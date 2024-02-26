YKS son başvuru tarihi 2024 gündemde! Üniversite sınavı (TYT AYD YDT) 2024 YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YKS başvuru son gün adayların gündeminde. 2024 yılında uygulanacak olan YKS başvuru ve sınav tarihleri gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumlu üniversite sınavı için başvurular ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor. Yayımlanan kılavuza göre, üç oturumun son başvuru tarihi de aynı. Peki, YKS son başvuru tarihi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2024 Üniversite sınavı YKS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereye ödenir? İşte, ÖSYM kılavuzu ile TYT AYD YDT tarihleri 2024