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Haberler Fotohaber YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ || 2024 YKS geç başvuru tarihi belli oldu mu? İşte AYT, TYT, YDT ile YKS takvimi
Giriş Tarihi: 27.02.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 16:48

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ || 2024 YKS geç başvuru tarihi belli oldu mu? İşte AYT, TYT, YDT ile YKS takvimi

YKS başvuru tarihlerinin son ermesinin ardından başvurusunu tamamlayamayan adaylar geç başvuru tarihlerine odaklandı. Üniversite sınavı için AYT, TYT, YDT oturumlarına başvurularını gerçekleştiremeyen adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden geç başvuru ekranının açılmasını beklemeye koyuldu. Her yıl başvurusunu gerçekleştiremeyen adaylar için ileri bir tarihte açılan ve normal başvuru sürecindeki ücretten farklı ücretlendirilen YKS geç başvuru tarihi ne zaman? İşte ÖSYM ile YKS takvimi

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ || 2024 YKS geç başvuru tarihi belli oldu mu? İşte AYT, TYT, YDT ile YKS takvimi

YKS başvurularının ne zaman yapılacağı bu sene üniversite yolculuğuna başlayacak adayların gündemine yerleşti. Başvuru günlerinin gün sonlanmasıyla birlikte geç başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. ÖSYM tarihleri ilan etti. İşte YKS başvuru takvimi

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ || 2024 YKS geç başvuru tarihi belli oldu mu? İşte AYT, TYT, YDT ile YKS takvimi

YKS BAŞVURULARI SONA ERDİ

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılan YKS başvuruları 1-26 Şubat tarihleri arasında sona erdi.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden tamamladı.

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YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ || 2024 YKS geç başvuru tarihi belli oldu mu? İşte AYT, TYT, YDT ile YKS takvimi

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2024 NE ZAMAN?

YKS geç başvuru işlemleri 5-7 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak. Sınav ücreti de 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında ödenmelidir.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ || 2024 YKS geç başvuru tarihi belli oldu mu? İşte AYT, TYT, YDT ile YKS takvimi

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

YKS Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödenir. YKS geç başvuru ücreti oturum başına 442,5 TL ödenmesi gerekiyor.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ || 2024 YKS geç başvuru tarihi belli oldu mu? İşte AYT, TYT, YDT ile YKS takvimi

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS geç başvuru işlemi de normal başvuru adımlarını izleyerek yapılıyor. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak başvurusunu tamamlayabiliyor.

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