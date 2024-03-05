YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 || Adaylar dikkat! Üniversite sınavı YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?

YKS başvuru ücreti her oturum için ayrı olarak ödenmektedir. Başvuru sürecinde ücretlendirme 295 TL olarak belirlenmişti. Geç başvurularda ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

Buna göre, YKS geç başvuru ücreti her sınav için 442,5 TL olarak ödenecek.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

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