
176.987
134.000
|Dolmadı
272.2206
276,23277
303,05090
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|6+0
12+0
10+0
10+0
|—
1
10
8
|Dolmadı
Dolmadı
216.444
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
255,53399
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|30+0
30+0
30+0
20+0
|22
30
30
20
|Dolmadı
272.000
174.693
197.000
|Dolmadı
254.97478
277,61140
260,86897
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|11+0
6+0
5+0
8+0
|4
6
5
8
|Dolmadı
106.000
80.900
89.000
|Dolmadı
336.03835
354,09726
346,69509
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|28+0
26+0
20+0
16+0
|3
26
20
16
|Dolmadı
283.000
153.524
173.000
|Dolmadı
252.00511
291,16173
275,21580
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|6+0
26+0
24+0
25+0
|—
3
24
25
|Dolmadı
Dolmadı
199.133
229.000
|Dolmadı
Dolmadı
263,98919
244,45659
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(Ücretli) (4)
|SAY
|6+0
8+0
—
—
|—
0
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|6+0
5+0
—
—
|5
5
—
—
|Dolmadı
219.000
—
—
|Dolmadı
271.90034
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|6+0
9+0
—
—
|—
0
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|3+0
36+0
—
—
|—
2
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|10+0
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım
(Burslu) (4)
|SAY
|3+0
3+0
2+0
3+0
|3
3
2
3
|107.798
84.400
71.079
70.000
|353,24406
357.99707
365,50893
369,99479
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|12+0
12+0
8+0
16+0
|12
12
8
16
|335.046
247.000
137.698
141.000
|251,87813
262.17956
302,42879
297,98951
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım
(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|12+0
12+0
10+0
12+0
|12
12
10
11
|415.940
363.000
228.070
Dolmadı
|235,48752
234.75383
250,17356
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım
(Ücretli) (4)
|SAY
|3+0
7+0
4+0
3+0
|3
3
4
0
|463.569
Dolmadı
265.617
Dolmadı
|225,22559
Dolmadı
234,83125
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Film Tasarımı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|3+0
3+0
2+0
3+0
|3
3
2
3
|7.928
8.550
8.965
15.800
|414,77954
401.58514
443,43851
424,67752
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon
(Burslu) (4)
|SÖZ
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|11,334
—
—
—
|406,49269
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|16+0
—
—
—
|16
—
—
—
|400,074
—
—
—
|277,98115
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon
(%25 İndirimli) (4)
|SÖZ
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|666,954
—
—
—
|242,95298
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Film Tasarımı
(Ücretli) (4)
|SÖZ
|3+0
5+0
4+0
2+0
|—
1
3
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
421.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
252,26758
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Film Tasarımı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|16+0
12+0
8+0
16+0
|12
12
8
16
|Dolmadı
227.000
163.034
145.000
|Dolmadı
298.42673
323,55566
327,04882
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Film Tasarımı
(%25 İndirimli) (4)
|SÖZ
|8+0
14+0
10+0
12+0
|3
8
10
12
|Dolmadı
Dolmadı
441.054
362.000
|Dolmadı
Dolmadı
245,97431
264,15198
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon
(Ücretli) (4)
|SÖZ
|3+0
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4)
|SÖZ
|6+0
6+0
5+0
0+0
|6
6
5
0
|9.508
22.900
91.487
—
|410,56088
377.56489
382,44888
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|10+0
7+0
6+0
0+0
|10
7
6
0
|129.827
119.000
204.835
—
|332,81149
325.40313
345,91666
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%25 İndirimli) (4)
|SÖZ
|24+0
20+0
18+0
0+0
|24
20
18
0
|557.150
377.000
1.015.834
—
|256,32772
273.97481
250,48302
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Ücretli) (4)
|SÖZ
|20+0
21+0
25+0
0+0
|6
19
22
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|3+0
3+0
4+0
0+0
|3
3
4
0
|75.951
87.400
199.810
—
|361,15223
340.39279
331,35133
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|14+0
6+0
5+0
0+0
|14
6
5
0
|581.417
333.000
365.713
—
|243,98063
267.22126
290,70410
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|EA
|3+0
10+0
15+0
0+0
|1
0
2
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
15+0
10+0
0+0
|4
8
10
0
|Dolmadı
Dolmadı
777.166
—
|Dolmadı
Dolmadı
242,34296
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Turizm Rehberliği (Yüksekokul)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|3+0
3+0
3+0
3+0
|3
3
3
3
|14.325
7.290
9.693
6.480
|401,96292
425.26638
413,35706
435,60261
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Turizm Rehberliği (Yüksekokul)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|16+0
18+0
20+0
25+0
|16
18
20
25
|47.091
48.000
44.536
37.500
|293,61061
266.15918
264,14530
270,70516
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Turizm Rehberliği (Yüksekokul)
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|DİL
|3+0
4+0
3+0
2+0
|1
0
1
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
45.300
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
247,44439
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Turizm Rehberliği (Yüksekokul)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|DİL
|8+0
5+0
4+0
4+0
|5
4
1
4
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
44.400
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
250,05256
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
2019
2018
|Kont.
2019
2018
2017
2016
|Yer.
2019
2018
2017
2016
|Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016
|Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|18+0
18+0
17+0
18+0
|18
18
17
18
|17.650
19.900
16.091
16.900
|410,39490
397.01302
428,84348
440,51513
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|12+0
13+0
3+0
4+0
|12
13
3
4
|34.598
32.900
17.043
17.700
|390,94825
381.3531
427,13752
439,22937
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|12+0
13+0
6+0
8+0
|12
13
6
8
|45.905
45.600
21.790
20.800
|381,40112
369.29663
419,61443
434,62801
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|138+0
140+0
148+0
154+0
|138
140
148
154
|172.489
124.000
67.520
70.400
|318,40019
322.3892
375,28661
388,90573
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SÖZ
|4+0
4+0
4+0
5+0
|4
4
4
5
|4.373
8.590
14.115
8.910
|428,04524
401.52339
431,58582
440,33598
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SÖZ
|3+0
3+0
3+0
3+0
|3
3
3
3
|5.542
8.050
18.749
8.840
|422,86872
402.89704
423,64266
440,54991
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SÖZ
|3+0
3+0
3+0
4+0
|3
3
3
4
|5.666
4.280
17.159
16.600
|422,37281
416.31658
426,25964
423,26202
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SÖZ
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|9,339
—
—
—
|410,94108
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|8+0
6+0
6+0
13+0
|8
6
6
13
|352.026
199.000
118.436
91.900
|285,46550
304.14268
344,49066
353,00670
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|9+0
9+0
8+0
14+0
|9
9
8
14
|358.587
218.000
142.326
127.000
|284,39344
300.14885
332,76395
334,71432
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|10+0
9+0
10+0
18+0
|10
9
10
18
|444.624
168.000
173.315
125.000
|271,41395
311.55222
319,28041
335,95295
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|16+0
—
—
—
|16
—
—
—
|571,230
—
—
—
|254,55445
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SÖZ
|14+0
16+0
18+0
22+0
|14
16
18
22
|850.471
819.000
383.496
352.000
|214,80266
226.86091
258,40488
266,26548
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SÖZ
|6+0
12+0
12+0
10+0
|2
7
10
10
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
381.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
260,19828
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SÖZ
|4+0
6+0
4+0
4+0
|2
6
2
4
|Dolmadı
894.000
Dolmadı
378.000
|Dolmadı
210.3482
Dolmadı
260,85917
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SÖZ
|3+0
5+0
5+0
2+0
|—
2
4
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
375.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
261,50085
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SÖZ
|14+0
17+0
15+0
10+0
|8
17
14
10
|Dolmadı
742.000
Dolmadı
241.000
|Dolmadı
234.44996
Dolmadı
293,40218
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SÖZ
|22+0
22+0
22+0
26+0
|21
22
22
26
|Dolmadı
697.000
361.812
262.000
|Dolmadı
238.69236
263,31028
287,48896
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SÖZ
|3+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SÖZ
|8+0
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|8+0
8+0
7+0
8+0
|8
8
7
8
|28.471
29.000
20.714
21.400
|397,07484
385.52711
421,12954
433,74927
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|4+0
7+0
6+0
6+0
|4
7
6
6
|65.806
67.000
43.918
36.400
|367,37525
352.90197
394,70062
416,43995
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
10+0
4+0
6+0
|10
10
4
6
|69.418
64.500
28.902
32.600
|365,14092
354.59594
410,35660
420,29762
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
11+0
7+0
10+0
|10
11
7
10
|117.091
109.000
45.458
46.400
|339,88656
329.39485
393,26910
407,11703
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|EA
|52+0
52+0
56+0
58+0
|52
52
56
58
|380.225
321.000
149.019
128.000
|270,55827
269.42358
329,04790
356,41435
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|EA
|6+0
18+0
13+0
6+0
|1
0
13
6
|Dolmadı
Dolmadı
497.612
383.000
|Dolmadı
Dolmadı
227,36582
275,82855
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|22+0
16+0
16+0
17+0
|14
16
16
17
|Dolmadı
340.000
118.929
132.000
|Dolmadı
266.01039
343,96893
354,33496
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|EA
|8+0
33+0
28+0
31+0
|6
2
28
31
|Dolmadı
Dolmadı
352.745
338.000
|Dolmadı
Dolmadı
261,15339
286,50432
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Mütercim-Tercümanlık (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|4+0
3+0
3+0
3+0
|4
3
3
3
|4.293
3.790
2.227
2.070
|458,46837
452.73203
472,15995
477,46989
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|4+0
3+0
2+0
3+0
|4
3
2
3
|7.377
4.380
3.877
3.520
|434,94301
447.1959
454,78573
461,21498
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Mütercim-Tercümanlık (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|8+0
5+0
5+0
8+0
|8
5
5
8
|14.197
8.650
6.889
4.940
|402,49558
417.07872
431,10532
448,52710
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|12+0
8+0
10+0
18+0
|12
8
10
18
|25.297
13.300
12.943
19.100
|360,82793
392.22369
394,68926
352,09035
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Mütercim-Tercümanlık (Fakülte)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|DİL
|16+0
20+0
20+0
18+0
|16
20
20
18
|33.476
19.100
16.515
21.500
|334,33136
366.75662
375,88235
339,29359
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|DİL
|18+0
18+0
9+0
10+0
|18
18
9
10
|58.436
27.800
24.298
32.800
|262,25533
332.10149
338,85501
287,63715
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|DİL
|6+0
5+0
3+0
2+0
|6
5
3
2
|70.511
43.900
26.429
33.800
|233,02636
278.05042
329,61316
283,58168
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Mütercim-Tercümanlık (Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|DİL
|12+0
6+0
6+0
4+0
|6
6
6
4
|Dolmadı
29.700
21.514
28.400
|Dolmadı
325.22441
351,71002
306,08469
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|4+0
4+0
5+0
5+0
|4
4
5
5
|53.673
59.700
69.064
48.700
|375,57101
358.00223
361,53723
401,16797
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finans
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|3+0
4+0
5+0
5+0
|3
4
5
5
|64.859
64.400
65.659
49.800
|367,96318
354.66765
364,52313
400,05362
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası Lojistik Yönetimi
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|3+0
4+0
5+0
6+0
|3
4
5
6
|69.548
96.300
115.735
55.500
|365,05536
335.66118
327,62890
394,22123
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Ekonomi
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|3+0
3+0
2+0
3+0
|3
3
2
3
|71.815
72.700
71.092
52.700
|363,61478
349.10706
359,75412
397,00846
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|12+0
9+0
12+0
25+0
|12
9
12
25
|410.929
276.000
170.552
201.000
|265,73658
278.1248
298,60817
309,48220
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finans
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
10+0
10+0
20+0
|10
10
10
20
|480.856
274.000
127.136
172.000
|255,98594
278.68259
320,84549
320,56000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası Lojistik Yönetimi
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|15+0
10+0
14+0
30+0
|15
10
14
30
|746.704
340.000
178.360
184.000
|227,07566
265.98833
295,12057
315,56043
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Ekonomi
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|20+0
12+0
15+0
28+0
|8
12
15
28
|Dolmadı
383.000
273.852
300.000
|Dolmadı
259.2005
261,28501
279,70730
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|EA
|6+0
7+0
8+0
5+0
|—
1
5
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
401.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
256,97556
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finans
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|EA
|3+0
5+0
8+0
4+0
|—
0
2
4
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
367.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
264,22904
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası Lojistik Yönetimi
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|EA
|3+0
8+0
8+0
6+0
|—
1
8
6
|Dolmadı
Dolmadı
441.860
424.000
|Dolmadı
Dolmadı
203,27883
252,55474
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Ekonomi
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|EA
|4+0
14+0
6+0
3+0
|3
2
6
3
|Dolmadı
Dolmadı
360.779
380.000
|Dolmadı
Dolmadı
238,58928
261,30345
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|EA
|18+0
24+0
28+0
17+0
|10
14
28
17
|Dolmadı
Dolmadı
344.964
359.000
|Dolmadı
Dolmadı
242,37221
265,82790
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası Lojistik Yönetimi
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|EA
|9+0
22+0
26+0
22+0
|1
7
26
22
|Dolmadı
Dolmadı
369.168
357.000
|Dolmadı
Dolmadı
236,64687
266,21234
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finans
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|EA
|14+0
25+0
30+0
24+0
|13
12
30
24
|Dolmadı
Dolmadı
368.490
345.000
|Dolmadı
Dolmadı
236,80785
269,11442
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Ekonomi
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|EA
|3+0
5+0
1+0
0+0
|1
0
1
0
|Dolmadı
Dolmadı
374.828
—
|Dolmadı
Dolmadı
235,35354
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|7+0
7+0
7+0
8+0
|7
7
7
8
|62.298
41.000
35.715
31.100
|403,10629
418.23153
415,46454
431,04815
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|10+0
10+0
4+0
5+0
|10
10
4
5
|121.454
58.300
47.228
39.900
|341,54593
390.95745
397,30286
415,27202
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|8+0
11+0
6+0
7+0
|8
11
6
7
|183.399
81.400
58.113
51.400
|302,69698
361.36782
381,98625
396,23045
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|45+0
46+0
56+0
55+0
|12
46
56
55
|Dolmadı
197.000
147.442
165.000
|Dolmadı
280.5242
295,29656
280,44172
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|6+0
6+0
6+0
7+0
|6
6
6
7
|62.205
51.500
53.829
45.300
|369,70210
364.28627
375,62697
404,80429
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|6+0
6+0
3+0
5+0
|6
6
3
5
|146.197
129.000
78.291
68.100
|327,82641
320.49346
353,86965
382,41739
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|EA
|12+0
16+0
20+0
24+0
|12
16
20
24
|332.909
294.000
148.556
186.000
|278,79690
274.47988
309,13450
314,89534
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|EA
|36+0
36+0
34+0
36+0
|36
36
34
36
|697.861
715.000
251.946
281.000
|232,20221
215.6736
267,88794
284,52053
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
4+0
4+0
5+0
|5
4
4
5
|34.812
35.000
39.860
42.500
|442,48870
428.71376
408,65051
410,73296
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
6+0
|5
5
5
6
|35.603
34.800
39.214
40.200
|441,23153
429.13373
409,68844
414,65561
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|6+0
6+0
6+0
7+0
|6
6
6
7
|38.574
38.400
33.824
34.400
|436,56193
422.78314
418,75583
424,91369
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|42.676
45.100
43.467
42.200
|430,43851
411.23348
403,04067
411,15384
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|3+0
4+0
—
—
|3
4
—
—
|55.749
56.300
—
—
|411,81374
393.87238
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(Burslu) (4)
|SAY
|2+0
2+0
—
—
|2
2
—
—
|63.265
55.700
—
—
|401,82847
394.7351
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|3+0
3+0
3+0
3+0
|3
3
3
3
|73.862
60.100
62.116
59.600
|388,73261
388.38184
376,70987
384,09635
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|8+0
8+0
6+0
18+0
|8
8
6
18
|77.443
69.400
58.724
66.000
|384,46681
375.92321
381,15868
375,26591
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|12+0
10+0
10+0
29+0
|12
10
10
29
|85.992
66.400
90.315
104.000
|374,72340
379.71841
344,04642
330,52639
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|16+0
14+0
15+0
28+0
|16
14
15
28
|97.318
81.300
89.339
108.000
|363,12409
361.47049
345,03984
326,15945
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|12+0
12+0
14+0
22+0
|12
12
14
22
|156.550
93.800
79.696
107.000
|317,26848
348.12517
355,43191
327,78521
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
6+0
5+0
5+0
|5
6
5
5
|161.726
71.200
58.504
54.200
|314,26418
373.61939
381,47173
391,81520
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|22+0
20+0
20+0
16+0
|22
20
20
16
|191.490
195.000
162.578
184.000
|298,87978
281.5025
285,18040
268,14331
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|29+0
30+0
30+0
19+0
|29
30
30
19
|217.826
256.000
171.138
169.000
|287,47474
259.5568
279,80033
277,50167
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|36+0
35+0
36+0
32+0
|36
35
36
32
|232.744
230.000
123.941
129.000
|281,72353
267.69849
313,10403
307,79378
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|14+0
—
—
—
|14
—
—
—
|264,766
—
—
—
|270,82534
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|4+0
9+0
8+0
6+0
|4
2
8
6
|271.116
Dolmadı
198.878
239.000
|268,85065
Dolmadı
264,11959
240,12431
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|10+0
15+0
15+0
15+0
|10
9
15
13
|273.809
Dolmadı
163.611
Dolmadı
|268,03324
Dolmadı
284,50659
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|7+0
6+0
4+0
3+0
|7
5
4
3
|275.789
Dolmadı
188.909
233.000
|267,44476
Dolmadı
269,46828
242,70885
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|3+0
7+0
5+0
5+0
|—
1
5
2
|Dolmadı
Dolmadı
202.459
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
262,32862
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|3+0
7+0
2+0
3+0
|—
0
2
0
|Dolmadı
Dolmadı
225.262
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
251,41800
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|18+0
12+0
18+0
18+0
|15
12
18
18
|Dolmadı
218.000
176.987
134.000
|Dolmadı
272.2206
276,23277
303,05090
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|6+0
12+0
10+0
10+0
|—
1
10
8
|Dolmadı
Dolmadı
216.444
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
255,53399
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|30+0
30+0
30+0
20+0
|22
30
30
20
|Dolmadı
272.000
174.693
197.000
|Dolmadı
254.97478
277,61140
260,86897
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|11+0
6+0
5+0
8+0
|4
6
5
8
|Dolmadı
106.000
80.900
89.000
|Dolmadı
336.03835
354,09726
346,69509
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|28+0
26+0
20+0
16+0
|3
26
20
16
|Dolmadı
283.000
153.524
173.000
|Dolmadı
252.00511
291,16173
275,21580
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|6+0
26+0
24+0
25+0
|—
3
24
25
|Dolmadı
Dolmadı
199.133
229.000
|Dolmadı
Dolmadı
263,98919
244,45659
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(Ücretli) (4)
|SAY
|6+0
8+0
—
—
|—
0
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|6+0
5+0
—
—
|5
5
—
—
|Dolmadı
219.000
—
—
|Dolmadı
271.90034
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|6+0
9+0
—
—
|—
0
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|3+0
36+0
—
—
|—
2
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|10+0
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım
(Burslu) (4)
|SAY
|3+0
3+0
2+0
3+0
|3
3
2
3
|107.798
84.400
71.079
70.000
|353,24406
357.99707
365,50893
369,99479
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|12+0
12+0
8+0
16+0
|12
12
8
16
|335.046
247.000
137.698
141.000
|251,87813
262.17956
302,42879
297,98951
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım
(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|12+0
12+0
10+0
12+0
|12
12
10
11
|415.940
363.000
228.070
Dolmadı
|235,48752
234.75383
250,17356
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım
(Ücretli) (4)
|SAY
|3+0
7+0
4+0
3+0
|3
3
4
0
|463.569
Dolmadı
265.617
Dolmadı
|225,22559
Dolmadı
234,83125
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Film Tasarımı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|3+0
3+0
2+0
3+0
|3
3
2
3
|7.928
8.550
8.965
15.800
|414,77954
401.58514
443,43851
424,67752
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon
(Burslu) (4)
|SÖZ
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|11,334
—
—
—
|406,49269
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|16+0
—
—
—
|16
—
—
—
|400,074
—
—
—
|277,98115
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon
(%25 İndirimli) (4)
|SÖZ
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|666,954
—
—
—
|242,95298
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Film Tasarımı
(Ücretli) (4)
|SÖZ
|3+0
5+0
4+0
2+0
|—
1
3
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
421.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
252,26758
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Film Tasarımı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|16+0
12+0
8+0
16+0
|12
12
8
16
|Dolmadı
227.000
163.034
145.000
|Dolmadı
298.42673
323,55566
327,04882
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Film Tasarımı
(%25 İndirimli) (4)
|SÖZ
|8+0
14+0
10+0
12+0
|3
8
10
12
|Dolmadı
Dolmadı
441.054
362.000
|Dolmadı
Dolmadı
245,97431
264,15198
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon
(Ücretli) (4)
|SÖZ
|3+0
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4)
|SÖZ
|6+0
6+0
5+0
0+0
|6
6
5
0
|9.508
22.900
91.487
—
|410,56088
377.56489
382,44888
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|10+0
7+0
6+0
0+0
|10
7
6
0
|129.827
119.000
204.835
—
|332,81149
325.40313
345,91666
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%25 İndirimli) (4)
|SÖZ
|24+0
20+0
18+0
0+0
|24
20
18
0
|557.150
377.000
1.015.834
—
|256,32772
273.97481
250,48302
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Ücretli) (4)
|SÖZ
|20+0
21+0
25+0
0+0
|6
19
22
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|3+0
3+0
4+0
0+0
|3
3
4
0
|75.951
87.400
199.810
—
|361,15223
340.39279
331,35133
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|14+0
6+0
5+0
0+0
|14
6
5
0
|581.417
333.000
365.713
—
|243,98063
267.22126
290,70410
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|EA
|3+0
10+0
15+0
0+0
|1
0
2
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
15+0
10+0
0+0
|4
8
10
0
|Dolmadı
Dolmadı
777.166
—
|Dolmadı
Dolmadı
242,34296
180,00000
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Turizm Rehberliği (Yüksekokul)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|3+0
3+0
3+0
3+0
|3
3
3
3
|14.325
7.290
9.693
6.480
|401,96292
425.26638
413,35706
435,60261
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Turizm Rehberliği (Yüksekokul)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|16+0
18+0
20+0
25+0
|16
18
20
25
|47.091
48.000
44.536
37.500
|293,61061
266.15918
264,14530
270,70516
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Turizm Rehberliği (Yüksekokul)
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|DİL
|3+0
4+0
3+0
2+0
|1
0
1
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
45.300
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
247,44439
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf)
|Turizm Rehberliği (Yüksekokul)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|DİL
|8+0
5+0
4+0
4+0
|5
4
1
4
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
44.400
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
250,05256