YKS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2024 | 1 Şubat AYT, TYT, YDT başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak, başladı mı? ÖSYM üniversite sınavı başvuru ücreti (ais.osym.gov.tr)

Milyonlarca adayın başvuru için gün saydığı ÖSYM YKS başvuru kılavuzu 2024 yılında sınava girmek isteyen adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Her bir sınavdan ayrı ücret alındığı üniversite sınav ücreti şubat ayı içerisinde banka hesaplarına yatırılacak. Başvurular bugün itibarıyla üniversite sınavına girecek adaylardan alınmaya başlayacak. İşte 2024 YKS başvuruları hakkında detaylar