YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ || 2024 YKS geç başvuru tarihi belli oldu mu? İşte AYT, TYT, YDT ile YKS takvimi

YKS başvurularının ne zaman yapılacağı bu sene üniversite yolculuğuna başlayacak adayların gündemine yerleşti. Başvuru günlerinin gün sonlanmasıyla birlikte geç başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. ÖSYM tarihleri ilan etti. İşte YKS başvuru takvimi