Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 14:36

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Yaşar Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulunacak adaylar Yaşar Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapıyor. İzmir ilinde bulunan vakıf üniversitelerinden biri olan Yaşar Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiyi sizin için bir araya getirdik. Yaşar Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. İşte, Yaşar Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023!