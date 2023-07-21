Giriş Tarihi: 21.07.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 11:35

YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU 2023 LİSANS- ÖN LİSANS | ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercih robotu nasıl kullanılır?

Üniversite YÖK Atlas tercih robotu 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite tercihleri sırasında öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor. Sınava katılım sağlayan 3 milyon 532 bin aday 2 ve 4 yıllık bölümler arsından tercih listelerini hazırlayacaklar. YÖK Atlas tercih robotu ile tercihler daha sağlıklı yapılacak. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu öğrenciler geçen yıla ait lisans ve ön lisans programların taban puanları, başarı sıralamaları, yerleşen sayısı ve kontenjan gibi bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Peki, YKS tercih robotu nasıl kullanılır, nasıl tercih yapılır? İşte, adım adım YÖK Atlas sihirbazı nasıl kullanır yanıtı…