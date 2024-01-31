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Haberler Fotohaber YKS 2024 BAŞVURULARI BAŞLIYOR! ÖSYM ile (TYT, AYT, YDT) YKS başvuru tarihi, kılavuzu ve ekranı
Giriş Tarihi: 31.01.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 11:00

YKS 2024 BAŞVURULARI BAŞLIYOR! ÖSYM ile (TYT, AYT, YDT) YKS başvuru tarihi, kılavuzu ve ekranı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2024) için geri sayım başladı. Adaylar TYT, AYT, YDT sınavı için başvurularını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. ÖSYM sınav takvimi ile belirlenen tarihler içerisinde işlemlerini tamamlayacaklar, YKS başvuru kılavuzu adımlarına göre hareket edecek. https://ais.osym.gov.tr/ ekranı üzerinden başlayacak süreçte 'üniversite sınavı başvuruları ne zaman başlayacak' sorusu gündeme getiriliyor. İşte, YKS başvuru tarihi, ücreti ve ekranı hakkında merak edilenler...

YKS 2024 BAŞVURULARI BAŞLIYOR! ÖSYM ile TYT, AYT, YDT YKS başvuru tarihi, kılavuzu ve ekranı

YKS başvuru kılavuzu yayımlanır yayımlanmaz adaylar sınav ücreti, şartlar ve gereklilikler üzerine bilgileri elde edecek. Üniversite sınavı başvurusu ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınacak. Adaylar, sınava hazırlıklarını sürdürecek. İlk etapta Temel Yeterlilik Testi (TYT) için başvurular alınacak. Daha sonra AYT ve YDT sınavına girmek isteyen adaylar için tarihler beklenecek. Peki; 2024 YKS başvuru tarihi ne zaman? İşte, detaylar...

YKS 2024 BAŞVURULARI BAŞLIYOR! ÖSYM ile TYT, AYT, YDT YKS başvuru tarihi, kılavuzu ve ekranı

ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI!

YKS, KPSS, DGS, ALES ve ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavların tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. 2024 yılında yapılacak sınavların başvuru ve sınav tarihi bilgilerine ÖSYM sınav takvimi üzerinden ulaşılıyor.

Üniversite sınavı olarak da adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2024) başvuruları için de geri sayım başladı.

İşte, sınav ve başvuru takvimi...

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YKS 2024 BAŞVURULARI BAŞLIYOR! ÖSYM ile TYT, AYT, YDT YKS başvuru tarihi, kılavuzu ve ekranı

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN 2024?

ÖSYM takvimine göre:

YKS TYT oturumu 08.06.2024 tarihinde,

YKS AYT oturumu 09.06.2024 tarihinde,

YKS YDT oturumu 09.06.2024 tarihinde gerçekleşecek.

YKS 2024 BAŞVURULARI BAŞLIYOR! ÖSYM ile TYT, AYT, YDT YKS başvuru tarihi, kılavuzu ve ekranı

YKS BAŞVURU TARİHLERİ 2024

Yükseköğretim Kurumları YKS başvuru tarihleri şöyle:

TYT başvurusu 1-26 Şubat tarihleri arasında alınacak.

YDT ve AYT başvuruları ise 1-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

Sınavlara ilişkin geç başvurular ise 05-07.03.2024 tarihlerinde alınacak.

YKS 2024 BAŞVURULARI BAŞLIYOR! ÖSYM ile TYT, AYT, YDT YKS başvuru tarihi, kılavuzu ve ekranı

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları 17.07.2024 tarihinde adayların bilgisine sunulacak.

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