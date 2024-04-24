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Haberler Fotohaber YDS sonuçları açıklandı TIKLA ÖĞREN! 2024 ÖSYM YDS/2 sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 24.04.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 11:17

YDS sonuçları açıklandı TIKLA ÖĞREN! 2024 ÖSYM YDS/2 sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Son dakika YDS sonuçları açıklandı! Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 24 Mart'ta uygulanan sınavın sonuçları açıklandı. ÖSYM sonuç ekranı üzerinden erişime açılan YDS/1 İngilizce sınav sonuçları sorgulanıyor. YDS sınav sonuçları sorgulama ÖSYM AİS üzerinden gerçekleşiyor. Yabancı dildeki yetkinliklerini ölçmek isteyen adaylar sınav sonrası sonuçlara odaklanmıştı. Peki, YDS/1 sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…

YDS sonuçları açıklandı TIKLA ÖĞREN! 2024 ÖSYM YDS/2 sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM, sonuç duyurusuna göre, YDS/1 sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntülenebilecek. ÖSYM tarafından 21 Mart tarihinde uygulanan YDS sonuçları erişime açıldı. Peki, YDS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, YDS sonuçları sorgulama ekranı...

YDS sonuçları açıklandı TIKLA ÖĞREN! 2024 ÖSYM YDS/2 sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

21 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/1) sonuçları açıklandı. ÖSYM yayımladığı duyuruyla adayları bilgilendirdi.

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YDS sonuçları açıklandı TIKLA ÖĞREN! 2024 ÖSYM YDS/2 sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

YDS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
ÖSYM tarafından " YDS sınav sonuçları açıklandı" duyurusu resmi sosyal medya hesabı ve ÖSYM AİS üzerinden paylaşıldı.

Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber sonuç sorgulama işlemi yapabilecek.

Sonuç ekranında İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça oturumlarından doğru yanıt sayısı, yanlış cevap sayısı, boş yanıt sayısı ve sınavdan elde edilen puanlar ekranda yer alacak.

YDS SINAV SONUÇLARI

YDS sonuçları açıklandı TIKLA ÖĞREN! 2024 ÖSYM YDS/2 sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

ÖSYM SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "21 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Nisan2024 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi.

YDS sonuçları açıklandı TIKLA ÖĞREN! 2024 ÖSYM YDS/2 sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
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