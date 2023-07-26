Giriş Tarihi: 26.07.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 09:33

YILMAZ GRUDA kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü? Usta oyuncu Yılmaz Gruda'dan acı haber geldi

Yeşilçam efsanelerinden usta oyuncu Yılmaz Gruda'dan acı haber geldi. Oyunculuk dışında; şair, tiyatro yazarı ve yönetmenlik gibi alanlarda da yer alan isim bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Bu kapsamda "Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Gelen bilgiye göre; yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yılmaz Gruda hayata gözlerini kapadı.