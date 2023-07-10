YKS sınav sonuçları açıklandı! duyurusu için geri sayım resmen başladı! 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Milyonlarca üniversite adayının gözü kulağı YKS sınav sonuçları açıklamasında. ÖSYM'den gelecek son dakika duyurusu merakla beklenirken öte yandan "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" gibi sorular da gündemdeki yerini aldı. ÖSYM takviminde bir sonuç tarihi vermişti. Ancak sonuçların bazı dönemlerde erkenden erişime açılacağı biliniyor. Peki, 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte sonuç tarihi ve sorgulama ekranı…