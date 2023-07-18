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Haberler Fotohaber YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Yeditepe Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 14:40

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Yeditepe Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulunacak adaylar Yeditepe Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapıyor. İstanbul ilinde bulunan vakıf üniversitelerinden biri olan Yeditepe Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiyi sizin için bir araya getirdik. Yeditepe Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. İşte, Yeditepe Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023!

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Yeditepe Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

2023 Yeditepe Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları merak ediliyor. En güncel Yeditepe Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylara sabah.com.tr üzerinden erişim sağlanıyor. Yeditepe Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ve Yeditepe Üniversitesi 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz. İşte, tüm merak edilenler…

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Yeditepe Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü
2019
2018		 Kont.
2019
2018
2017
2016		 Yer.
2019
2018
2017
2016		 Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016		 Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Diş Hekimliği
(İngilizce)(Burslu) (5)		 SAY 7+0
6+0
6+0
6+0		 7
6
6
6		 3.586
3.540
4.808
2.270		 513,64832
511.13117
490,89100
510,41665
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Diş Hekimliği
(İngilizce)(Ücretli) (5)		 SAY 60+0
58+0
58+0
58+0		 60
58
58
58		 57.494
54.500
39.903
42.100		 409,51461
396.50654
412,77716
411,01743
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Eczacılık
(İngilizce)(Burslu) (5)		 SAY 9+0
8+0
7+0
7+0		 9
8
7
7		 23.307
21.900
19.294
19.300		 461,93401
454.90206
449,62821
454,22951
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Eczacılık
(İngilizce)(%50 İndirimli) (5)		 SAY 15+0
10+0
8+0
9+0		 15
10
8
9		 43.573
41.800
34.282
34.200		 429,12004
416.77567
421,97769
424,70196
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Eczacılık
(İngilizce)(Ücretli) (5)		 SAY 65+0
65+0
55+0
54+0		 65
65
55
54		 111.767
106.000
70.576
76.900		 349,73554
335.98769
370,76178
360,35921
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 4+0
2+0
3+0
3+0		 4
2
3
3		 63.028
67.900
63.789
64.800		 402,10983
377.81898
374,87770
381,60777
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 8+0
15+0
15+0
20+0		 8
7
15
17		 283.578
Dolmadı
233.787
Dolmadı		 265,14063
Dolmadı
247,30342
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SÖZ 5+0


 5


 3,170


 435,57987
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 35+0


 18


 Dolmadı


 Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 6+0
7+0
9+0
9+0		 6
7
9
9		 37.199
42.500
30.451
27.600		 388,61487
371.92249
408,55206
426,00747
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 49+0
52+0
45+0
40+0		 49
52
45
40		 196.923
292.000
162.352
89.100		 310,64012
274.84535
323,06580
377,12744
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 DİL 6+0
7+0
8+0
8+0		 6
7
8
8		 4.696
5.000
3.059
3.140		 454,67041
441.57546
462,78714
465,27948
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 DİL 28+0
36+0
39+0
39+0		 28
36
39
39		 18.196
19.100
17.016
14.600		 386,76135
366.65434
373,31746
378,08776
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 DİL 14+0
18+0
15+0
0+0		 14
18
15
0		 33.497
36.700
42.101
 334,28062
300.61894
271,46570
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 DİL 7+0
9+0
15+0
30+0		 7
9
10
15		 55.502
57.700
Dolmadı
Dolmadı		 269,90452
240.58838
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Matematik
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 59.432
71.500
78.507
60.200		 406,91762
373.12276
357,18788
388,08952
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Fizik
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 10+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 102.485
122.000
118.894
119.000		 358,06355
323.68343
322,22479
317,48360
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Fizik
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 2+0
5+0

 2
3

 427.284
Dolmadı

 233,43664
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Matematik
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 20+0
15+0
15+0
10+0		 20
15
15
10		 458.450
394.000
285.947
284.000		 226,83338
228.78403
225,04033
225,92361
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Tarih
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SÖZ 3+0
3+0
5+0
5+0		 3
3
5
5		 491
857
5.739
3.150		 477,99074
448.85897
454,24279
463,92154
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		 SÖZ 4+0
4+0
6+0
6+0		 4
4
6
6		 1.068
3.500
18.981
3.900		 460,16781
420.60097
423,27992
459,28814
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 30+0
30+0
45+0
40+0		 30
30
29
40		 685.112
892.000
Dolmadı
213.000		 240,84099
211.33789
Dolmadı
301,79987
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Tarih
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 30+0
30+0
25+0
25+0		 17
16
25
25		 Dolmadı
Dolmadı
506.728
464.000		 Dolmadı
Dolmadı
230,98345
243,48719
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Psikoloji
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 9+0
8+0
7+0
10+0		 9
8
7
10		 3.043
4.180
5.036
7.540		 453,23607
433.66088
460,32702
460,11982
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Sosyoloji
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 4+0
4+0
5+0
5+0		 4
4
5
5		 48.733
61.400
43.614
45.100		 379,11863
356.69998
394,97981
408,24904
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Felsefe
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 2+0
5+0
5+0
5+0		 2
5
5
5		 69.212
154.000
54.489
62.800		 365,27738
310.62085
385,42284
394,24328
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Psikoloji
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 40+0
30+0
23+0
32+0		 40
30
23
32		 102.187
94.300
44.674
43.800		 346,95612
336.67989
393,94062
409,40442
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Antropoloji
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 10+0
10+0
10+0
5+0		 10
10
10
5		 142.385
162.000
170.515
84.000		 329,28973
308.12594
319,57778
380,23317
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Psikoloji
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 EA 40+0
45+0
40+0
58+0		 40
45
40
58		 407.791
452.000
199.055
202.000		 266,20751
249.56942
308,16910
325,94656
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Antropoloji
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 2+0
5+0

 2
0

 501.310
Dolmadı

 253,35016
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Sosyoloji
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 20+0
40+0
45+0
40+0		 20
5
35
40		 595.397
Dolmadı
Dolmadı
431.000		 242,47744
Dolmadı
Dolmadı
265,29651
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Felsefe
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 10+0
10+0
15+0
10+0		 2
2
4
10		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
613.000		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
222,69129
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Çeviribilim
(İngilizce)(Burslu) (4)		 DİL 9+0
8+0
9+0
9+0		 9
8
9
9		 3.621
3.490
2.086
1.540		 466,23900
455.77867
473,72238
485,43954
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(Burslu) (4)		 DİL 7+0
7+0
7+0
7+0		 7
7
7
7		 4.316
3.670
2.265
2.340		 458,21499
453.94085
471,70640
474,19850
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça)(Burslu) (4)		 DİL 10+0
15+0

 10
15

 11.224
15.700

 415,11216
381.18347
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Çeviribilim
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 DİL 70+0
65+0
59+0
55+0		 70
65
59
55		 31.161
23.700
34.291
9.930		 341,54664
348.11528
298,26715
409,67491
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 DİL 55+0
55+0
49+0
48+0		 55
55
49
48		 38.051
35.200
44.060
18.500		 320,49738
305.85987
265,53985
355,54216
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça)(%50 İndirimli) (4)		 DİL 10+0
15+0

 10
7

 47.340
Dolmadı

 292,82828
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 DİL 5+0
5+0
10+0
10+0		 5
4
3
8		 58.551
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 261,97040
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Çeviribilim
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 DİL 10+0
10+0
20+0
25+0		 10
10
3
12		 65.361
65.200
Dolmadı
Dolmadı		 245,12555
219.90587
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SÖZ 7+0
6+0
6+0
8+0		 7
6
6
8		 959
900
2.734
2.990		 462,85239
447.90919
470,15693
465,10329
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Sanat ve Kültür Yönetimi
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SÖZ 5+0


 5


 2,858


 437,79287
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 25+0
10+0
10+0
5+0		 25
10
10
5		 54.679
50.400
12.181
30.300		 364,00764
354.74382
435,66525
402,83619
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SÖZ 20+0
25+0
20+0
15+0		 20
25
20
15		 309.532
531.000
228.402
179.000		 292,58746
255.25625
299,14949
313,36882
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SÖZ 10+0
20+0
25+0
42+0		 10
19
16
24		 710.446
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 237,89539
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Sanat ve Kültür Yönetimi
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 20+0


 8


 Dolmadı


 Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 15+0
18+0
18+0
18+0		 15
18
18
18		 595
499
1.269
407		 493,10781
490.28583
490,35698
509,60255
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 48+0
55+0
54+0
50+0		 48
55
54
50		 40.011
48.600
24.237
24.600		 386,22399
366.69336
416,20172
429,59188
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 87+0
110+0
110+0
107+0		 41
51
110
107		 Dolmadı
Dolmadı
116.034
125.000		 Dolmadı
Dolmadı
345,45419
357,77940
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Ekonomi
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 3+0


 3


 22.248


 404,20675
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İşletme
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 9+0
12+0
13+0
14+0		 9
12
13
14		 31.394
44.600
42.321
41.500		 394,07614
370.10836
388,00968
409,15224
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 10+0
13+0
14+0
14+0		 10
13
14
14		 32.051
40.400
25.413
28.300		 393,41262
373.89632
414,70901
425,08339
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Fransızca)(Burslu) (4)		 EA 2+0
3+0
5+0
6+0		 2
3
5
6		 34.802
57.000
36.473
37.700		 390,77395
360.00547
401,99993
415,08116
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Uluslararası İşletme Yönetimi
(Almanca)(Burslu) (4)		 EA 2+0
2+0
3+0
5+0		 2
2
3
5		 56.261
69.700
48.026
53.100		 373,72345
351.10688
381,73316
396,59095
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Kamu Yönetimi
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 5+0
5+0
6+0
6+0		 5
5
6
6		 76.874
101.000
51.888
48.700		 360,60845
333.02111
387,56591
405,18720
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Uluslararası İşletme Yönetimi
(Almanca)(%50 İndirimli) (4)		 EA 10+0
15+0
30+0
35+0		 10
5
9
23		 336.518
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 278,12627
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 80+0
96+0
94+0
96+0		 80
52
94
96		 520.685
Dolmadı
376.708
310.000		 250,95527
Dolmadı
255,30295
293,52486
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İşletme
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 70+0
80+0
79+0
76+0		 70
70
79
76		 561.855
Dolmadı
314.212
335.000		 246,12897
Dolmadı
250,08256
271,26574
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Ekonomi
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 30+0


 30


 569.011


 245,33012
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Uluslararası İşletme Yönetimi
(Almanca)(UOLP- FH KIEL Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)(Ücretli) (4)		 EA 2+0
5+0
5+0
0+0		 2
0
1
0		 610.934
Dolmadı
Dolmadı
 240,84242
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İşletme
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 EA 5+0
25+0
35+0
34+0		 5
4
19
30		 612.697
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 240,65964
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 EA 10+0
20+0
15+0
0+0		 10
3
15
0		 625.062
Dolmadı
503.051
 239,37872
Dolmadı
225,87673
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İşletme
(İngilizce)(UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi)(UNCW)(Ücretli) (4)		 EA 5+0
5+0
10+0
10+0		 5
5
1
10		 655.986
693.000
Dolmadı
527.000		 236,28209
221.93084
Dolmadı
232,76803
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Fransızca)(%50 İndirimli) (4)		 EA 10+0
25+0
39+0
49+0		 10
8
20
43		 673.951
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 234,53456
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Kamu Yönetimi
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 30+0
40+0
39+0
45+0		 17
6
39
45		 Dolmadı
Dolmadı
507.106
625.000		 Dolmadı
Dolmadı
224,66988
214,55067
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Gazetecilik
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SÖZ 2+0
3+0
6+0
6+0		 2
3
6
6		 733
1.250
21.023
6.370		 469,03017
441.24584
420,16051
448,51167
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SÖZ 8+0
8+0
8+0
10+0		 8
8
8
10		 1.305
1.410
4.647
4.600		 455,49173
439.11509
459,00192
455,75794
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SÖZ 6+0
6+0
5+0
5+0		 6
6
5
5		 1.348
2.970
7.726
4.420		 454,66795
423.70504
447,07245
456,61342
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SÖZ 6+0
6+0
8+0
9+0		 6
6
8
9		 1.706
4.160
9.766
5.110		 449,01188
416.91586
441,32462
453,60798
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Reklam Tasarımı ve İletişimi
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SÖZ 5+0
6+0
8+0
8+0		 5
6
8
8		 1.973
4.470
9.735
5.570		 445,82746
415.57571
441,41041
451,64694
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Reklam Tasarımı ve İletişimi
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 45+0
45+0
64+0
65+0		 45
36
38
65		 498.092
Dolmadı
Dolmadı
377.000		 264,04273
Dolmadı
Dolmadı
261,08793
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 45+0
44+0
40+0
30+0		 45
44
40
30		 501.840
694.000
436.530
203.000		 263,54230
239.0061
246,92846
305,11327
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 65+0
65+0
70+0
70+0		 65
65
70
70		 722.690
751.000
403.966
321.000		 236,49332
233.64503
253,91589
273,17485
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SÖZ 10+0
10+0
5+0
10+0		 10
7
4
5		 732.005
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 235,40166
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 50+0
50+0
70+0
59+0		 50
46
48
59		 779.340
Dolmadı
Dolmadı
412.000		 229,69167
Dolmadı
Dolmadı
254,08445
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Gazetecilik
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SÖZ 20+0
25+0
44+0
47+0		 18
18
20
37		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SÖZ 5+0
5+0
5+0
10+0		 3
3
4
4		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SÖZ 8+0
10+0
5+0
10+0		 4
5
5
6		 Dolmadı
Dolmadı
499.318
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
232,96191
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Mimarlık
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 9+0
10+0
10+0
9+0		 9
10
10
9		 48.362
33.200
29.300
25.600		 422,12376
432.25616
426,71722
441,80488
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 64.894
60.200
61.374
 399,73757
388.24418
377,67260
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İç Mimarlık
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 9+0
8+0
9+0
0+0		 9
8
9
0		 80.801
73.800
84.116
 380,58130
370.22451
350,53254
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 2+0
2+0
5+0
0+0		 2
2
5
0		 117.224
124.000
141.713
 344,96573
321.56999
299,42031
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Mimarlık
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 31+0
26+0
26+0
25+0		 31
26
26
25		 126.400
76.900
60.411
52.100		 337,74397
366.62111
378,92399
395,07308
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İç Mimarlık
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 52+0
50+0
36+0
0+0		 52
50
36
0		 345.190
327.000
248.809
 249,55187
241.82239
241,37629
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İç Mimarlık
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 24+0
20+0
30+0
0+0		 24
20
18
0		 419.889
387.000
Dolmadı
 234,77852
230.19556
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İç Mimarlık
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 8+0
5+0
15+0
0+0		 8
5
1
0		 444.158
411.000
Dolmadı
 230,19319
223.81087
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 50+0
40+0
40+0
30+0		 50
35
35
30		 451.227
Dolmadı
Dolmadı
 228,63441
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Mimarlık
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 25+0
43+0
41+0
56+0		 1
19
41
56		 Dolmadı
Dolmadı
175.434
173.000		 Dolmadı
Dolmadı
277,17010
274,77953
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Mimarlık
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 25+0
21+0
23+0
0+0		 18
21
23
0		 Dolmadı
131.000
111.964
 Dolmadı
316.79617
323,45229
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 10+0
10+0
20+0
0+0		 4
6
2
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 10+0
9+0
8+0
8+0		 10
9
8
8		 8.345
16.000
19.024
19.800		 495,50347
468.86176
447,21026
454,36639
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 10+0
9+0
9+0
8+0		 10
9
9
8		 20.890
23.100
23.673
21.400		 466,40275
452.24946
437,35273
450,70599
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Endüstri ve Sistem Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 11+0
10+0
9+0
8+0		 11
10
9
8		 34.548
35.300
33.517
26.500		 442,94806
428.1558
419,29224
440,10368
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 9+0
9+0
8+0
8+0		 9
9
8
8		 39.905
39.100
36.746
31.000		 434,49978
421.47078
413,78994
431,26967
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Kimya Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 5+0
3+0
4+0
5+0		 5
3
4
5		 40.712
47.100
48.050
39.700		 433,31294
407.98284
396,07970
415,62738
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 10+0
5+0
5+0
5+0		 10
5
5
5		 41.711
42.000
43.398
29.700		 431,84848
416.39119
407,25244
432,80243
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 8+0
4+0
6+0
7+0		 8
4
6
7		 48.777
39.800
42.055
40.900		 421,51312
420.33752
405,24763
413,42481
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 2+0
2+0
2+0
5+0		 2
2
2
5		 55.798
56.600
65.781
82.800		 411,76062
393.43014
372,07574
354,13107
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 7+0
9+0
10+0
9+0		 7
9
10
9		 68.552
49.400
41.020
33.900		 395,13806
404.30687
406,89416
425,93802
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Gıda Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 10+0
2+0
2+0
4+0		 10
2
2
4		 76.580
62.100
55.732
58.300		 385,45561
385.54
385,30131
386,02364
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 59+0
55+0
54+0
52+0		 59
55
54
52		 95.097
113.000
104.696
103.000		 365,32986
330.26557
330,05926
331,49109
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 20+0
15+0
12+0
7+0		 20
15
12
7		 118.701
153.000
144.668
137.000		 343,77520
302.72046
297,26133
301,12437
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Endüstri ve Sistem Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 55+0
53+0
52+0
50+0		 55
53
52
50		 125.539
128.000
108.425
92.100		 338,36697
319.10824
326,60476
343,29094
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 64+0
60+0
59+0
55+0		 64
60
59
55		 151.915
166.000
138.873
120.000		 320,13373
295.42227
301,52265
315,34504
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 10+0
10+0
7+0
10+0		 10
10
7
10		 161.121
203.000
184.761
224.000		 314,61600
277.94326
271,72917
247,04955
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Endüstri ve Sistem Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 25+0
23+0
10+0
0+0		 25
23
10
0		 163.522
181.000
143.664
 313,24331
287.61209
297,99134
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 22+0
40+0
45+0
55+0		 22
7
34
45		 200.487
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 294,71749
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 25+0
20+0
15+0
10+0		 25
20
15
10		 222.820
296.000
222.969
191.000		 285,48319
248.95223
252,46037
264,01743
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Endüstri ve Sistem Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 15+0
14+0
19+0
22+0		 15
14
15
22		 224.590
265.000
Dolmadı
218.000		 284,79304
256.97983
Dolmadı
249,59733
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 65+0
60+0
56+0
55+0		 65
60
56
55		 249.792
256.000
170.110
161.000		 275,69830
259.51033
280,43139
283,36440
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Kimya Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 20+0
30+0
40+0
45+0		 20
20
22
26		 250.639
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 275,41388
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 5+0
5+0
5+0
10+0		 5
3
4
8		 275.139
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 267,63630
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 10+0
15+0
12+0
0+0		 10
4
12
0		 299.839
Dolmadı
204.267
 260,65842
Dolmadı
261,42873
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 5+0
5+0
5+0
12+0
0
5
6		 Dolmadı
Dolmadı
231.981
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
248,43927
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 4+0
15+0
30+0
40+0
0
14
31		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 50+0
40+0
40+0
35+0		 48
40
40
35		 Dolmadı
282.000
160.343
147.000		 Dolmadı
252.36272
291,32025
292,34755
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Gıda Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 10+0
15+0
20+0
36+0		 2
4
8
7		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 45+0
40+0
39+0
40+0		 23
40
39
40		 Dolmadı
258.000
145.807
122.000		 Dolmadı
258.90938
296,44483
313,88403
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 10+0
13+0
20+0
30+0		 3
4
3
6		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 14+0
25+0
20+0
0+0
6
20
0		 Dolmadı
Dolmadı
209.328
 Dolmadı
Dolmadı
258,96700
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 8+0
7+0
7+0
7+0		 8
7
7
7		 40.759
39.600
32.044
30.300		 433,25464
420.62936
425,74924
431,71957
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 6+0
8+0
9+0
9+0		 6
8
9
9		 65.952
64.000
45.480
34.100		 398,36481
382.8283
404,24040
424,84971
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 7+0
7+0
7+0
7+0		 7
7
7
7		 109.639
114.000
83.255
84.900		 351,59461
329.61245
356,02990
350,65710
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 30+0
25+0
25+0
24+0		 30
25
25
24		 116.317
110.000
72.672
55.800		 345,73472
333.16505
368,25609
389,00256
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 10+0


 10


 153,048


 319,44550
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 40+0
27+0
28+0
26+0		 40
27
28
26		 251.970
189.000
110.190
195.000		 274,97833
284.15393
329,48851
261,50828
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 46+0
44+0
44+0
45+0		 46
44
44
45		 282.871
274.000
218.627
192.000		 265,35009
254.53536
259,65070
263,38367
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 35+0
40+0
40+0
39+0		 35
40
40
39		 305.822
380.000
155.505
176.000		 259,05863
231.66442
294,54538
272,72502
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 23+0
15+0
15+0
15+0		 23
15
15
14		 320.039
308.000
273.023
Dolmadı		 255,48775
246.15713
237,34109
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 SAY 15+0
27+0
24+0
0+0		 15
9
24
0		 389.249
Dolmadı
189.230
 240,43447
Dolmadı
274,17679
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli) (4)		 SAY 2+0
23+0
24+0
50+0		 2
1
24
19		 406.144
Dolmadı
313.647
Dolmadı		 237,27596
Dolmadı
206,48925
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Tıp
(İngilizce)(Burslu) (6)		 SAY 8+0
8+0
10+0
10+0		 8
8
10
10		 1.680
1.900
1.730
2.000		 525,21435
521.7634
510,86665
512,51846
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Tıp
(İngilizce)(%50 İndirimli) (6)		 SAY 16+0
15+0
15+0
15+0		 16
15
15
15		 7.519
7.770
7.555
8.520		 498,07353
492.85362
479,63444
481,79402
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Tıp
(İngilizce)(Ücretli) (6)		 SAY 60+0
60+0
60+0
60+0		 60
60
60
60		 26.294
29.200
24.193
24.700		 456,75050
439.87522
439,87659
442,76992
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 5+0
3+0
5+0
5+0		 5
3
5
5		 62.111
57.700
68.854
60.700		 403,36387
391.7844
368,20005
382,50507
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 3+0


 3


 71,334


 391,76458
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 30+0
22+0
15+0
15+0		 30
22
15
15		 324.560
324.000
276.981
245.000		 254,34655
242.46331
230,44718
237,54015
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 20+0


 20


 378,429


 242,56513
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 7+0
8+0
8+0
8+0		 7
8
8
8		 24.925
43.400
48.031
47.300		 401,00151
371.16308
381,72383
402,64280
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 9+0
9+0
12+0
11+0		 9
9
12
11		 40.204
52.500
54.239
46.900		 386,05492
363.51662
375,21606
403,10602
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 5+0
5+0
4+0
4+0		 5
5
4
4		 40.664
51.800
51.106
52.000		 385,68245
364.06065
388,24239
402,40635
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Uluslararası Finans (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 2+0
4+0
5+0
5+0		 2
4
5
5		 42.230
57.400
55.170
50.000		 384,38835
359.73381
374,23148
399,80954
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 3+0
4+0
8+0
8+0		 3
4
8
8		 69.152
83.100
76.273
60.400		 365,31398
342.83698
355,47918
389,43212
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 2+0
2+0
5+0
5+0		 2
2
5
5		 89.295
101.000
137.948
107.000		 353,66975
333.03045
314,75171
353,63117
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Uluslararası Ulaştırma Sistemleri
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 3+0


 3


 183.062


 314,94248
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 70+0
65+0
59+0
59+0		 70
64
59
59		 425.904
Dolmadı
299.783
248.000		 263,52949
Dolmadı
253,98326
294,02927
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 65+0
65+0
59+0
55+0		 65
60
59
55		 557.026
Dolmadı
378.854
429.000		 246,68368
Dolmadı
234,43551
251,53704
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)		 EA 10+0
15+0
30+0
25+0		 10
4
16
25		 571.097
Dolmadı
Dolmadı
461.000		 245,10565
Dolmadı
Dolmadı
245,35090
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 30+0
35+0
54+0
52+0		 30
11
31
52		 578.399
Dolmadı
Dolmadı
586.000		 244,30702
Dolmadı
Dolmadı
217,24315
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 20+0
29+0
25+0
21+0		 20
17
25
21		 617.500
Dolmadı
461.865
562.000		 240,15698
Dolmadı
235,73602
237,01587
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Uluslararası Finans (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 10+0
35+0
40+0
40+0		 10
9
35
40		 623.767
Dolmadı
Dolmadı
431.000		 239,51793
Dolmadı
Dolmadı
251,13511
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 10+0
10+0
20+0
25+0		 2
4
2
14		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Uluslararası Ulaştırma Sistemleri
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 20+0


 4


 Dolmadı


 Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Yazılım Geliştirme
(İngilizce)(Burslu) (4)		 SAY 2+0


 2


 56,406


 410,95905
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Yazılım Geliştirme
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 SAY 20+0


 20


 349,743


 248,54672
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 2+0
2+0
3+0
0+0		 2
2
3
0		 85.289
118.000
184.806
 355,85677
325.24119
336,63934
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Tarım Ticareti ve İşletmeciliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 2+0


 2


 131.414


 333,70976
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 2+0
2+0
3+0
0+0		 2
2
3
0		 140.955
177.000
263.710
 329,85919
303.18716
312,48527
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Gümrük İşletme
(İngilizce)(Burslu) (4)		 EA 2+0
2+0
3+0
3+0		 2
2
3
3		 164.097
170.000
156.168
135.000		 321,26524
305.26738
348,08706
393,21225
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Gümrük İşletme
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 10+0
20+0
21+0
20+0		 3
2
18
20		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
893.000		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
253,51220
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 10+0
15+0
20+0
0+0		 2
2
4
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 10+0
10+0
20+0
0+0		 2
6
6
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Tarım Ticareti ve İşletmeciliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		 EA 20+0


 3


 Dolmadı


 Dolmadı
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YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Yeditepe Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü
2019
2018		 Kont.
2019
2018		 Yer.
2019
2018		 Taban
Puanı
2019
2018		 Başarı
Sırası
2019
2018
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Mekatronik
(Burslu) (2)		 TYT 5+0
 5
 320,09207
 299,939
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) İnternet ve Ağ Teknolojileri
(Burslu) (2)		 TYT 5+0
 5
 306,07071
 371,974
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Elektronik Teknolojisi
(Burslu) (2)		 TYT 5+0
 5
 297,44678
 425,262
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Otomotiv Teknolojisi
(Burslu) (2)		 TYT 5+0
 5
 288,16690
 491,510
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Mekatronik
(%50 İndirimli) (2)		 TYT 49+0
 49
 205,05652
 1.496.558
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Elektronik Teknolojisi
(%50 İndirimli) (2)		 TYT 49+0
 25

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) İnternet ve Ağ Teknolojileri
(%50 İndirimli) (2)		 TYT 49+0
 37

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf ) Otomotiv Teknolojisi
(%50 İndirimli) (2)		 TYT 49+0
 39

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Yeditepe Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
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