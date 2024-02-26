YKS son başvuru tarihi 2024 gündemde! Üniversite sınavı (TYT AYD YDT) 2024 YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi: 26.02.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
13:58
YKS son başvuru tarihi 2024 yılı için araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre, 1 Şubat'ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru sürecinde sona gelindi. Bu kapsamda adaylar 2024 YKS başvuru son gün ne zaman, saat kaçta bitecek sorusuna yanıt arıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşan üniversite sınavı başvuru işlemleri sınav ücretinin yatırılmasıyla tamamlanacak. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, ÖSYM kılavuzu ile üniversite sınavı (TYT AYD YDT) 2024 YKS başvuru ekranı ve ücreti…