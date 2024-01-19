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Haberler Fotohaber Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? TV8 19 Ocak 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu
Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 11:56

Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? TV8 19 Ocak 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu

Zuhal Topal'ın sunuculuğunda TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, bugün haftanın final bölümü ile ekranlara geliyor. Hafta için her gün yayınlanan yemek yarışması programında, haftanın birincisi belli olacak. Yıldız'ın diskalifiye edilmesinin ardından dört yarışmacıdan biri 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Bu noktada 19 Ocak 2024 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı araştırılıyor. Peki, Son dakika Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu…

Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? TV8 19 Ocak 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu

Yemekteyiz haftanın birincisi son dakika bugün netliğe kavuşuyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen yemek yarışmasında her gün bir yarışmacı, menülerini hazırlıyor ve misafirlerini ağırlıyor. Cuma gününün gelmesiyle birlikte büyük ödülü kazanan yarışmacı için araştırmalar hız kazandı. 75 bin TL'yi kazanan yarışmacı programın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, 19 Ocak 2024 puan durumu ile haftanın birincisi!

Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? TV8 19 Ocak 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu

19 OCAK 2024 YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği TV8 ekranlarının gündüz kuşağı yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 19 Ocak 2024 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci olacak.

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Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? TV8 19 Ocak 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın birincisi belli olmadı.

Haftanın finalinde en yüksek puana ulaşarak 75.000 TL ödülü almaya hak kazanan yarışmacı açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? TV8 19 Ocak 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu
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Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? TV8 19 Ocak 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu

BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15-19 Ocak 2024 haftası puan durumu henüz belli olmadı. Haftanın puan durumu gün sonunda Zuhal Topal tarafından açıklanacak.

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