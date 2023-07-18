YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Yeditepe Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulunacak adaylar Yeditepe Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapıyor. İstanbul ilinde bulunan vakıf üniversitelerinden biri olan Yeditepe Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiyi sizin için bir araya getirdik. Yeditepe Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. İşte, Yeditepe Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023!
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
2019
2018
|Kont.
2019
2018
2017
2016
|Yer.
2019
2018
2017
2016
|Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016
|Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Diş Hekimliği
(İngilizce)(Burslu) (5)
|SAY
|7+0
6+0
6+0
6+0
|7
6
6
6
|3.586
3.540
4.808
2.270
|513,64832
511.13117
490,89100
510,41665
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Diş Hekimliği
(İngilizce)(Ücretli) (5)
|SAY
|60+0
58+0
58+0
58+0
|60
58
58
58
|57.494
54.500
39.903
42.100
|409,51461
396.50654
412,77716
411,01743
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce)(Burslu) (5)
|SAY
|9+0
8+0
7+0
7+0
|9
8
7
7
|23.307
21.900
19.294
19.300
|461,93401
454.90206
449,62821
454,22951
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce)(%50 İndirimli) (5)
|SAY
|15+0
10+0
8+0
9+0
|15
10
8
9
|43.573
41.800
34.282
34.200
|429,12004
416.77567
421,97769
424,70196
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce)(Ücretli) (5)
|SAY
|65+0
65+0
55+0
54+0
|65
65
55
54
|111.767
106.000
70.576
76.900
|349,73554
335.98769
370,76178
360,35921
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|4+0
2+0
3+0
3+0
|4
2
3
3
|63.028
67.900
63.789
64.800
|402,10983
377.81898
374,87770
381,60777
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|8+0
15+0
15+0
20+0
|8
7
15
17
|283.578
Dolmadı
233.787
Dolmadı
|265,14063
Dolmadı
247,30342
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SÖZ
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|3,170
—
—
—
|435,57987
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|35+0
—
—
—
|18
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|6+0
7+0
9+0
9+0
|6
7
9
9
|37.199
42.500
30.451
27.600
|388,61487
371.92249
408,55206
426,00747
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|49+0
52+0
45+0
40+0
|49
52
45
40
|196.923
292.000
162.352
89.100
|310,64012
274.84535
323,06580
377,12744
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|6+0
7+0
8+0
8+0
|6
7
8
8
|4.696
5.000
3.059
3.140
|454,67041
441.57546
462,78714
465,27948
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|28+0
36+0
39+0
39+0
|28
36
39
39
|18.196
19.100
17.016
14.600
|386,76135
366.65434
373,31746
378,08776
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|DİL
|14+0
18+0
15+0
0+0
|14
18
15
0
|33.497
36.700
42.101
—
|334,28062
300.61894
271,46570
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|DİL
|7+0
9+0
15+0
30+0
|7
9
10
15
|55.502
57.700
Dolmadı
Dolmadı
|269,90452
240.58838
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Matematik
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|59.432
71.500
78.507
60.200
|406,91762
373.12276
357,18788
388,08952
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Fizik
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|102.485
122.000
118.894
119.000
|358,06355
323.68343
322,22479
317,48360
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Fizik
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|2+0
5+0
—
—
|2
3
—
—
|427.284
Dolmadı
—
—
|233,43664
Dolmadı
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Matematik
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|20+0
15+0
15+0
10+0
|20
15
15
10
|458.450
394.000
285.947
284.000
|226,83338
228.78403
225,04033
225,92361
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Tarih
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SÖZ
|3+0
3+0
5+0
5+0
|3
3
5
5
|491
857
5.739
3.150
|477,99074
448.85897
454,24279
463,92154
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|4+0
4+0
6+0
6+0
|4
4
6
6
|1.068
3.500
18.981
3.900
|460,16781
420.60097
423,27992
459,28814
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|30+0
30+0
45+0
40+0
|30
30
29
40
|685.112
892.000
Dolmadı
213.000
|240,84099
211.33789
Dolmadı
301,79987
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Tarih
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|30+0
30+0
25+0
25+0
|17
16
25
25
|Dolmadı
Dolmadı
506.728
464.000
|Dolmadı
Dolmadı
230,98345
243,48719
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|9+0
8+0
7+0
10+0
|9
8
7
10
|3.043
4.180
5.036
7.540
|453,23607
433.66088
460,32702
460,11982
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Sosyoloji
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|4+0
4+0
5+0
5+0
|4
4
5
5
|48.733
61.400
43.614
45.100
|379,11863
356.69998
394,97981
408,24904
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Felsefe
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|2+0
5+0
5+0
5+0
|2
5
5
5
|69.212
154.000
54.489
62.800
|365,27738
310.62085
385,42284
394,24328
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|40+0
30+0
23+0
32+0
|40
30
23
32
|102.187
94.300
44.674
43.800
|346,95612
336.67989
393,94062
409,40442
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Antropoloji
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|10+0
10+0
10+0
5+0
|10
10
10
5
|142.385
162.000
170.515
84.000
|329,28973
308.12594
319,57778
380,23317
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|EA
|40+0
45+0
40+0
58+0
|40
45
40
58
|407.791
452.000
199.055
202.000
|266,20751
249.56942
308,16910
325,94656
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Antropoloji
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|2+0
5+0
—
—
|2
0
—
—
|501.310
Dolmadı
—
—
|253,35016
Dolmadı
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Sosyoloji
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|20+0
40+0
45+0
40+0
|20
5
35
40
|595.397
Dolmadı
Dolmadı
431.000
|242,47744
Dolmadı
Dolmadı
265,29651
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Felsefe
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
10+0
15+0
10+0
|2
2
4
10
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
613.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
222,69129
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Çeviribilim
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|9+0
8+0
9+0
9+0
|9
8
9
9
|3.621
3.490
2.086
1.540
|466,23900
455.77867
473,72238
485,43954
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(Burslu) (4)
|DİL
|7+0
7+0
7+0
7+0
|7
7
7
7
|4.316
3.670
2.265
2.340
|458,21499
453.94085
471,70640
474,19850
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça)(Burslu) (4)
|DİL
|10+0
15+0
—
—
|10
15
—
—
|11.224
15.700
—
—
|415,11216
381.18347
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Çeviribilim
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|70+0
65+0
59+0
55+0
|70
65
59
55
|31.161
23.700
34.291
9.930
|341,54664
348.11528
298,26715
409,67491
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|55+0
55+0
49+0
48+0
|55
55
49
48
|38.051
35.200
44.060
18.500
|320,49738
305.85987
265,53985
355,54216
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça)(%50 İndirimli) (4)
|DİL
|10+0
15+0
—
—
|10
7
—
—
|47.340
Dolmadı
—
—
|292,82828
Dolmadı
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|DİL
|5+0
5+0
10+0
10+0
|5
4
3
8
|58.551
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|261,97040
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Çeviribilim
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|DİL
|10+0
10+0
20+0
25+0
|10
10
3
12
|65.361
65.200
Dolmadı
Dolmadı
|245,12555
219.90587
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SÖZ
|7+0
6+0
6+0
8+0
|7
6
6
8
|959
900
2.734
2.990
|462,85239
447.90919
470,15693
465,10329
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Sanat ve Kültür Yönetimi
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SÖZ
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|2,858
—
—
—
|437,79287
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|25+0
10+0
10+0
5+0
|25
10
10
5
|54.679
50.400
12.181
30.300
|364,00764
354.74382
435,66525
402,83619
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SÖZ
|20+0
25+0
20+0
15+0
|20
25
20
15
|309.532
531.000
228.402
179.000
|292,58746
255.25625
299,14949
313,36882
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SÖZ
|10+0
20+0
25+0
42+0
|10
19
16
24
|710.446
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|237,89539
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Sanat ve Kültür Yönetimi
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|20+0
—
—
—
|8
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|15+0
18+0
18+0
18+0
|15
18
18
18
|595
499
1.269
407
|493,10781
490.28583
490,35698
509,60255
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|48+0
55+0
54+0
50+0
|48
55
54
50
|40.011
48.600
24.237
24.600
|386,22399
366.69336
416,20172
429,59188
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|87+0
110+0
110+0
107+0
|41
51
110
107
|Dolmadı
Dolmadı
116.034
125.000
|Dolmadı
Dolmadı
345,45419
357,77940
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Ekonomi
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|22.248
—
—
—
|404,20675
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|9+0
12+0
13+0
14+0
|9
12
13
14
|31.394
44.600
42.321
41.500
|394,07614
370.10836
388,00968
409,15224
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|10+0
13+0
14+0
14+0
|10
13
14
14
|32.051
40.400
25.413
28.300
|393,41262
373.89632
414,70901
425,08339
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Fransızca)(Burslu) (4)
|EA
|2+0
3+0
5+0
6+0
|2
3
5
6
|34.802
57.000
36.473
37.700
|390,77395
360.00547
401,99993
415,08116
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Uluslararası İşletme Yönetimi
(Almanca)(Burslu) (4)
|EA
|2+0
2+0
3+0
5+0
|2
2
3
5
|56.261
69.700
48.026
53.100
|373,72345
351.10688
381,73316
396,59095
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Kamu Yönetimi
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|5+0
5+0
6+0
6+0
|5
5
6
6
|76.874
101.000
51.888
48.700
|360,60845
333.02111
387,56591
405,18720
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Uluslararası İşletme Yönetimi
(Almanca)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
15+0
30+0
35+0
|10
5
9
23
|336.518
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|278,12627
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|80+0
96+0
94+0
96+0
|80
52
94
96
|520.685
Dolmadı
376.708
310.000
|250,95527
Dolmadı
255,30295
293,52486
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|70+0
80+0
79+0
76+0
|70
70
79
76
|561.855
Dolmadı
314.212
335.000
|246,12897
Dolmadı
250,08256
271,26574
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Ekonomi
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|30+0
—
—
—
|30
—
—
—
|569.011
—
—
—
|245,33012
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Uluslararası İşletme Yönetimi
(Almanca)(UOLP- FH KIEL Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)(Ücretli) (4)
|EA
|2+0
5+0
5+0
0+0
|2
0
1
0
|610.934
Dolmadı
Dolmadı
—
|240,84242
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|EA
|5+0
25+0
35+0
34+0
|5
4
19
30
|612.697
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|240,65964
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
20+0
15+0
0+0
|10
3
15
0
|625.062
Dolmadı
503.051
—
|239,37872
Dolmadı
225,87673
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi)(UNCW)(Ücretli) (4)
|EA
|5+0
5+0
10+0
10+0
|5
5
1
10
|655.986
693.000
Dolmadı
527.000
|236,28209
221.93084
Dolmadı
232,76803
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Fransızca)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
25+0
39+0
49+0
|10
8
20
43
|673.951
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|234,53456
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Kamu Yönetimi
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|30+0
40+0
39+0
45+0
|17
6
39
45
|Dolmadı
Dolmadı
507.106
625.000
|Dolmadı
Dolmadı
224,66988
214,55067
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Gazetecilik
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SÖZ
|2+0
3+0
6+0
6+0
|2
3
6
6
|733
1.250
21.023
6.370
|469,03017
441.24584
420,16051
448,51167
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SÖZ
|8+0
8+0
8+0
10+0
|8
8
8
10
|1.305
1.410
4.647
4.600
|455,49173
439.11509
459,00192
455,75794
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SÖZ
|6+0
6+0
5+0
5+0
|6
6
5
5
|1.348
2.970
7.726
4.420
|454,66795
423.70504
447,07245
456,61342
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SÖZ
|6+0
6+0
8+0
9+0
|6
6
8
9
|1.706
4.160
9.766
5.110
|449,01188
416.91586
441,32462
453,60798
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Reklam Tasarımı ve İletişimi
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SÖZ
|5+0
6+0
8+0
8+0
|5
6
8
8
|1.973
4.470
9.735
5.570
|445,82746
415.57571
441,41041
451,64694
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Reklam Tasarımı ve İletişimi
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|45+0
45+0
64+0
65+0
|45
36
38
65
|498.092
Dolmadı
Dolmadı
377.000
|264,04273
Dolmadı
Dolmadı
261,08793
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|45+0
44+0
40+0
30+0
|45
44
40
30
|501.840
694.000
436.530
203.000
|263,54230
239.0061
246,92846
305,11327
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|65+0
65+0
70+0
70+0
|65
65
70
70
|722.690
751.000
403.966
321.000
|236,49332
233.64503
253,91589
273,17485
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SÖZ
|10+0
10+0
5+0
10+0
|10
7
4
5
|732.005
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|235,40166
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|50+0
50+0
70+0
59+0
|50
46
48
59
|779.340
Dolmadı
Dolmadı
412.000
|229,69167
Dolmadı
Dolmadı
254,08445
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Gazetecilik
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|20+0
25+0
44+0
47+0
|18
18
20
37
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SÖZ
|5+0
5+0
5+0
10+0
|3
3
4
4
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SÖZ
|8+0
10+0
5+0
10+0
|4
5
5
6
|Dolmadı
Dolmadı
499.318
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
232,96191
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|9+0
10+0
10+0
9+0
|9
10
10
9
|48.362
33.200
29.300
25.600
|422,12376
432.25616
426,71722
441,80488
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|64.894
60.200
61.374
—
|399,73757
388.24418
377,67260
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|9+0
8+0
9+0
0+0
|9
8
9
0
|80.801
73.800
84.116
—
|380,58130
370.22451
350,53254
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|2+0
2+0
5+0
0+0
|2
2
5
0
|117.224
124.000
141.713
—
|344,96573
321.56999
299,42031
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|31+0
26+0
26+0
25+0
|31
26
26
25
|126.400
76.900
60.411
52.100
|337,74397
366.62111
378,92399
395,07308
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|52+0
50+0
36+0
0+0
|52
50
36
0
|345.190
327.000
248.809
—
|249,55187
241.82239
241,37629
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|24+0
20+0
30+0
0+0
|24
20
18
0
|419.889
387.000
Dolmadı
—
|234,77852
230.19556
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İç Mimarlık
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|8+0
5+0
15+0
0+0
|8
5
1
0
|444.158
411.000
Dolmadı
—
|230,19319
223.81087
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|50+0
40+0
40+0
30+0
|50
35
35
30
|451.227
Dolmadı
Dolmadı
—
|228,63441
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|25+0
43+0
41+0
56+0
|1
19
41
56
|Dolmadı
Dolmadı
175.434
173.000
|Dolmadı
Dolmadı
277,17010
274,77953
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|25+0
21+0
23+0
0+0
|18
21
23
0
|Dolmadı
131.000
111.964
—
|Dolmadı
316.79617
323,45229
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|10+0
10+0
20+0
0+0
|4
6
2
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|10+0
9+0
8+0
8+0
|10
9
8
8
|8.345
16.000
19.024
19.800
|495,50347
468.86176
447,21026
454,36639
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|10+0
9+0
9+0
8+0
|10
9
9
8
|20.890
23.100
23.673
21.400
|466,40275
452.24946
437,35273
450,70599
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Endüstri ve Sistem Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|11+0
10+0
9+0
8+0
|11
10
9
8
|34.548
35.300
33.517
26.500
|442,94806
428.1558
419,29224
440,10368
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|9+0
9+0
8+0
8+0
|9
9
8
8
|39.905
39.100
36.746
31.000
|434,49978
421.47078
413,78994
431,26967
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
3+0
4+0
5+0
|5
3
4
5
|40.712
47.100
48.050
39.700
|433,31294
407.98284
396,07970
415,62738
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|10+0
5+0
5+0
5+0
|10
5
5
5
|41.711
42.000
43.398
29.700
|431,84848
416.39119
407,25244
432,80243
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|8+0
4+0
6+0
7+0
|8
4
6
7
|48.777
39.800
42.055
40.900
|421,51312
420.33752
405,24763
413,42481
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
5+0
|2
2
2
5
|55.798
56.600
65.781
82.800
|411,76062
393.43014
372,07574
354,13107
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|7+0
9+0
10+0
9+0
|7
9
10
9
|68.552
49.400
41.020
33.900
|395,13806
404.30687
406,89416
425,93802
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|10+0
2+0
2+0
4+0
|10
2
2
4
|76.580
62.100
55.732
58.300
|385,45561
385.54
385,30131
386,02364
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|59+0
55+0
54+0
52+0
|59
55
54
52
|95.097
113.000
104.696
103.000
|365,32986
330.26557
330,05926
331,49109
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|20+0
15+0
12+0
7+0
|20
15
12
7
|118.701
153.000
144.668
137.000
|343,77520
302.72046
297,26133
301,12437
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Endüstri ve Sistem Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|55+0
53+0
52+0
50+0
|55
53
52
50
|125.539
128.000
108.425
92.100
|338,36697
319.10824
326,60476
343,29094
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|64+0
60+0
59+0
55+0
|64
60
59
55
|151.915
166.000
138.873
120.000
|320,13373
295.42227
301,52265
315,34504
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|10+0
10+0
7+0
10+0
|10
10
7
10
|161.121
203.000
184.761
224.000
|314,61600
277.94326
271,72917
247,04955
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Endüstri ve Sistem Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|25+0
23+0
10+0
0+0
|25
23
10
0
|163.522
181.000
143.664
—
|313,24331
287.61209
297,99134
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|22+0
40+0
45+0
55+0
|22
7
34
45
|200.487
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|294,71749
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|25+0
20+0
15+0
10+0
|25
20
15
10
|222.820
296.000
222.969
191.000
|285,48319
248.95223
252,46037
264,01743
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Endüstri ve Sistem Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|15+0
14+0
19+0
22+0
|15
14
15
22
|224.590
265.000
Dolmadı
218.000
|284,79304
256.97983
Dolmadı
249,59733
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|65+0
60+0
56+0
55+0
|65
60
56
55
|249.792
256.000
170.110
161.000
|275,69830
259.51033
280,43139
283,36440
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|20+0
30+0
40+0
45+0
|20
20
22
26
|250.639
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|275,41388
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
10+0
|5
3
4
8
|275.139
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|267,63630
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|10+0
15+0
12+0
0+0
|10
4
12
0
|299.839
Dolmadı
204.267
—
|260,65842
Dolmadı
261,42873
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
12+0
|—
0
5
6
|Dolmadı
Dolmadı
231.981
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
248,43927
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|4+0
15+0
30+0
40+0
|—
0
14
31
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|50+0
40+0
40+0
35+0
|48
40
40
35
|Dolmadı
282.000
160.343
147.000
|Dolmadı
252.36272
291,32025
292,34755
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|10+0
15+0
20+0
36+0
|2
4
8
7
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|45+0
40+0
39+0
40+0
|23
40
39
40
|Dolmadı
258.000
145.807
122.000
|Dolmadı
258.90938
296,44483
313,88403
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|10+0
13+0
20+0
30+0
|3
4
3
6
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|14+0
25+0
20+0
0+0
|—
6
20
0
|Dolmadı
Dolmadı
209.328
—
|Dolmadı
Dolmadı
258,96700
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|8+0
7+0
7+0
7+0
|8
7
7
7
|40.759
39.600
32.044
30.300
|433,25464
420.62936
425,74924
431,71957
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|6+0
8+0
9+0
9+0
|6
8
9
9
|65.952
64.000
45.480
34.100
|398,36481
382.8283
404,24040
424,84971
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|7+0
7+0
7+0
7+0
|7
7
7
7
|109.639
114.000
83.255
84.900
|351,59461
329.61245
356,02990
350,65710
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|30+0
25+0
25+0
24+0
|30
25
25
24
|116.317
110.000
72.672
55.800
|345,73472
333.16505
368,25609
389,00256
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|153,048
—
—
—
|319,44550
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|40+0
27+0
28+0
26+0
|40
27
28
26
|251.970
189.000
110.190
195.000
|274,97833
284.15393
329,48851
261,50828
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|46+0
44+0
44+0
45+0
|46
44
44
45
|282.871
274.000
218.627
192.000
|265,35009
254.53536
259,65070
263,38367
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|35+0
40+0
40+0
39+0
|35
40
40
39
|305.822
380.000
155.505
176.000
|259,05863
231.66442
294,54538
272,72502
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|23+0
15+0
15+0
15+0
|23
15
15
14
|320.039
308.000
273.023
Dolmadı
|255,48775
246.15713
237,34109
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|15+0
27+0
24+0
0+0
|15
9
24
0
|389.249
Dolmadı
189.230
—
|240,43447
Dolmadı
274,17679
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|2+0
23+0
24+0
50+0
|2
1
24
19
|406.144
Dolmadı
313.647
Dolmadı
|237,27596
Dolmadı
206,48925
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Tıp
(İngilizce)(Burslu) (6)
|SAY
|8+0
8+0
10+0
10+0
|8
8
10
10
|1.680
1.900
1.730
2.000
|525,21435
521.7634
510,86665
512,51846
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Tıp
(İngilizce)(%50 İndirimli) (6)
|SAY
|16+0
15+0
15+0
15+0
|16
15
15
15
|7.519
7.770
7.555
8.520
|498,07353
492.85362
479,63444
481,79402
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Tıp
(İngilizce)(Ücretli) (6)
|SAY
|60+0
60+0
60+0
60+0
|60
60
60
60
|26.294
29.200
24.193
24.700
|456,75050
439.87522
439,87659
442,76992
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
3+0
5+0
5+0
|5
3
5
5
|62.111
57.700
68.854
60.700
|403,36387
391.7844
368,20005
382,50507
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|71,334
—
—
—
|391,76458
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|30+0
22+0
15+0
15+0
|30
22
15
15
|324.560
324.000
276.981
245.000
|254,34655
242.46331
230,44718
237,54015
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|378,429
—
—
—
|242,56513
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|7+0
8+0
8+0
8+0
|7
8
8
8
|24.925
43.400
48.031
47.300
|401,00151
371.16308
381,72383
402,64280
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|9+0
9+0
12+0
11+0
|9
9
12
11
|40.204
52.500
54.239
46.900
|386,05492
363.51662
375,21606
403,10602
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|5+0
5+0
4+0
4+0
|5
5
4
4
|40.664
51.800
51.106
52.000
|385,68245
364.06065
388,24239
402,40635
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Uluslararası Finans (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|2+0
4+0
5+0
5+0
|2
4
5
5
|42.230
57.400
55.170
50.000
|384,38835
359.73381
374,23148
399,80954
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|3+0
4+0
8+0
8+0
|3
4
8
8
|69.152
83.100
76.273
60.400
|365,31398
342.83698
355,47918
389,43212
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|2+0
2+0
5+0
5+0
|2
2
5
5
|89.295
101.000
137.948
107.000
|353,66975
333.03045
314,75171
353,63117
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Uluslararası Ulaştırma Sistemleri
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|183.062
—
—
—
|314,94248
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|70+0
65+0
59+0
59+0
|70
64
59
59
|425.904
Dolmadı
299.783
248.000
|263,52949
Dolmadı
253,98326
294,02927
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|65+0
65+0
59+0
55+0
|65
60
59
55
|557.026
Dolmadı
378.854
429.000
|246,68368
Dolmadı
234,43551
251,53704
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
15+0
30+0
25+0
|10
4
16
25
|571.097
Dolmadı
Dolmadı
461.000
|245,10565
Dolmadı
Dolmadı
245,35090
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|30+0
35+0
54+0
52+0
|30
11
31
52
|578.399
Dolmadı
Dolmadı
586.000
|244,30702
Dolmadı
Dolmadı
217,24315
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|20+0
29+0
25+0
21+0
|20
17
25
21
|617.500
Dolmadı
461.865
562.000
|240,15698
Dolmadı
235,73602
237,01587
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Uluslararası Finans (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
35+0
40+0
40+0
|10
9
35
40
|623.767
Dolmadı
Dolmadı
431.000
|239,51793
Dolmadı
Dolmadı
251,13511
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
10+0
20+0
25+0
|2
4
2
14
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Uluslararası Ulaştırma Sistemleri
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|20+0
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Yazılım Geliştirme
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|2+0
—
—
—
|2
—
—
—
|56,406
—
—
—
|410,95905
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Yazılım Geliştirme
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|349,743
—
—
—
|248,54672
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|2+0
2+0
3+0
0+0
|2
2
3
0
|85.289
118.000
184.806
—
|355,85677
325.24119
336,63934
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Tarım Ticareti ve İşletmeciliği
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|2+0
—
—
—
|2
—
—
—
|131.414
—
—
—
|333,70976
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|2+0
2+0
3+0
0+0
|2
2
3
0
|140.955
177.000
263.710
—
|329,85919
303.18716
312,48527
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Gümrük İşletme
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|2+0
2+0
3+0
3+0
|2
2
3
3
|164.097
170.000
156.168
135.000
|321,26524
305.26738
348,08706
393,21225
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Gümrük İşletme
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
20+0
21+0
20+0
|3
2
18
20
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
893.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
253,51220
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
15+0
20+0
0+0
|2
2
4
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
10+0
20+0
0+0
|2
6
6
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Tarım Ticareti ve İşletmeciliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|20+0
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
2019
2018
|Kont.
2019
2018
|Yer.
2019
2018
|Taban
Puanı
2019
2018
|Başarı
Sırası
2019
2018
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Mekatronik
(Burslu) (2)
|TYT
|5+0
—
|5
—
|320,09207
—
|299,939
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|İnternet ve Ağ Teknolojileri
(Burslu) (2)
|TYT
|5+0
—
|5
—
|306,07071
—
|371,974
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Elektronik Teknolojisi
(Burslu) (2)
|TYT
|5+0
—
|5
—
|297,44678
—
|425,262
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Otomotiv Teknolojisi
(Burslu) (2)
|TYT
|5+0
—
|5
—
|288,16690
—
|491,510
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Mekatronik
(%50 İndirimli) (2)
|TYT
|49+0
—
|49
—
|205,05652
—
|1.496.558
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Elektronik Teknolojisi
(%50 İndirimli) (2)
|TYT
|49+0
—
|25
—
|—
—
|—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|İnternet ve Ağ Teknolojileri
(%50 İndirimli) (2)
|TYT
|49+0
—
|37
—
|—
—
|—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf )
|Otomotiv Teknolojisi
(%50 İndirimli) (2)
|TYT
|49+0
—
|39
—
|—
—
|—
—