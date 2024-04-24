YDS sonuçları açıklandı TIKLA ÖĞREN! 2024 ÖSYM YDS/2 sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM, sonuç duyurusuna göre, YDS/1 sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntülenebilecek. ÖSYM tarafından 21 Mart tarihinde uygulanan YDS sonuçları erişime açıldı. Peki, YDS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, YDS sonuçları sorgulama ekranı...