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Haberler Fotohaber YKS boş kontenjanlar 2023 listesi || YÖK ve ÖSYM ile YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Üniversite ek tercih dönemi
Giriş Tarihi: 27.07.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 09:44

YKS boş kontenjanlar 2023 listesi || YÖK ve ÖSYM ile YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Üniversite ek tercih dönemi

YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Üniversite tercih sonuçları ardından gündeme gelmesi beklenen boş kontenjan başvurusu ile üniversite taban puanları ve sıralamaları yeniden gündeme gelecek. ÖSYM üzerinden alınacak tercihler sonrası sonuçların açıklanmasıyla birlikte YKS ek tercih araştırılacak. İlk adımda hedefledikleri bölüm ve üniversitelere yerleşemeyen adaylar, YKS boş kontenjanlar 2023 ile ek tercihleri değerlendirilecek. 2. üniversite tercih dönemi beklenecek. İşte, YÖK ile 2023 YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralaması hakkında merak edilenler…

YKS boş kontenjanlar 2023 listesi || YÖK ve ÖSYM ile YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Üniversite ek tercih dönemi

YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları tercih sonuçları ardından değerlendirilmeye başlayacak. 27 Temmuz bugün başlayan üniversite tercih sonuçları ardından ek tercih işlemleri için harekete geçilecek. Yükseköğretim Kurulu tarafından adaylar ile paylaşılan YKS boş kontenjan listesi 2. Tercih döneminde etkili olacak. Üniversite boş kontenjanları ve taban puanları sonuçların ardından gündemde olacak. Peki, YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

YKS boş kontenjanlar 2023 listesi || YÖK ve ÖSYM ile YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Üniversite ek tercih dönemi

YKS TERCİHLERİ BAŞLIYOR!

17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.

Sırada YKS tercih dönemi yer alıyor. ÖSYM takvimine göre üniversite tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

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YKS boş kontenjanlar 2023 listesi || YÖK ve ÖSYM ile YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Üniversite ek tercih dönemi

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi yayımlanmadı. Ancak tercihlerin sona erdiği tarihten sonraki iki hafta içerisinde sonuçların adaylar ile buluşması bekleniyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS boş kontenjanlar 2023 listesi || YÖK ve ÖSYM ile YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Üniversite ek tercih dönemi

YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Üniversite tercih bilgilerinin yer aldığı YÖK ATLAS tercih kılavuzu adayların erişimine açıldı. İşte, üniversite tercih robotu ile listelerini hazırlayacak adaylar listelerini ÖSYM AİS üzerinden kaydedecek:

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YKS boş kontenjanlar 2023 listesi || YÖK ve ÖSYM ile YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Üniversite ek tercih dönemi

YKS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanması ardından YÖK listeleri ile boş kotenjanların duyurulması bekleniyor. Konuya dair net bir tarih bulunmuyor.

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