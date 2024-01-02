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Haberler Fotohaber YKS BAŞVURULARI 2024 başvuruları ne zaman, kaç gün kaldı? YKS başvuru tarihi ,TYT-AYT-YDT takvimi
Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:50 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 20:50

YKS BAŞVURULARI 2024 başvuruları ne zaman, kaç gün kaldı? YKS başvuru tarihi ,TYT-AYT-YDT takvimi

YKS başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Yeni yıl ile birlikte 2024 üniversite sınavına girecek adaylar başvuru tarihi için araştırmalara başladı. Üniversiteye giriş için birçok öğrencinin beklediği haber geldi. Yüksek Öğretim Kurumu Sınavı (YKS) tarihleri belli oldu. Üniversitelere giriş yapmak isteyen adaylar için düzenlenen sınav YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri belli oldu. İşte, 2024 YKS başvuruları ne zaman, kaç gün kaldı? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TYT-AYT-YDT takvimi

YKS BAŞVURULARI 2024 başvuruları ne zaman, kaç gün kaldı? YKS başvuru tarihi ,TYT-AYT-YDT takvimi

Adayların "YKS başvuruları ne zaman?" sorularının yanıtı belli oldu. YKS 2024 tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Açıklamaya göre AYT, TYT, YDT oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri belirlendi. Yeni yıl ile başvuruların başlamasına çok sıka bir zaman çıktı. Açıklanan takvimle birlikte başvuruların ne zaman alınacağı belli oldu. YKS 2024 başvuruları ne zaman?

YKS BAŞVURULARI 2024 başvuruları ne zaman, kaç gün kaldı? YKS başvuru tarihi ,TYT-AYT-YDT takvimi

YKS 2024 NE ZAMAN?

Her yıl haziran ayından yapılan sınava ilişkin olarak adayların gözü kulağı ÖSYM'deydi. Bu sene de sınavın haziran ayında yapılmasına karar verildi. ÖSYM 2024 sınav takvimi yayımlandı.

Takvime göre:

YKS 1. Oturum 8 Haziran 2024,

YKS 2.Oturum AYT 9 Haziran 2024,

YKS 3.Oturum YDT 9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

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YKS BAŞVURULARI 2024 başvuruları ne zaman, kaç gün kaldı? YKS başvuru tarihi ,TYT-AYT-YDT takvimi

YKS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ

Her sene şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen başvurular için gelenek değişmedi. Buna göre 2024 Haziran 2024'de uygulanacak YKS için başvurular 1 ŞUBAT-26 ŞUBAT 2024 tarihleri arasında alınacak. Her sene olduğu gibi bu senede sınav başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru alınacak.

YKS BAŞVURULARI 2024 başvuruları ne zaman, kaç gün kaldı? YKS başvuru tarihi ,TYT-AYT-YDT takvimi

YKS 2024 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru tarihleri arasında başvuru yapamayan adaylar geç başvuru yapabilecek. 2024 YKS geç başvuru tarihi 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

YKS BAŞVURULARI 2024 başvuruları ne zaman, kaç gün kaldı? YKS başvuru tarihi ,TYT-AYT-YDT takvimi

YKS 2024 BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

YKS 2024 için başvurular https://www.osym.gov.tr/ adresinden alınacak.

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