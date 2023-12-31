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Haberler Fotohaber YILDIZLAR BANA UZAK KONUSU VE OYUNCU KADROSU | Yıldızlar Bana Uzak konusu nedir, gerçek hikaye mi, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:21 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:21

YILDIZLAR BANA UZAK KONUSU VE OYUNCU KADROSU | Yıldızlar Bana Uzak konusu nedir, gerçek hikaye mi, oyuncuları kimler?

ATV ekranlarının yeni sezona damgasını vuracak olan yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak, 31 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Bahadır İnce'nin oturduğu dizi, birbirinden başarılı oyuncularıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken çekim yerleri ile de merak uyandırdı. Bu kapsamda başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın yer aldığı dizinin konusu, oyuncu kadrosu, hikayesi, çekildiği mekanlar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yıldızlar Bana Uzak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? İşte ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak konusu ve oyuncu kadrosu…

Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları kimler, gerçek hikaye mi? Yıldızlar Bana Uzak oyuncu kadrosu, konusu ve çekim yerleri ile gündemde!

ATV ekranlarının tanıtımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizisi Yıldızlar Bana Uzak, 31 Aralık Pazar akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Evrim Doğan ve Rami Narin gibi başarılı isimleri bir araya getiren dizi, Kadir ve Aslı'nın aşkını ele alıyor. Senaryosunu Ercan Uğur'un kaleme aldığı O3 Medya ve Ortaks Yapım imzalı dizi, konusu ve oyuncu kadrosu kadar hikayesi ve çekim yerleri ile de izleyicilerin ilgisini kazandı. Peki, Yıldızlar Bana Uzak konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları, konusu ve çekim yerleri hakkında tüm merak edilenler…

Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları kimler, gerçek hikaye mi? Yıldızlar Bana Uzak oyuncu kadrosu, konusu ve çekim yerleri ile gündemde!

YILDIZLAR BANA UZAK EKRAN YOLCULUĞUNA BAŞLIYOR!

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak, 31 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı kadrosuyla dikkat çeken dizi, sırlarla dolu aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyecek.

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Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları kimler, gerçek hikaye mi? Yıldızlar Bana Uzak oyuncu kadrosu, konusu ve çekim yerleri ile gündemde!

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ KONUSU

Senaryosunu Ercan Uğur'un kaleme aldığı Yıldızlar Bana Uzak dizisinin konusu şöyle;

Kadir ve Aslı… Onların aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir'in hapse girmesi hem de Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar.

Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları kimler, gerçek hikaye mi? Yıldızlar Bana Uzak oyuncu kadrosu, konusu ve çekim yerleri ile gündemde!

Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken Kadir'in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak…

Gerçekler ortaya çıktığında ise içlerinde küllenmiş aşk ateşi yeniden alev almaya yüz tutacak olsa da, geçmişe gömülmüş büyük sırlar yüzünden o büyülü mutluluk bir kez daha avuçlarından kayıp gitmek üzeredir.

Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları kimler, gerçek hikaye mi? Yıldızlar Bana Uzak oyuncu kadrosu, konusu ve çekim yerleri ile gündemde!

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını O3 Medya ve Ortaks Yapım'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda;

Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor.

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