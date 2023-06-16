YKS sınav yerleri giriş belgesi alma ÖSYM AİS ekranı: 2023 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?

YKS sınav yerleri giriş belgesi alma ÖSYM AİS ekranı yoğun olarak araştırılıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen üniversite sınavı için heyecan dorukta. Hazırlıklarını tamamlayan adaylar YKS giriş belgesi nasıl alınır sorusuna yanıt aramaya başladı. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için adaylar, belirlenen okullarda kimlik kartı ve sınav giriş belgesi ile hazır bulunacak. Takvime göre, ilk oturum TYT 17 Haziran'da, ikinci ve üçüncü oturumlar AYT ve YDT ise 18 Haziran'da gerçekleşecek. YKS sınav giriş belgesi 2023 çıktısı nasıl alınır, siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı? İşte, ÖSYM AİS ile YKS sınav yerleri sorgulama ekranı…