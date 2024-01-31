YKS 2024 BAŞVURULARI BAŞLIYOR! ÖSYM ile (TYT, AYT, YDT) YKS başvuru tarihi, kılavuzu ve ekranı

ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI!

YKS, KPSS, DGS, ALES ve ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavların tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. 2024 yılında yapılacak sınavların başvuru ve sınav tarihi bilgilerine ÖSYM sınav takvimi üzerinden ulaşılıyor.

Üniversite sınavı olarak da adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2024) başvuruları için de geri sayım başladı.

İşte, sınav ve başvuru takvimi...