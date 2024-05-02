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Haberler Fotohaber YKS SINAV YERLERİ 2024 tıkla-sorgula! ÖSYM ile YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 09:19

YKS SINAV YERLERİ 2024 tıkla-sorgula! ÖSYM ile YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınavlara hangi merkezlerde katılacaklarını öğrenmek isteyen adaylar "YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" soruları için arama motorlarına yöneldi. YKS sınav giriş belgesi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinde yayınlanacak. Peki; YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM ile YKS sınav yerleri sorgulama ekranı ve diğer detaylar.

YKS SINAV YERLERİ 2024 tıkla-sorgula! ÖSYM ile YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

8-9 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan YKS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TYT, AYT ve Yabancı Dil Testi için son hazırlıklarını sürdüren adaylar YKS sınav yerleri sorgulama ekranı üzerinde araştırmalarına hız kazandırdı. Bu noktada adaylar "TYT- AYT - YDT sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak" sorguluyor. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte detaylar.

YKS SINAV YERLERİ 2024 tıkla-sorgula! ÖSYM ile YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

YKS SINAVI NE ZAMAN 2024?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: : 8 Haziran 2024 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: : 9 Haziran 2024 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: : 9 Haziran 2024 (Pazar), 15.45, 120 dakika

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YKS SINAV YERLERİ 2024 tıkla-sorgula! ÖSYM ile YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.

YKS SINAV YERLERİ 2024 tıkla-sorgula! ÖSYM ile YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş belgesi ile ilgili gelişmeleri ÖSYM'nin ana sayfası üzerinden ve ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilirsiniz.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SINAV YERLERİ 2024 tıkla-sorgula! ÖSYM ile YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
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