Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? TV8 19 Ocak 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu

Yemekteyiz haftanın birincisi son dakika bugün netliğe kavuşuyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen yemek yarışmasında her gün bir yarışmacı, menülerini hazırlıyor ve misafirlerini ağırlıyor. Cuma gününün gelmesiyle birlikte büyük ödülü kazanan yarışmacı için araştırmalar hız kazandı. 75 bin TL'yi kazanan yarışmacı programın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, 19 Ocak 2024 puan durumu ile haftanın birincisi!