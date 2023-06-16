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Haberler Fotohaber YKS sınav yerleri giriş belgesi alma ÖSYM AİS ekranı: 2023 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?
Giriş Tarihi: 16.06.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 11:15

YKS sınav yerleri giriş belgesi alma ÖSYM AİS ekranı: 2023 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?

YKS sınav yerleri giriş belgesi alma ÖSYM AİS ekranı yoğun olarak araştırılıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen üniversite sınavı için heyecan dorukta. Hazırlıklarını tamamlayan adaylar YKS giriş belgesi nasıl alınır sorusuna yanıt aramaya başladı. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için adaylar, belirlenen okullarda kimlik kartı ve sınav giriş belgesi ile hazır bulunacak. Takvime göre, ilk oturum TYT 17 Haziran'da, ikinci ve üçüncü oturumlar AYT ve YDT ise 18 Haziran'da gerçekleşecek. YKS sınav giriş belgesi 2023 çıktısı nasıl alınır, siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı? İşte, ÖSYM AİS ile YKS sınav yerleri sorgulama ekranı…

YKS sınav yerleri giriş belgesi alma ÖSYM AİS ekranı: 2023 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?

YKS sınav yerleri sorgulama ÖSYM AİS ekranı ziyaretleri sınava saatler kala sıklaştı. Üç ayrı oturumda düzenlenen üniversite sınavı için nefesler tutuldu. TYT, AYT, YDT sınav giriş yerleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenilecek. Geri sayım devam ederken 2023 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusu yanıt arıyor. İki günde tamamlanacak sınav sonuçları puan türleri bazında Temmuz ayında açıklanacak. Peki, YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı? İşte, ÖSYM AİS ile YKS sınav yerleri giriş belgesi alma ekranı…

YKS sınav yerleri giriş belgesi alma ÖSYM AİS ekranı: 2023 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?

2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu. İşte 3 oturum olarak uygulanacak sınavın tarihleri:

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YKS sınav yerleri giriş belgesi alma ÖSYM AİS ekranı: 2023 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi 17 Haziran 2023 (Cumartesi)

Saat 10.15 başlayacak, 165 dakika sürecek

2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, 18 Haziran 2023 (Pazar)

Saat 10.15 başlayacak, 180 dakika sürecek

3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihİ 18 Haziran 2023 (Pazar),

Saat 15.45, başlayacak 120 dakika sürecek

YKS sınav yerleri giriş belgesi alma ÖSYM AİS ekranı: 2023 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

17-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak YKS'ye bu yıl 3 milyondan fazla aday katılım gösterecek. Adayların sınava girebilmeleri için sınav giriş belgelerinin yanında olması gerekiyor. YKS giriş belgesinin siyah beyaz olması, sınava katılım konusunda bir sorun teşkil etmiyor. ÖSYM yaınladığı kılavuzda;

"Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır." şeklinde açıklama bulunuyor.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafındanbelirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

YKS sınav yerleri giriş belgesi alma ÖSYM AİS ekranı: 2023 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?

YKS SINAVINDA ADAYIN YANINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

-Sınav giriş belgesi

-TC. Kimlik kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaport

Sürücü belgesi veya mesleki kimlik kartları geçerli değildir.

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