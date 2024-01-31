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Haberler Fotohaber YKS, TYT, AYT, YDT BAŞVURU EKRANI 2024: YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 31.01.2024 21:28 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 21:28

YKS, TYT, AYT, YDT BAŞVURU EKRANI 2024: YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nasıl yapılır?

Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci için YKS başvuru süreci Şubat itibariyle başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar YKS başvuru kılavuzu 2024 ile kontrollerini yapacak. Peki, 2024 YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nasıl yapılır?

YKS, TYT, AYT, YDT BAŞVURU EKRANI 2024: YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nasıl yapılır?

Üniversiteli olma hayali kuran binlerce öğrenci için YKS başvuru işlemleri şubat ayı itibariyle başlıyor. ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvurularını gerçekleştiren adaylar belirlenen tarihlerde sınav ücretini yatırmalarının ardından başvuru işlemleri tamamlanacak. Peki; ÖSYM kılavuzu ile YKS sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar, nereye, hangi bankalara yatırılır? İşte, https://ais.osym.gov.tr/ ekranı ve tüm merak edilenler...

YKS, TYT, AYT, YDT BAŞVURU EKRANI 2024: YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nasıl yapılır?

YKS BAŞVURULARI YARIN BAŞLAYACAK!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular yarın başlayacak.

Sınav için yarın başlayacak başvurular, 26 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Sınavlara ilişkin geç başvurular ise 05-07.03.2024 tarihlerinde alınacak

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YKS, TYT, AYT, YDT BAŞVURU EKRANI 2024: YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nasıl yapılır?

(TYT, AYT, YDT) YKS NE ZAMAN 2024?

ÖSYM takvimine göre:

YKS TYT oturumu 08.06.2024 tarihinde,

YKS AYT oturumu 09.06.2024 tarihinde,

YKS YDT oturumu 09.06.2024 tarihinde gerçekleşecek

YKS, TYT, AYT, YDT BAŞVURU EKRANI 2024: YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nasıl yapılır?

YKS BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

YKS BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS, TYT, AYT, YDT BAŞVURU EKRANI 2024: YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nasıl yapılır?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye katılmak isteyen adayların ne kadar sınav ücreti ödeyeceği kılavuz ile belli olacak.

Geçtiğimiz sene TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylardan her bir sınav için 115 TL; toplamda 345 Lira ücret alınmıştı.

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