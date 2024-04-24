Giriş Tarihi: 24.04.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
11:17
YDS sonuçları açıklandı TIKLA ÖĞREN! 2024 ÖSYM YDS/2 sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Son dakika YDS sonuçları açıklandı! Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 24 Mart'ta uygulanan sınavın sonuçları açıklandı. ÖSYM sonuç ekranı üzerinden erişime açılan YDS/1 İngilizce sınav sonuçları sorgulanıyor. YDS sınav sonuçları sorgulama ÖSYM AİS üzerinden gerçekleşiyor. Yabancı dildeki yetkinliklerini ölçmek isteyen adaylar sınav sonrası sonuçlara odaklanmıştı. Peki, YDS/1 sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…