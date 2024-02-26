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Haberler Fotohaber YKS son başvuru tarihi 2024 gündemde! Üniversite sınavı (TYT AYD YDT) 2024 YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.02.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 13:58

YKS son başvuru tarihi 2024 gündemde! Üniversite sınavı (TYT AYD YDT) 2024 YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YKS son başvuru tarihi 2024 yılı için araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre, 1 Şubat'ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru sürecinde sona gelindi. Bu kapsamda adaylar 2024 YKS başvuru son gün ne zaman, saat kaçta bitecek sorusuna yanıt arıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşan üniversite sınavı başvuru işlemleri sınav ücretinin yatırılmasıyla tamamlanacak. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, ÖSYM kılavuzu ile üniversite sınavı (TYT AYD YDT) 2024 YKS başvuru ekranı ve ücreti…

YKS son başvuru tarihi 2024 gündemde! Üniversite sınavı TYT AYD YDT 2024 YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YKS başvuru son gün adayların gündeminde. 2024 yılında uygulanacak olan YKS başvuru ve sınav tarihleri gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumlu üniversite sınavı için başvurular ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor. Yayımlanan kılavuza göre, üç oturumun son başvuru tarihi de aynı. Peki, YKS son başvuru tarihi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2024 Üniversite sınavı YKS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereye ödenir? İşte, ÖSYM kılavuzu ile TYT AYD YDT tarihleri 2024

YKS son başvuru tarihi 2024 gündemde! Üniversite sınavı TYT AYD YDT 2024 YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YKS BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN, SAAT KAÇA KADAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan kılavuz ile beraber Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre 1 Şubat'ta başlayan YKS başvuru işlemleri, 26 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

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YKS son başvuru tarihi 2024 gündemde! Üniversite sınavı TYT AYD YDT 2024 YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabiliyor

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YKS son başvuru tarihi 2024 gündemde! Üniversite sınavı TYT AYD YDT 2024 YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli gençler, YKS başvurularında bugün son gün. Sınava girecek adayların 23.59'a kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir" hatırlatmasını yaptı.

Ersoy, adaylara, hazırlık sürecinde gösterdikleri gayretin neticesinde en başarılı sonuçları elde etmeleri temennisinde bulundu.

YKS son başvuru tarihi 2024 gündemde! Üniversite sınavı TYT AYD YDT 2024 YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YKS NE ZAMAN?

Üç oturum halinde yapılacak olan üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu olan AYT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. YDT ise AYT'nin hemen ardından aynı gün yani 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

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