YKS boş kontenjanlar 2023 listesi || YÖK ve ÖSYM ile YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Üniversite ek tercih dönemi

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi yayımlanmadı. Ancak tercihlerin sona erdiği tarihten sonraki iki hafta içerisinde sonuçların adaylar ile buluşması bekleniyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.