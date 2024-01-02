YKS BAŞVURULARI 2024 başvuruları ne zaman, kaç gün kaldı? YKS başvuru tarihi ,TYT-AYT-YDT takvimi

Adayların "YKS başvuruları ne zaman?" sorularının yanıtı belli oldu. YKS 2024 tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Açıklamaya göre AYT, TYT, YDT oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri belirlendi. Yeni yıl ile başvuruların başlamasına çok sıka bir zaman çıktı. Açıklanan takvimle birlikte başvuruların ne zaman alınacağı belli oldu. YKS 2024 başvuruları ne zaman?