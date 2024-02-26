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Haberler Fotohaber YKS BAŞVURUSU SON BAŞVURU TARİHİ | YKS başvuruları bitti mi, son gün ne zaman, bugün mü, saat kaçta bitecek?
Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 11:35

YKS BAŞVURUSU SON BAŞVURU TARİHİ | YKS başvuruları bitti mi, son gün ne zaman, bugün mü, saat kaçta bitecek?

ÖSYM tarafından gerçekleşen YKS sınavı ile ilgili başvuru süreci ve son başvuru tarihi yakından takip ediliyor. Üniversite sınavına hazırlanan milyonlara öğrenci, "YKS başvuru son gün 2024 saat kaça kadar, ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? İşte, 2024 YKS son başvuru tarihi!

YKS BAŞVURUSU SON BAŞVURU TARİHİ | YKS başvuruları bitti mi, son gün ne zaman, bugün mü, saat kaçta bitecek?

2024 yılında yapılacak olan YKS sınav başvuru süreci başladı. Hala devam eden süreçte, başvuruların bitmesine az bir süre kala, başvuru yapamayan adaylar tarafından son gün ne zaman sorusu gündeme geldi. Peki, YKS başvuru işlemlerine 26 Şubat dahil mi, son gün ne zaman?

YKS BAŞVURUSU SON BAŞVURU TARİHİ | YKS başvuruları bitti mi, son gün ne zaman, bugün mü, saat kaçta bitecek?

YKS BAŞBURULARI BİTTİ Mİ, BUGÜN SON GÜN MÜ?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre YKS başvuruları 26 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek, 00.00 itibarıyle sona erecek.

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YKS BAŞVURUSU SON BAŞVURU TARİHİ | YKS başvuruları bitti mi, son gün ne zaman, bugün mü, saat kaçta bitecek?

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılarak, gerekli bilgiler doldurulduğunda ve ücret ödendiğinde tamamlanıyor.
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YKS BAŞVURUSU SON BAŞVURU TARİHİ | YKS başvuruları bitti mi, son gün ne zaman, bugün mü, saat kaçta bitecek?

YKS NE ZAMAN?

  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.
  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.
  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.
YKS BAŞVURUSU SON BAŞVURU TARİHİ | YKS başvuruları bitti mi, son gün ne zaman, bugün mü, saat kaçta bitecek?
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