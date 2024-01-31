Giriş Tarihi: 31.01.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
21:28
YKS, TYT, AYT, YDT BAŞVURU EKRANI 2024: YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nasıl yapılır?
Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci için YKS başvuru süreci Şubat itibariyle başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar YKS başvuru kılavuzu 2024 ile kontrollerini yapacak. Peki, 2024 YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nasıl yapılır?