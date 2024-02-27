Giriş Tarihi: 27.02.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
16:48
YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ || 2024 YKS geç başvuru tarihi belli oldu mu? İşte AYT, TYT, YDT ile YKS takvimi
YKS başvuru tarihlerinin son ermesinin ardından başvurusunu tamamlayamayan adaylar geç başvuru tarihlerine odaklandı. Üniversite sınavı için AYT, TYT, YDT oturumlarına başvurularını gerçekleştiremeyen adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden geç başvuru ekranının açılmasını beklemeye koyuldu. Her yıl başvurusunu gerçekleştiremeyen adaylar için ileri bir tarihte açılan ve normal başvuru sürecindeki ücretten farklı ücretlendirilen YKS geç başvuru tarihi ne zaman? İşte ÖSYM ile YKS takvimi