Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:30
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
00:30
YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 👉29 Aralık Cuma günü haftanın finalinde hangi yarışmacı birinci oldu?
Yemekteyiz yılbaşı haftasında renkli anlara sahne olurken, bugün haftanın finali gerçekleşecek. Yemekteyiz haftanın finalinde bugün 100 bin TL verecek. Büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan para ödülünü kim alacak merak konusu. Beş yarışmacının hafta içi her gün birbirinden lezzetli ve farklı yemekler yapma çabasıyla ekranlara gelen Yemekteyiz'de haftanın son gününde Selin Hanım'a konuk oluyor. Peki, Zuhal Topla'la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?