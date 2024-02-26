YKS BAŞVURUSU SON BAŞVURU TARİHİ | YKS başvuruları bitti mi, son gün ne zaman, bugün mü, saat kaçta bitecek?

2024 yılında yapılacak olan YKS sınav başvuru süreci başladı. Hala devam eden süreçte, başvuruların bitmesine az bir süre kala, başvuru yapamayan adaylar tarafından son gün ne zaman sorusu gündeme geldi. Peki, YKS başvuru işlemlerine 26 Şubat dahil mi, son gün ne zaman?