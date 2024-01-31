YKS, TYT, AYT, YDT BAŞVURU EKRANI 2024: YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nasıl yapılır?

Üniversiteli olma hayali kuran binlerce öğrenci için YKS başvuru işlemleri şubat ayı itibariyle başlıyor. ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvurularını gerçekleştiren adaylar belirlenen tarihlerde sınav ücretini yatırmalarının ardından başvuru işlemleri tamamlanacak. Peki; ÖSYM kılavuzu ile YKS sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar, nereye, hangi bankalara yatırılır? İşte, https://ais.osym.gov.tr/ ekranı ve tüm merak edilenler...