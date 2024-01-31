Giriş Tarihi: 31.01.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
11:00
YKS 2024 BAŞVURULARI BAŞLIYOR! ÖSYM ile (TYT, AYT, YDT) YKS başvuru tarihi, kılavuzu ve ekranı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2024) için geri sayım başladı. Adaylar TYT, AYT, YDT sınavı için başvurularını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. ÖSYM sınav takvimi ile belirlenen tarihler içerisinde işlemlerini tamamlayacaklar, YKS başvuru kılavuzu adımlarına göre hareket edecek. https://ais.osym.gov.tr/ ekranı üzerinden başlayacak süreçte 'üniversite sınavı başvuruları ne zaman başlayacak' sorusu gündeme getiriliyor. İşte, YKS başvuru tarihi, ücreti ve ekranı hakkında merak edilenler...