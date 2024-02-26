Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
11:35
YKS BAŞVURUSU SON BAŞVURU TARİHİ | YKS başvuruları bitti mi, son gün ne zaman, bugün mü, saat kaçta bitecek?
ÖSYM tarafından gerçekleşen YKS sınavı ile ilgili başvuru süreci ve son başvuru tarihi yakından takip ediliyor. Üniversite sınavına hazırlanan milyonlara öğrenci, "YKS başvuru son gün 2024 saat kaça kadar, ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? İşte, 2024 YKS son başvuru tarihi!