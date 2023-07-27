YKS boş kontenjanlar 2023 listesi || YÖK ve ÖSYM ile YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Üniversite ek tercih dönemi

YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Üniversite tercih sonuçları ardından gündeme gelmesi beklenen boş kontenjan başvurusu ile üniversite taban puanları ve sıralamaları yeniden gündeme gelecek. ÖSYM üzerinden alınacak tercihler sonrası sonuçların açıklanmasıyla birlikte YKS ek tercih araştırılacak. İlk adımda hedefledikleri bölüm ve üniversitelere yerleşemeyen adaylar, YKS boş kontenjanlar 2023 ile ek tercihleri değerlendirilecek. 2. üniversite tercih dönemi beklenecek. İşte, YÖK ile 2023 YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralaması hakkında merak edilenler…