Giriş Tarihi: 05.03.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
08:08
YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 || Adaylar dikkat! Üniversite sınavı YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?
YKS geç başvuru ekranı 2024 için araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları, 1-26 Şubat tarihleri arasında alındı. TYT-AYT-YDT oturumlarından oluşan üniversite sınavına 3 milyonun üzerinde aday başvurdu. Çeşitli nedenlerle verilen süre zarfında işlemlerini tamamlayamayan adaylar ise geç başvuru tarihlerini bekliyordu. Kılavuza göre, Haziran ayında uygulanacak sınavın geç başvuruları bugün başlıyor. Peki; 2024 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, üniversite sınavı geç başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar.