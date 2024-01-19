Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? TV8 19 Ocak 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu

Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
11:56
Zuhal Topal'ın sunuculuğunda TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, bugün haftanın final bölümü ile ekranlara geliyor. Hafta için her gün yayınlanan yemek yarışması programında, haftanın birincisi belli olacak. Yıldız'ın diskalifiye edilmesinin ardından dört yarışmacıdan biri 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Bu noktada 19 Ocak 2024 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı araştırılıyor. Peki, Son dakika Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu…