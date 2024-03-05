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Haberler Fotohaber YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 || Adaylar dikkat! Üniversite sınavı YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 08:08

YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 || Adaylar dikkat! Üniversite sınavı YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?

YKS geç başvuru ekranı 2024 için araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları, 1-26 Şubat tarihleri arasında alındı. TYT-AYT-YDT oturumlarından oluşan üniversite sınavına 3 milyonun üzerinde aday başvurdu. Çeşitli nedenlerle verilen süre zarfında işlemlerini tamamlayamayan adaylar ise geç başvuru tarihlerini bekliyordu. Kılavuza göre, Haziran ayında uygulanacak sınavın geç başvuruları bugün başlıyor. Peki; 2024 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, üniversite sınavı geç başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar.

YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 || Adaylar dikkat! Üniversite sınavı YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?

YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL soruları gündemdeki yerini aldı. Üniversiteye girişte uygulanan TYT-AYT-YDT oturumları için 3 milyonun üzerinde aday başvurdu. Normal başvuru sürecinde işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar YKS geç başvuru tarihleri için bekleyişteydi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) geç başvuruları bugün başlıyor. Peki, YKS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖSYM AİS ile 2024 YKS geç başvuru ekranı ve ücreti.

YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 || Adaylar dikkat! Üniversite sınavı YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?

YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) başvuruları, 1-26 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. Belirlenen süre içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayamayan adaylar ise geç başvuru takvimine odaklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan kılavuza göre YKS geç başvuruları, 5 Mart 2024 Salı günü başlayacak ve 7 Mart 2024 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

5 Mart Salı günü sabah saatlerinde ÖSYM'nin geç başvuru ekranını açması bekleniyor.

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YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 || Adaylar dikkat! Üniversite sınavı YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?

YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2024 YKS geç başvuru işlemleri de normal başvuru adımlarını izleyerek yapılacak.

Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak başvurusunu tamamlayabilecek.

YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 || Adaylar dikkat! Üniversite sınavı YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?

YKS başvuru ücreti her oturum için ayrı olarak ödenmektedir. Başvuru sürecinde ücretlendirme 295 TL olarak belirlenmişti. Geç başvurularda ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

Buna göre, YKS geç başvuru ücreti her sınav için 442,5 TL olarak ödenecek.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

YKS GEÇ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 || Adaylar dikkat! Üniversite sınavı YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?

2024 YKS OTURUM TARİHLERİ

YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumda ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

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