Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yerel seçim anketi sonuçları 2024 son dakika: İstanbul son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi aday önde? İşte adayların oy oranları
Giriş Tarihi: 15.02.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 13:56

Yerel seçim anketi sonuçları 2024 son dakika: İstanbul son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi aday önde? İşte adayların oy oranları

Seçim anket sonuçları 2024 son dakika verileri Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala yakından takip ediliyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım devam ederken AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı Murat Kurum ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çalışmalarını hızlandırdı. Anket şirketlerinden de ilk tahminler gelmeye başladı. Milyonlarca seçmen ise bu noktada İstanbul son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, hangi aday kazanıyor, fark yüzde kaç sorularını gündeme taşıdı. Peki; 2024 Seçim anketi sonuçları nasıl, hangi aday önde? İşte adayların oy oranları...

Yerel seçim anketi sonuçları 2024 son dakika: İstanbul son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi aday önde? İşte adayların oy oranları

Seçim anketi sonuçları ile adayların oy oranları ortaya çıkıyor. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne iki aydan daha kısa bir süre kaldı. Milyonlarca seçmen, 31 Mart Pazar günü yeni belediye başkanları ve muhtarları belirlemek üzere sandığa gidecek. Yerel seçime sayılı günler kala adaylar çalışmalarına hız kazandırırken anket çalışmaları da yoğunlaştı. SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu özelinde yapılan anket sonucunu paylaştı. Peki, Seçim anketi sonuçları nasıl, hangi aday önde? İşte, İstanbul son seçim anketi sonuçları ile adayların dikkat çeken oy oranları 2024

Yerel seçim anketi sonuçları 2024 son dakika: İstanbul son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi aday önde? İşte adayların oy oranları

YEREL SEÇİMLER İÇİN ANKET ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTI!

Türkiye yerel seçim atmosferine girmiş durumda. Özellikle İstanbul'da Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı Murat Kurum ile mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış yakından takip ediliyor.

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala adaylar hazırlıklarını sürdürürken anket çalışmaları da yoğunlaştı.

Anket şirketleri adaylara yönelik yaptıkları oylama ile ilk tahminlerini açıklamaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yerel seçim anketi sonuçları 2024 son dakika: İstanbul son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi aday önde? İşte adayların oy oranları

İSTANBUL İÇİN ANKET SONUÇLARI ÇIKMAYA BAŞLADI!

Cumhurbaşkanlığı seçimini en yakın sonuçlarla tahmin eden SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı, yerel seçimlere dair anket sonuçlarını paylaştı.

CNN Türk'e katılan Hakan Bayrakçı, İstanbul seçimleri için önemli açıklamalar yaptı.

Yerel seçim anketi sonuçları 2024 son dakika: İstanbul son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi aday önde? İşte adayların oy oranları

İSTANBUL SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI NASIL, HANGİ ADAY ÖNDE?

Bayrakçı, "Seçim başa baş. Böyle bir başa başlık ben görmedim. Yüzde 41, yüzde 41. İki ay önceki anketlerde fark vardı" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un isminin açıklamasının ardından oylarının hızla arttığını belirten Hakan Bayrakçı, "Bu seçim ilçe belediye başkanları için belediye başkanları performanslarına göre oy alacaklar. Partinin oyu 30 ise onun belediye başkanı 48/50 alabilecek.

Genel seçimde Türk milleti hassasiyetlerle oy kullandı. Şimdi bu seçimde Türkiye'nin genel siyasetinde geleceğini belirleyecek. İmamoğlu'nun puanı azalabilir. Geçen seçimde yüzde 54 aldı. Şimdi bu 54 nereye gitti. 5'e yakın İYİ Parti, 5'e yakın DEM.

Yerel seçim anketi sonuçları 2024 son dakika: İstanbul son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi aday önde? İşte adayların oy oranları

"KURUM'UN HİZMET AĞIRLIKLI KONUŞMASI BEĞENİLİYOR"

Şimdi bir fire gözüküyor ve bu firenin nedeni de siyasi. CHP 1 aydır o kadar karıştı ki, evet koyu CHP'li sadece iç çekiyor. Bir 4/5 puan var ki, bu çok tedirgin ediyor.

Mesela başa baş ilçeleri vardı, Üsküdar, Tuzla, Sancaktepe gibi, bu ilçelerde çok farklı sonuçlar çıkmış. İlçelerdeki icraatlar ve belediye başkan adayına bakarak oy veriliyor.

SON DAKİKA