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Haberler Fotohaber YILMAZ GRUDA kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü? Usta oyuncu Yılmaz Gruda'dan acı haber geldi
Giriş Tarihi: 26.07.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 09:33

YILMAZ GRUDA kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü? Usta oyuncu Yılmaz Gruda'dan acı haber geldi

Yeşilçam efsanelerinden usta oyuncu Yılmaz Gruda'dan acı haber geldi. Oyunculuk dışında; şair, tiyatro yazarı ve yönetmenlik gibi alanlarda da yer alan isim bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Bu kapsamda "Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Gelen bilgiye göre; yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yılmaz Gruda hayata gözlerini kapadı.

YILMAZ GRUDA kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü? Usta oyuncu Yılmaz Gruda’dan acı haber geldi

13 Temmuz'da 94. yaşını kutlayan Yılmaz Gruda hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncunun vefat haberini Gruda'nın menajeri Tümay Özokur sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Sanat camiasını derinden üzen acı haberle beraber "Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü?" soruları da gündeme geldi. İşte usta oyuncu Yılmaz Gruda'nın ölüm haberinin detayları.

YILMAZ GRUDA kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü? Usta oyuncu Yılmaz Gruda’dan acı haber geldi

Usta sanatçı, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.Acı haberi menajeri Tümay Özokur duyurdu.Ünlü sanatçı 13 Temmuz'da 94. yaşını kutlamıştı.

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YILMAZ GRUDA kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü? Usta oyuncu Yılmaz Gruda’dan acı haber geldi

YILMAZ GRUDA KİMDİR?

Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Yılmaz Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk serüveni, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında görev yaptı.

YILMAZ GRUDA kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü? Usta oyuncu Yılmaz Gruda’dan acı haber geldi

Bir dönem sahnelerden uzaklaşarak asıl mesleği olan memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti.

Oyuncu Tolga Tiğin ve Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp çeviriler yapan Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülür. Kamera önünde de yer alan Yılmaz Gruda, sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

YILMAZ GRUDA kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü? Usta oyuncu Yılmaz Gruda’dan acı haber geldi

Yılmaz Gruda, ilk evliliğini 1957 yılında Tolga Tiğin ile birlikte yaptı. Bu evliliği 1963 yılında boşanma ile sonuçlandı. Gruda, daha sonra Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan Ayşen Gruda ile 1965 yılında dünya evine girdi. Bu evlilik 1976 yılında boşanma ile sonuçlandı.

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