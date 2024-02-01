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Haberler Fotohaber YKS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2024 | 1 Şubat AYT, TYT, YDT başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak, başladı mı? ÖSYM üniversite sınavı başvuru ücreti (ais.osym.gov.tr)
Giriş Tarihi: 01.02.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 07:30

YKS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2024 | 1 Şubat AYT, TYT, YDT başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak, başladı mı? ÖSYM üniversite sınavı başvuru ücreti (ais.osym.gov.tr)

Haziran ayında gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı için başvurular bugün başlıyor. Milyonlarca öğrencinin TYT, AYT ve YDT oturumlarından sınava gireceği YKS için geri sayım başlarken başvurularda bugün itibarıyla başlıyor. Sınav başvurularını ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek adaylar başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı araştırmalarına başladılar. Üniversite sınavı başvurusu için merak edilen tarih ÖSYM tarafından geçtiğimiz aylarda yayınlanan takvim ile açıklanmıştı. Bugün ise adayların alanına göre gireceği YKS oturumlarına başvurular açılıyor. Peki, 1 Şubat AYT, TYT, YDT başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak, başladı mı? İşte YKS başvuru ekranı

YKS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2024 | 1 Şubat AYT, TYT, YDT başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak, başladı mı? ÖSYM üniversite sınavı başvuru ücreti ais.osym.gov.tr

Milyonlarca adayın başvuru için gün saydığı ÖSYM YKS başvuru kılavuzu 2024 yılında sınava girmek isteyen adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Her bir sınavdan ayrı ücret alındığı üniversite sınav ücreti şubat ayı içerisinde banka hesaplarına yatırılacak. Başvurular bugün itibarıyla üniversite sınavına girecek adaylardan alınmaya başlayacak. İşte 2024 YKS başvuruları hakkında detaylar

YKS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2024 | 1 Şubat AYT, TYT, YDT başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak, başladı mı? ÖSYM üniversite sınavı başvuru ücreti ais.osym.gov.tr

ÖSYM YKS BAŞVURULARI 2024 BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS başvuruları başlıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 sınav takvimine göre; YKS 2024 başvurusu 1 Şubat 2024'te yani bugün başlayacak ve 26 Şubat 2024'te sona erecek.

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YKS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2024 | 1 Şubat AYT, TYT, YDT başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak, başladı mı? ÖSYM üniversite sınavı başvuru ücreti ais.osym.gov.tr

YKS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2024

YKS (TYT-AYT-YDT) başvuru tarihi 1-26 Şubat 2024

YKS geç başvuru tarihi 5-7 Mart 2024

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum 08.06.2024

YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 2. Oturum 09.06.2024

YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum 09.06.2024

YKS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2024 | 1 Şubat AYT, TYT, YDT başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak, başladı mı? ÖSYM üniversite sınavı başvuru ücreti ais.osym.gov.tr

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 BELLİ OLDU MU?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz. YKS 2024 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra netlik kazanacak.

YKS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2024 | 1 Şubat AYT, TYT, YDT başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak, başladı mı? ÖSYM üniversite sınavı başvuru ücreti ais.osym.gov.tr

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2024-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

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