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Haberler Fotohaber YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 👉29 Aralık Cuma günü haftanın finalinde hangi yarışmacı birinci oldu?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:30 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 00:30

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 👉29 Aralık Cuma günü haftanın finalinde hangi yarışmacı birinci oldu?

Yemekteyiz yılbaşı haftasında renkli anlara sahne olurken, bugün haftanın finali gerçekleşecek. Yemekteyiz haftanın finalinde bugün 100 bin TL verecek. Büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan para ödülünü kim alacak merak konusu. Beş yarışmacının hafta içi her gün birbirinden lezzetli ve farklı yemekler yapma çabasıyla ekranlara gelen Yemekteyiz'de haftanın son gününde Selin Hanım'a konuk oluyor. Peki, Zuhal Topla'la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALNDE İŞTE KAZANAN! 🍴 29 Aralık Cuma Zuhal Topla’la Yemekteyiz 100 bin TL’lik ödülün sahibi kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk oluyor. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına ve yarışmacının misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödülü kazanıyor. Peki, 29 Aralık Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALNDE İŞTE KAZANAN! 🍴 29 Aralık Cuma Zuhal Topla’la Yemekteyiz 100 bin TL’lik ödülün sahibi kim oldu?

29 ARALIK CUMA | YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı TV8 ekranlarının gündüz kuşağı yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü final bölümü ile izleyicinin karşısına geçiyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yarışmacıları da bu büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Yemekteyiz haftanın finalinde "Yılbaşına Özel" 100 Bin TL verecek!

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YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALNDE İŞTE KAZANAN! 🍴 29 Aralık Cuma Zuhal Topla’la Yemekteyiz 100 bin TL’lik ödülün sahibi kim oldu?

BUGÜN ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KAZANANI KİM OLDU?

Emre ve Oğuzhan 31 puan toplayarak birinciliği paylaştı.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALNDE İŞTE KAZANAN! 🍴 29 Aralık Cuma Zuhal Topla’la Yemekteyiz 100 bin TL’lik ödülün sahibi kim oldu?

YEMEKTEYİZ YILBAŞI YARIŞMACILARI

1.Gün yarışmacısı – Fatemeh Behnaz Asghari

2.Gün yarışmacısı – Emre Can İrkilmez

3.Gün yarışmacısı – Safiye Akbak

4.Gün yarışmacısı – Oğuzhan Aydın

5.Gün yarışmacısı – Selin Taş

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALNDE İŞTE KAZANAN! 🍴 29 Aralık Cuma Zuhal Topla’la Yemekteyiz 100 bin TL’lik ödülün sahibi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE PUANLARA GÖRE YARIŞMACI SIRALAMASI
3.Selin
4.Fatemeh
5.Safiye

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