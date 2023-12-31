Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:21
YILDIZLAR BANA UZAK KONUSU VE OYUNCU KADROSU | Yıldızlar Bana Uzak konusu nedir, gerçek hikaye mi, oyuncuları kimler?
ATV ekranlarının yeni sezona damgasını vuracak olan yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak, 31 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Bahadır İnce'nin oturduğu dizi, birbirinden başarılı oyuncularıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken çekim yerleri ile de merak uyandırdı. Bu kapsamda başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın yer aldığı dizinin konusu, oyuncu kadrosu, hikayesi, çekildiği mekanlar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yıldızlar Bana Uzak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? İşte ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak konusu ve oyuncu kadrosu…