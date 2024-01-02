Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
20:50
YKS BAŞVURULARI 2024 başvuruları ne zaman, kaç gün kaldı? YKS başvuru tarihi ,TYT-AYT-YDT takvimi
YKS başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Yeni yıl ile birlikte 2024 üniversite sınavına girecek adaylar başvuru tarihi için araştırmalara başladı. Üniversiteye giriş için birçok öğrencinin beklediği haber geldi. Yüksek Öğretim Kurumu Sınavı (YKS) tarihleri belli oldu. Üniversitelere giriş yapmak isteyen adaylar için düzenlenen sınav YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri belli oldu. İşte, 2024 YKS başvuruları ne zaman, kaç gün kaldı? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TYT-AYT-YDT takvimi