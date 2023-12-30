YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 👉29 Aralık Cuma günü haftanın finalinde hangi yarışmacı birinci oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk oluyor. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına ve yarışmacının misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödülü kazanıyor. Peki, 29 Aralık Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?