Giriş Tarihi: 01.02.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
07:30
YKS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2024 | 1 Şubat AYT, TYT, YDT başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak, başladı mı? ÖSYM üniversite sınavı başvuru ücreti (ais.osym.gov.tr)
Haziran ayında gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı için başvurular bugün başlıyor. Milyonlarca öğrencinin TYT, AYT ve YDT oturumlarından sınava gireceği YKS için geri sayım başlarken başvurularda bugün itibarıyla başlıyor. Sınav başvurularını ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek adaylar başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı araştırmalarına başladılar. Üniversite sınavı başvurusu için merak edilen tarih ÖSYM tarafından geçtiğimiz aylarda yayınlanan takvim ile açıklanmıştı. Bugün ise adayların alanına göre gireceği YKS oturumlarına başvurular açılıyor. Peki, 1 Şubat AYT, TYT, YDT başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak, başladı mı? İşte YKS başvuru ekranı