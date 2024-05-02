YKS SINAV YERLERİ 2024 tıkla-sorgula! ÖSYM ile YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

8-9 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan YKS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TYT, AYT ve Yabancı Dil Testi için son hazırlıklarını sürdüren adaylar YKS sınav yerleri sorgulama ekranı üzerinde araştırmalarına hız kazandırdı. Bu noktada adaylar "TYT- AYT - YDT sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak" sorguluyor. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte detaylar.