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Haberler Fotohaber YAŞAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Yaşar Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 14:36

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Yaşar Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulunacak adaylar Yaşar Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapıyor. İzmir ilinde bulunan vakıf üniversitelerinden biri olan Yaşar Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiyi sizin için bir araya getirdik. Yaşar Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. İşte, Yaşar Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023!

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Yaşar Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

2023 Yaşar Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları merak ediliyor. En güncel Yaşar Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylara sabah.com.tr üzerinden erişim sağlanıyor. Yaşar Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ve 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz. İşte, tüm merak edilenler…

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Yaşar Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü
2019
2018		 Kont.
2019
2018
2017
2016		 Yer.
2019
2018
2017
2016		 Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016		 Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 18+0
18+0
17+0
18+0		 18
18
17
18		 17.650
19.900
16.091
16.900		 410,39490
397.01302
428,84348
440,51513
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 12+0
13+0
3+0
4+0		 12
13
3
4		 34.598
32.900
17.043
17.700		 390,94825
381.3531
427,13752
439,22937
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 12+0
13+0
6+0
8+0		 12
13
6
8		 45.905
45.600
21.790
20.800		 381,40112
369.29663
419,61443
434,62801
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 138+0
140+0
148+0
154+0		 138
140
148
154		 172.489
124.000
67.520
70.400		 318,40019
322.3892
375,28661
388,90573
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SÖZ 4+0
4+0
4+0
5+0		 4
4
4
5		 4.373
8.590
14.115
8.910		 428,04524
401.52339
431,58582
440,33598
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SÖZ 3+0
3+0
3+0
3+0		 3
3
3
3		 5.542
8.050
18.749
8.840		 422,86872
402.89704
423,64266
440,54991
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SÖZ 3+0
3+0
3+0
4+0		 3
3
3
4		 5.666
4.280
17.159
16.600		 422,37281
416.31658
426,25964
423,26202
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SÖZ 3+0


 3


 9,339


 410,94108
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 8+0
6+0
6+0
13+0		 8
6
6
13		 352.026
199.000
118.436
91.900		 285,46550
304.14268
344,49066
353,00670
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 9+0
9+0
8+0
14+0		 9
9
8
14		 358.587
218.000
142.326
127.000		 284,39344
300.14885
332,76395
334,71432
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 10+0
9+0
10+0
18+0		 10
9
10
18		 444.624
168.000
173.315
125.000		 271,41395
311.55222
319,28041
335,95295
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 16+0


 16


 571,230


 254,55445
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SÖZ 14+0
16+0
18+0
22+0		 14
16
18
22		 850.471
819.000
383.496
352.000		 214,80266
226.86091
258,40488
266,26548
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SÖZ 6+0
12+0
12+0
10+0		 2
7
10
10		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
381.000		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
260,19828
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SÖZ 4+0
6+0
4+0
4+0		 2
6
2
4		 Dolmadı
894.000
Dolmadı
378.000		 Dolmadı
210.3482
Dolmadı
260,85917
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SÖZ 3+0
5+0
5+0
2+0
2
4
2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
375.000		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
261,50085
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SÖZ 14+0
17+0
15+0
10+0		 8
17
14
10		 Dolmadı
742.000
Dolmadı
241.000		 Dolmadı
234.44996
Dolmadı
293,40218
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SÖZ 22+0
22+0
22+0
26+0		 21
22
22
26		 Dolmadı
697.000
361.812
262.000		 Dolmadı
238.69236
263,31028
287,48896
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SÖZ 3+0


Dolmadı


 Dolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SÖZ 8+0


 4


 Dolmadı


 Dolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Psikoloji
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 8+0
8+0
7+0
8+0		 8
8
7
8		 28.471
29.000
20.714
21.400		 397,07484
385.52711
421,12954
433,74927
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 4+0
7+0
6+0
6+0		 4
7
6
6		 65.806
67.000
43.918
36.400		 367,37525
352.90197
394,70062
416,43995
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Psikoloji
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 10+0
10+0
4+0
6+0		 10
10
4
6		 69.418
64.500
28.902
32.600		 365,14092
354.59594
410,35660
420,29762
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Psikoloji
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 EA 10+0
11+0
7+0
10+0		 10
11
7
10		 117.091
109.000
45.458
46.400		 339,88656
329.39485
393,26910
407,11703
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Psikoloji
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 EA 52+0
52+0
56+0
58+0		 52
52
56
58		 380.225
321.000
149.019
128.000		 270,55827
269.42358
329,04790
356,41435
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 EA 6+0
18+0
13+0
6+0		 1
0
13
6		 Dolmadı
Dolmadı
497.612
383.000		 Dolmadı
Dolmadı
227,36582
275,82855
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 22+0
16+0
16+0
17+0		 14
16
16
17		 Dolmadı
340.000
118.929
132.000		 Dolmadı
266.01039
343,96893
354,33496
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 EA 8+0
33+0
28+0
31+0		 6
2
28
31		 Dolmadı
Dolmadı
352.745
338.000		 Dolmadı
Dolmadı
261,15339
286,50432
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Mütercim-Tercümanlık (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)		 DİL 4+0
3+0
3+0
3+0		 4
3
3
3		 4.293
3.790
2.227
2.070		 458,46837
452.73203
472,15995
477,46989
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(Burslu) (4)		 DİL 4+0
3+0
2+0
3+0		 4
3
2
3		 7.377
4.380
3.877
3.520		 434,94301
447.1959
454,78573
461,21498
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Mütercim-Tercümanlık (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 DİL 8+0
5+0
5+0
8+0		 8
5
5
8		 14.197
8.650
6.889
4.940		 402,49558
417.07872
431,10532
448,52710
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 DİL 12+0
8+0
10+0
18+0		 12
8
10
18		 25.297
13.300
12.943
19.100		 360,82793
392.22369
394,68926
352,09035
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Mütercim-Tercümanlık (Fakülte)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 DİL 16+0
20+0
20+0
18+0		 16
20
20
18		 33.476
19.100
16.515
21.500		 334,33136
366.75662
375,88235
339,29359
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 DİL 18+0
18+0
9+0
10+0		 18
18
9
10		 58.436
27.800
24.298
32.800		 262,25533
332.10149
338,85501
287,63715
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 DİL 6+0
5+0
3+0
2+0		 6
5
3
2		 70.511
43.900
26.429
33.800		 233,02636
278.05042
329,61316
283,58168
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Mütercim-Tercümanlık (Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 DİL 12+0
6+0
6+0
4+0		 6
6
6
4		 Dolmadı
29.700
21.514
28.400		 Dolmadı
325.22441
351,71002
306,08469
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İşletme
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 4+0
4+0
5+0
5+0		 4
4
5
5		 53.673
59.700
69.064
48.700		 375,57101
358.00223
361,53723
401,16797
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finans
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 3+0
4+0
5+0
5+0		 3
4
5
5		 64.859
64.400
65.659
49.800		 367,96318
354.66765
364,52313
400,05362
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası Lojistik Yönetimi
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 3+0
4+0
5+0
6+0		 3
4
5
6		 69.548
96.300
115.735
55.500		 365,05536
335.66118
327,62890
394,22123
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Ekonomi
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 3+0
3+0
2+0
3+0		 3
3
2
3		 71.815
72.700
71.092
52.700		 363,61478
349.10706
359,75412
397,00846
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İşletme
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 12+0
9+0
12+0
25+0		 12
9
12
25		 410.929
276.000
170.552
201.000		 265,73658
278.1248
298,60817
309,48220
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finans
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 10+0
10+0
10+0
20+0		 10
10
10
20		 480.856
274.000
127.136
172.000		 255,98594
278.68259
320,84549
320,56000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası Lojistik Yönetimi
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 15+0
10+0
14+0
30+0		 15
10
14
30		 746.704
340.000
178.360
184.000		 227,07566
265.98833
295,12057
315,56043
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Ekonomi
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 20+0
12+0
15+0
28+0		 8
12
15
28		 Dolmadı
383.000
273.852
300.000		 Dolmadı
259.2005
261,28501
279,70730
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İşletme
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 EA 6+0
7+0
8+0
5+0
1
5
5		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
401.000		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
256,97556
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finans
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 EA 3+0
5+0
8+0
4+0
0
2
4		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
367.000		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
264,22904
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası Lojistik Yönetimi
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 EA 3+0
8+0
8+0
6+0
1
8
6		 Dolmadı
Dolmadı
441.860
424.000		 Dolmadı
Dolmadı
203,27883
252,55474
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Ekonomi
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 EA 4+0
14+0
6+0
3+0		 3
2
6
3		 Dolmadı
Dolmadı
360.779
380.000		 Dolmadı
Dolmadı
238,58928
261,30345
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İşletme
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 EA 18+0
24+0
28+0
17+0		 10
14
28
17		 Dolmadı
Dolmadı
344.964
359.000		 Dolmadı
Dolmadı
242,37221
265,82790
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası Lojistik Yönetimi
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 EA 9+0
22+0
26+0
22+0		 1
7
26
22		 Dolmadı
Dolmadı
369.168
357.000		 Dolmadı
Dolmadı
236,64687
266,21234
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finans
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 EA 14+0
25+0
30+0
24+0		 13
12
30
24		 Dolmadı
Dolmadı
368.490
345.000		 Dolmadı
Dolmadı
236,80785
269,11442
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Ekonomi
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 EA 3+0
5+0
1+0
0+0		 1
0
1
0		 Dolmadı
Dolmadı
374.828
 Dolmadı
Dolmadı
235,35354
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Mimarlık
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 7+0
7+0
7+0
8+0		 7
7
7
8		 62.298
41.000
35.715
31.100		 403,10629
418.23153
415,46454
431,04815
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Mimarlık
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 10+0
10+0
4+0
5+0		 10
10
4
5		 121.454
58.300
47.228
39.900		 341,54593
390.95745
397,30286
415,27202
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Mimarlık
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 8+0
11+0
6+0
7+0		 8
11
6
7		 183.399
81.400
58.113
51.400		 302,69698
361.36782
381,98625
396,23045
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Mimarlık
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 45+0
46+0
56+0
55+0		 12
46
56
55		 Dolmadı
197.000
147.442
165.000		 Dolmadı
280.5242
295,29656
280,44172
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 6+0
6+0
6+0
7+0		 6
6
6
7		 62.205
51.500
53.829
45.300		 369,70210
364.28627
375,62697
404,80429
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 6+0
6+0
3+0
5+0		 6
6
3
5		 146.197
129.000
78.291
68.100		 327,82641
320.49346
353,86965
382,41739
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 EA 12+0
16+0
20+0
24+0		 12
16
20
24		 332.909
294.000
148.556
186.000		 278,79690
274.47988
309,13450
314,89534
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 EA 36+0
36+0
34+0
36+0		 36
36
34
36		 697.861
715.000
251.946
281.000		 232,20221
215.6736
267,88794
284,52053
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 5+0
4+0
4+0
5+0		 5
4
4
5		 34.812
35.000
39.860
42.500		 442,48870
428.71376
408,65051
410,73296
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 5+0
5+0
5+0
6+0		 5
5
5
6		 35.603
34.800
39.214
40.200		 441,23153
429.13373
409,68844
414,65561
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 6+0
6+0
6+0
7+0		 6
6
6
7		 38.574
38.400
33.824
34.400		 436,56193
422.78314
418,75583
424,91369
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 42.676
45.100
43.467
42.200		 430,43851
411.23348
403,04067
411,15384
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 3+0
4+0

 3
4

 55.749
56.300

 411,81374
393.87238
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(Burslu) (4)		 SAY 2+0
2+0

 2
2

 63.265
55.700

 401,82847
394.7351
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 3+0
3+0
3+0
3+0		 3
3
3
3		 73.862
60.100
62.116
59.600		 388,73261
388.38184
376,70987
384,09635
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 8+0
8+0
6+0
18+0		 8
8
6
18		 77.443
69.400
58.724
66.000		 384,46681
375.92321
381,15868
375,26591
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 12+0
10+0
10+0
29+0		 12
10
10
29		 85.992
66.400
90.315
104.000		 374,72340
379.71841
344,04642
330,52639
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 16+0
14+0
15+0
28+0		 16
14
15
28		 97.318
81.300
89.339
108.000		 363,12409
361.47049
345,03984
326,15945
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 12+0
12+0
14+0
22+0		 12
12
14
22		 156.550
93.800
79.696
107.000		 317,26848
348.12517
355,43191
327,78521
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 5+0
6+0
5+0
5+0		 5
6
5
5		 161.726
71.200
58.504
54.200		 314,26418
373.61939
381,47173
391,81520
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 22+0
20+0
20+0
16+0		 22
20
20
16		 191.490
195.000
162.578
184.000		 298,87978
281.5025
285,18040
268,14331
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 29+0
30+0
30+0
19+0		 29
30
30
19		 217.826
256.000
171.138
169.000		 287,47474
259.5568
279,80033
277,50167
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 36+0
35+0
36+0
32+0		 36
35
36
32		 232.744
230.000
123.941
129.000		 281,72353
267.69849
313,10403
307,79378
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 14+0


 14


 264,766


 270,82534
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 4+0
9+0
8+0
6+0		 4
2
8
6		 271.116
Dolmadı
198.878
239.000		 268,85065
Dolmadı
264,11959
240,12431
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 10+0
15+0
15+0
15+0		 10
9
15
13		 273.809
Dolmadı
163.611
Dolmadı		 268,03324
Dolmadı
284,50659
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 7+0
6+0
4+0
3+0		 7
5
4
3		 275.789
Dolmadı
188.909
233.000		 267,44476
Dolmadı
269,46828
242,70885
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 3+0
7+0
5+0
5+0
1
5
2		 Dolmadı
Dolmadı
202.459
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
262,32862
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 3+0
7+0
2+0
3+0
0
2
0		 Dolmadı
Dolmadı
225.262
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
251,41800
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 18+0
12+0
18+0
18+0		 15
12
18
18		 Dolmadı
218.000
176.987
134.000		 Dolmadı
272.2206
276,23277
303,05090
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 6+0
12+0
10+0
10+0
1
10
8		 Dolmadı
Dolmadı
216.444
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
255,53399
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 30+0
30+0
30+0
20+0		 22
30
30
20		 Dolmadı
272.000
174.693
197.000		 Dolmadı
254.97478
277,61140
260,86897
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 11+0
6+0
5+0
8+0		 4
6
5
8		 Dolmadı
106.000
80.900
89.000		 Dolmadı
336.03835
354,09726
346,69509
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 28+0
26+0
20+0
16+0		 3
26
20
16		 Dolmadı
283.000
153.524
173.000		 Dolmadı
252.00511
291,16173
275,21580
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 6+0
26+0
24+0
25+0
3
24
25		 Dolmadı
Dolmadı
199.133
229.000		 Dolmadı
Dolmadı
263,98919
244,45659
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(Ücretli) (4)		 SAY 6+0
8+0
0

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 6+0
5+0

 5
5

 Dolmadı
219.000

 Dolmadı
271.90034
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 6+0
9+0
0

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 3+0
36+0
2

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 10+0


 3


 Dolmadı


 Dolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Endüstriyel Tasarım
(Burslu) (4)		 SAY 3+0
3+0
2+0
3+0		 3
3
2
3		 107.798
84.400
71.079
70.000		 353,24406
357.99707
365,50893
369,99479
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Endüstriyel Tasarım
(%50 İndirimli) (4)		 SAY 12+0
12+0
8+0
16+0		 12
12
8
16		 335.046
247.000
137.698
141.000		 251,87813
262.17956
302,42879
297,98951
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Endüstriyel Tasarım
(%25 İndirimli) (4)		 SAY 12+0
12+0
10+0
12+0		 12
12
10
11		 415.940
363.000
228.070
Dolmadı		 235,48752
234.75383
250,17356
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Endüstriyel Tasarım
(Ücretli) (4)		 SAY 3+0
7+0
4+0
3+0		 3
3
4
0		 463.569
Dolmadı
265.617
Dolmadı		 225,22559
Dolmadı
234,83125
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Film Tasarımı
(Burslu) (4)		 SÖZ 3+0
3+0
2+0
3+0		 3
3
2
3		 7.928
8.550
8.965
15.800		 414,77954
401.58514
443,43851
424,67752
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon
(Burslu) (4)		 SÖZ 3+0


 3


 11,334


 406,49269
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon
(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 16+0


 16


 400,074


 277,98115
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon
(%25 İndirimli) (4)		 SÖZ 8+0


 8


 666,954


 242,95298
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Film Tasarımı
(Ücretli) (4)		 SÖZ 3+0
5+0
4+0
2+0
1
3
2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
421.000		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
252,26758
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Film Tasarımı
(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 16+0
12+0
8+0
16+0		 12
12
8
16		 Dolmadı
227.000
163.034
145.000		 Dolmadı
298.42673
323,55566
327,04882
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Film Tasarımı
(%25 İndirimli) (4)		 SÖZ 8+0
14+0
10+0
12+0		 3
8
10
12		 Dolmadı
Dolmadı
441.054
362.000		 Dolmadı
Dolmadı
245,97431
264,15198
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon
(Ücretli) (4)		 SÖZ 3+0


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4)		 SÖZ 6+0
6+0
5+0
0+0		 6
6
5
0		 9.508
22.900
91.487
 410,56088
377.56489
382,44888
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 10+0
7+0
6+0
0+0		 10
7
6
0		 129.827
119.000
204.835
 332,81149
325.40313
345,91666
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%25 İndirimli) (4)		 SÖZ 24+0
20+0
18+0
0+0		 24
20
18
0		 557.150
377.000
1.015.834
 256,32772
273.97481
250,48302
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Ücretli) (4)		 SÖZ 20+0
21+0
25+0
0+0		 6
19
22
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 3+0
3+0
4+0
0+0		 3
3
4
0		 75.951
87.400
199.810
 361,15223
340.39279
331,35133
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 14+0
6+0
5+0
0+0		 14
6
5
0		 581.417
333.000
365.713
 243,98063
267.22126
290,70410
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 EA 3+0
10+0
15+0
0+0		 1
0
2
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 EA 10+0
15+0
10+0
0+0		 4
8
10
0		 Dolmadı
Dolmadı
777.166
 Dolmadı
Dolmadı
242,34296
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Turizm Rehberliği (Yüksekokul)
(İngilizce)(Burslu) (4)		 DİL 3+0
3+0
3+0
3+0		 3
3
3
3		 14.325
7.290
9.693
6.480		 401,96292
425.26638
413,35706
435,60261
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Turizm Rehberliği (Yüksekokul)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 DİL 16+0
18+0
20+0
25+0		 16
18
20
25		 47.091
48.000
44.536
37.500		 293,61061
266.15918
264,14530
270,70516
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Turizm Rehberliği (Yüksekokul)
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 DİL 3+0
4+0
3+0
2+0		 1
0
1
2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
45.300		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
247,44439
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Turizm Rehberliği (Yüksekokul)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 DİL 8+0
5+0
4+0
4+0		 5
4
1
4		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
44.400		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
250,05256
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YAŞAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Yaşar Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü
2019
2018		 Kont.
2019
2018
2017
2016		 Yer.
2019
2018
2017
2016		 Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016		 Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 18+0
18+0
17+0
18+0		 18
18
17
18		 17.650
19.900
16.091
16.900		 410,39490
397.01302
428,84348
440,51513
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 12+0
13+0
3+0
4+0		 12
13
3
4		 34.598
32.900
17.043
17.700		 390,94825
381.3531
427,13752
439,22937
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 12+0
13+0
6+0
8+0		 12
13
6
8		 45.905
45.600
21.790
20.800		 381,40112
369.29663
419,61443
434,62801
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 138+0
140+0
148+0
154+0		 138
140
148
154		 172.489
124.000
67.520
70.400		 318,40019
322.3892
375,28661
388,90573
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SÖZ 4+0
4+0
4+0
5+0		 4
4
4
5		 4.373
8.590
14.115
8.910		 428,04524
401.52339
431,58582
440,33598
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SÖZ 3+0
3+0
3+0
3+0		 3
3
3
3		 5.542
8.050
18.749
8.840		 422,86872
402.89704
423,64266
440,54991
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SÖZ 3+0
3+0
3+0
4+0		 3
3
3
4		 5.666
4.280
17.159
16.600		 422,37281
416.31658
426,25964
423,26202
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SÖZ 3+0


 3


 9,339


 410,94108
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 8+0
6+0
6+0
13+0		 8
6
6
13		 352.026
199.000
118.436
91.900		 285,46550
304.14268
344,49066
353,00670
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 9+0
9+0
8+0
14+0		 9
9
8
14		 358.587
218.000
142.326
127.000		 284,39344
300.14885
332,76395
334,71432
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 10+0
9+0
10+0
18+0		 10
9
10
18		 444.624
168.000
173.315
125.000		 271,41395
311.55222
319,28041
335,95295
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 16+0


 16


 571,230


 254,55445
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SÖZ 14+0
16+0
18+0
22+0		 14
16
18
22		 850.471
819.000
383.496
352.000		 214,80266
226.86091
258,40488
266,26548
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SÖZ 6+0
12+0
12+0
10+0		 2
7
10
10		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
381.000		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
260,19828
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SÖZ 4+0
6+0
4+0
4+0		 2
6
2
4		 Dolmadı
894.000
Dolmadı
378.000		 Dolmadı
210.3482
Dolmadı
260,85917
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SÖZ 3+0
5+0
5+0
2+0
2
4
2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
375.000		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
261,50085
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SÖZ 14+0
17+0
15+0
10+0		 8
17
14
10		 Dolmadı
742.000
Dolmadı
241.000		 Dolmadı
234.44996
Dolmadı
293,40218
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SÖZ 22+0
22+0
22+0
26+0		 21
22
22
26		 Dolmadı
697.000
361.812
262.000		 Dolmadı
238.69236
263,31028
287,48896
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SÖZ 3+0


Dolmadı


 Dolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SÖZ 8+0


 4


 Dolmadı


 Dolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Psikoloji
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 8+0
8+0
7+0
8+0		 8
8
7
8		 28.471
29.000
20.714
21.400		 397,07484
385.52711
421,12954
433,74927
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 4+0
7+0
6+0
6+0		 4
7
6
6		 65.806
67.000
43.918
36.400		 367,37525
352.90197
394,70062
416,43995
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Psikoloji
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 10+0
10+0
4+0
6+0		 10
10
4
6		 69.418
64.500
28.902
32.600		 365,14092
354.59594
410,35660
420,29762
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Psikoloji
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 EA 10+0
11+0
7+0
10+0		 10
11
7
10		 117.091
109.000
45.458
46.400		 339,88656
329.39485
393,26910
407,11703
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Psikoloji
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 EA 52+0
52+0
56+0
58+0		 52
52
56
58		 380.225
321.000
149.019
128.000		 270,55827
269.42358
329,04790
356,41435
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 EA 6+0
18+0
13+0
6+0		 1
0
13
6		 Dolmadı
Dolmadı
497.612
383.000		 Dolmadı
Dolmadı
227,36582
275,82855
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 22+0
16+0
16+0
17+0		 14
16
16
17		 Dolmadı
340.000
118.929
132.000		 Dolmadı
266.01039
343,96893
354,33496
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 EA 8+0
33+0
28+0
31+0		 6
2
28
31		 Dolmadı
Dolmadı
352.745
338.000		 Dolmadı
Dolmadı
261,15339
286,50432
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Mütercim-Tercümanlık (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)		 DİL 4+0
3+0
3+0
3+0		 4
3
3
3		 4.293
3.790
2.227
2.070		 458,46837
452.73203
472,15995
477,46989
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(Burslu) (4)		 DİL 4+0
3+0
2+0
3+0		 4
3
2
3		 7.377
4.380
3.877
3.520		 434,94301
447.1959
454,78573
461,21498
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Mütercim-Tercümanlık (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 DİL 8+0
5+0
5+0
8+0		 8
5
5
8		 14.197
8.650
6.889
4.940		 402,49558
417.07872
431,10532
448,52710
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 DİL 12+0
8+0
10+0
18+0		 12
8
10
18		 25.297
13.300
12.943
19.100		 360,82793
392.22369
394,68926
352,09035
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Mütercim-Tercümanlık (Fakülte)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 DİL 16+0
20+0
20+0
18+0		 16
20
20
18		 33.476
19.100
16.515
21.500		 334,33136
366.75662
375,88235
339,29359
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 DİL 18+0
18+0
9+0
10+0		 18
18
9
10		 58.436
27.800
24.298
32.800		 262,25533
332.10149
338,85501
287,63715
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 DİL 6+0
5+0
3+0
2+0		 6
5
3
2		 70.511
43.900
26.429
33.800		 233,02636
278.05042
329,61316
283,58168
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Mütercim-Tercümanlık (Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 DİL 12+0
6+0
6+0
4+0		 6
6
6
4		 Dolmadı
29.700
21.514
28.400		 Dolmadı
325.22441
351,71002
306,08469
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İşletme
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 4+0
4+0
5+0
5+0		 4
4
5
5		 53.673
59.700
69.064
48.700		 375,57101
358.00223
361,53723
401,16797
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finans
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 3+0
4+0
5+0
5+0		 3
4
5
5		 64.859
64.400
65.659
49.800		 367,96318
354.66765
364,52313
400,05362
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası Lojistik Yönetimi
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 3+0
4+0
5+0
6+0		 3
4
5
6		 69.548
96.300
115.735
55.500		 365,05536
335.66118
327,62890
394,22123
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Ekonomi
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 3+0
3+0
2+0
3+0		 3
3
2
3		 71.815
72.700
71.092
52.700		 363,61478
349.10706
359,75412
397,00846
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İşletme
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 12+0
9+0
12+0
25+0		 12
9
12
25		 410.929
276.000
170.552
201.000		 265,73658
278.1248
298,60817
309,48220
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finans
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 10+0
10+0
10+0
20+0		 10
10
10
20		 480.856
274.000
127.136
172.000		 255,98594
278.68259
320,84549
320,56000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası Lojistik Yönetimi
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 15+0
10+0
14+0
30+0		 15
10
14
30		 746.704
340.000
178.360
184.000		 227,07566
265.98833
295,12057
315,56043
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Ekonomi
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 20+0
12+0
15+0
28+0		 8
12
15
28		 Dolmadı
383.000
273.852
300.000		 Dolmadı
259.2005
261,28501
279,70730
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İşletme
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 EA 6+0
7+0
8+0
5+0
1
5
5		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
401.000		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
256,97556
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finans
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 EA 3+0
5+0
8+0
4+0
0
2
4		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
367.000		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
264,22904
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası Lojistik Yönetimi
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 EA 3+0
8+0
8+0
6+0
1
8
6		 Dolmadı
Dolmadı
441.860
424.000		 Dolmadı
Dolmadı
203,27883
252,55474
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Ekonomi
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 EA 4+0
14+0
6+0
3+0		 3
2
6
3		 Dolmadı
Dolmadı
360.779
380.000		 Dolmadı
Dolmadı
238,58928
261,30345
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İşletme
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 EA 18+0
24+0
28+0
17+0		 10
14
28
17		 Dolmadı
Dolmadı
344.964
359.000		 Dolmadı
Dolmadı
242,37221
265,82790
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası Lojistik Yönetimi
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 EA 9+0
22+0
26+0
22+0		 1
7
26
22		 Dolmadı
Dolmadı
369.168
357.000		 Dolmadı
Dolmadı
236,64687
266,21234
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finans
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 EA 14+0
25+0
30+0
24+0		 13
12
30
24		 Dolmadı
Dolmadı
368.490
345.000		 Dolmadı
Dolmadı
236,80785
269,11442
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Ekonomi
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 EA 3+0
5+0
1+0
0+0		 1
0
1
0		 Dolmadı
Dolmadı
374.828
 Dolmadı
Dolmadı
235,35354
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Mimarlık
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 7+0
7+0
7+0
8+0		 7
7
7
8		 62.298
41.000
35.715
31.100		 403,10629
418.23153
415,46454
431,04815
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Mimarlık
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 10+0
10+0
4+0
5+0		 10
10
4
5		 121.454
58.300
47.228
39.900		 341,54593
390.95745
397,30286
415,27202
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Mimarlık
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 8+0
11+0
6+0
7+0		 8
11
6
7		 183.399
81.400
58.113
51.400		 302,69698
361.36782
381,98625
396,23045
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Mimarlık
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 45+0
46+0
56+0
55+0		 12
46
56
55		 Dolmadı
197.000
147.442
165.000		 Dolmadı
280.5242
295,29656
280,44172
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 6+0
6+0
6+0
7+0		 6
6
6
7		 62.205
51.500
53.829
45.300		 369,70210
364.28627
375,62697
404,80429
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 6+0
6+0
3+0
5+0		 6
6
3
5		 146.197
129.000
78.291
68.100		 327,82641
320.49346
353,86965
382,41739
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 EA 12+0
16+0
20+0
24+0		 12
16
20
24		 332.909
294.000
148.556
186.000		 278,79690
274.47988
309,13450
314,89534
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 EA 36+0
36+0
34+0
36+0		 36
36
34
36		 697.861
715.000
251.946
281.000		 232,20221
215.6736
267,88794
284,52053
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 5+0
4+0
4+0
5+0		 5
4
4
5		 34.812
35.000
39.860
42.500		 442,48870
428.71376
408,65051
410,73296
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 5+0
5+0
5+0
6+0		 5
5
5
6		 35.603
34.800
39.214
40.200		 441,23153
429.13373
409,68844
414,65561
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 6+0
6+0
6+0
7+0		 6
6
6
7		 38.574
38.400
33.824
34.400		 436,56193
422.78314
418,75583
424,91369
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 42.676
45.100
43.467
42.200		 430,43851
411.23348
403,04067
411,15384
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 3+0
4+0

 3
4

 55.749
56.300

 411,81374
393.87238
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(Burslu) (4)		 SAY 2+0
2+0

 2
2

 63.265
55.700

 401,82847
394.7351
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 3+0
3+0
3+0
3+0		 3
3
3
3		 73.862
60.100
62.116
59.600		 388,73261
388.38184
376,70987
384,09635
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 8+0
8+0
6+0
18+0		 8
8
6
18		 77.443
69.400
58.724
66.000		 384,46681
375.92321
381,15868
375,26591
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 12+0
10+0
10+0
29+0		 12
10
10
29		 85.992
66.400
90.315
104.000		 374,72340
379.71841
344,04642
330,52639
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 16+0
14+0
15+0
28+0		 16
14
15
28		 97.318
81.300
89.339
108.000		 363,12409
361.47049
345,03984
326,15945
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 12+0
12+0
14+0
22+0		 12
12
14
22		 156.550
93.800
79.696
107.000		 317,26848
348.12517
355,43191
327,78521
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 5+0
6+0
5+0
5+0		 5
6
5
5		 161.726
71.200
58.504
54.200		 314,26418
373.61939
381,47173
391,81520
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 22+0
20+0
20+0
16+0		 22
20
20
16		 191.490
195.000
162.578
184.000		 298,87978
281.5025
285,18040
268,14331
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 29+0
30+0
30+0
19+0		 29
30
30
19		 217.826
256.000
171.138
169.000		 287,47474
259.5568
279,80033
277,50167
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 36+0
35+0
36+0
32+0		 36
35
36
32		 232.744
230.000
123.941
129.000		 281,72353
267.69849
313,10403
307,79378
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 14+0


 14


 264,766


 270,82534
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 4+0
9+0
8+0
6+0		 4
2
8
6		 271.116
Dolmadı
198.878
239.000		 268,85065
Dolmadı
264,11959
240,12431
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 10+0
15+0
15+0
15+0		 10
9
15
13		 273.809
Dolmadı
163.611
Dolmadı		 268,03324
Dolmadı
284,50659
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 7+0
6+0
4+0
3+0		 7
5
4
3		 275.789
Dolmadı
188.909
233.000		 267,44476
Dolmadı
269,46828
242,70885
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 3+0
7+0
5+0
5+0
1
5
2		 Dolmadı
Dolmadı
202.459
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
262,32862
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 3+0
7+0
2+0
3+0
0
2
0		 Dolmadı
Dolmadı
225.262
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
251,41800
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 18+0
12+0
18+0
18+0		 15
12
18
18		 Dolmadı
218.000
176.987
134.000		 Dolmadı
272.2206
276,23277
303,05090
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 6+0
12+0
10+0
10+0
1
10
8		 Dolmadı
Dolmadı
216.444
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
255,53399
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 30+0
30+0
30+0
20+0		 22
30
30
20		 Dolmadı
272.000
174.693
197.000		 Dolmadı
254.97478
277,61140
260,86897
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 11+0
6+0
5+0
8+0		 4
6
5
8		 Dolmadı
106.000
80.900
89.000		 Dolmadı
336.03835
354,09726
346,69509
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 28+0
26+0
20+0
16+0		 3
26
20
16		 Dolmadı
283.000
153.524
173.000		 Dolmadı
252.00511
291,16173
275,21580
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 6+0
26+0
24+0
25+0
3
24
25		 Dolmadı
Dolmadı
199.133
229.000		 Dolmadı
Dolmadı
263,98919
244,45659
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(Ücretli) (4)		 SAY 6+0
8+0
0

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 6+0
5+0

 5
5

 Dolmadı
219.000

 Dolmadı
271.90034
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 6+0
9+0
0

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 3+0
36+0
2

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 10+0


 3


 Dolmadı


 Dolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Endüstriyel Tasarım
(Burslu) (4)		 SAY 3+0
3+0
2+0
3+0		 3
3
2
3		 107.798
84.400
71.079
70.000		 353,24406
357.99707
365,50893
369,99479
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Endüstriyel Tasarım
(%50 İndirimli) (4)		 SAY 12+0
12+0
8+0
16+0		 12
12
8
16		 335.046
247.000
137.698
141.000		 251,87813
262.17956
302,42879
297,98951
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Endüstriyel Tasarım
(%25 İndirimli) (4)		 SAY 12+0
12+0
10+0
12+0		 12
12
10
11		 415.940
363.000
228.070
Dolmadı		 235,48752
234.75383
250,17356
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Endüstriyel Tasarım
(Ücretli) (4)		 SAY 3+0
7+0
4+0
3+0		 3
3
4
0		 463.569
Dolmadı
265.617
Dolmadı		 225,22559
Dolmadı
234,83125
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Film Tasarımı
(Burslu) (4)		 SÖZ 3+0
3+0
2+0
3+0		 3
3
2
3		 7.928
8.550
8.965
15.800		 414,77954
401.58514
443,43851
424,67752
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon
(Burslu) (4)		 SÖZ 3+0


 3


 11,334


 406,49269
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon
(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 16+0


 16


 400,074


 277,98115
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon
(%25 İndirimli) (4)		 SÖZ 8+0


 8


 666,954


 242,95298
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Film Tasarımı
(Ücretli) (4)		 SÖZ 3+0
5+0
4+0
2+0
1
3
2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
421.000		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
252,26758
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Film Tasarımı
(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 16+0
12+0
8+0
16+0		 12
12
8
16		 Dolmadı
227.000
163.034
145.000		 Dolmadı
298.42673
323,55566
327,04882
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Film Tasarımı
(%25 İndirimli) (4)		 SÖZ 8+0
14+0
10+0
12+0		 3
8
10
12		 Dolmadı
Dolmadı
441.054
362.000		 Dolmadı
Dolmadı
245,97431
264,15198
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon
(Ücretli) (4)		 SÖZ 3+0


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4)		 SÖZ 6+0
6+0
5+0
0+0		 6
6
5
0		 9.508
22.900
91.487
 410,56088
377.56489
382,44888
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 10+0
7+0
6+0
0+0		 10
7
6
0		 129.827
119.000
204.835
 332,81149
325.40313
345,91666
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%25 İndirimli) (4)		 SÖZ 24+0
20+0
18+0
0+0		 24
20
18
0		 557.150
377.000
1.015.834
 256,32772
273.97481
250,48302
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Ücretli) (4)		 SÖZ 20+0
21+0
25+0
0+0		 6
19
22
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 3+0
3+0
4+0
0+0		 3
3
4
0		 75.951
87.400
199.810
 361,15223
340.39279
331,35133
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 14+0
6+0
5+0
0+0		 14
6
5
0		 581.417
333.000
365.713
 243,98063
267.22126
290,70410
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 EA 3+0
10+0
15+0
0+0		 1
0
2
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 EA 10+0
15+0
10+0
0+0		 4
8
10
0		 Dolmadı
Dolmadı
777.166
 Dolmadı
Dolmadı
242,34296
180,00000
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Turizm Rehberliği (Yüksekokul)
(İngilizce)(Burslu) (4)		 DİL 3+0
3+0
3+0
3+0		 3
3
3
3		 14.325
7.290
9.693
6.480		 401,96292
425.26638
413,35706
435,60261
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Turizm Rehberliği (Yüksekokul)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 DİL 16+0
18+0
20+0
25+0		 16
18
20
25		 47.091
48.000
44.536
37.500		 293,61061
266.15918
264,14530
270,70516
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Turizm Rehberliği (Yüksekokul)
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 DİL 3+0
4+0
3+0
2+0		 1
0
1
2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
45.300		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
247,44439
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR)( Vakıf) Turizm Rehberliği (Yüksekokul)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 DİL 8+0
5+0
4+0
4+0		 5
4
1
4		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
44.400		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
250,05256
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Yaşar Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
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