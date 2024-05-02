Giriş Tarihi: 02.05.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
09:19
YKS SINAV YERLERİ 2024 tıkla-sorgula! ÖSYM ile YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınavlara hangi merkezlerde katılacaklarını öğrenmek isteyen adaylar "YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" soruları için arama motorlarına yöneldi. YKS sınav giriş belgesi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinde yayınlanacak. Peki; YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM ile YKS sınav yerleri sorgulama ekranı ve diğer detaylar.