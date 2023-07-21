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Haberler Fotohaber YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU 2023 LİSANS- ÖN LİSANS | ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercih robotu nasıl kullanılır?
Giriş Tarihi: 21.07.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 11:35

YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU 2023 LİSANS- ÖN LİSANS | ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercih robotu nasıl kullanılır?

Üniversite YÖK Atlas tercih robotu 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite tercihleri sırasında öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor. Sınava katılım sağlayan 3 milyon 532 bin aday 2 ve 4 yıllık bölümler arsından tercih listelerini hazırlayacaklar. YÖK Atlas tercih robotu ile tercihler daha sağlıklı yapılacak. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu öğrenciler geçen yıla ait lisans ve ön lisans programların taban puanları, başarı sıralamaları, yerleşen sayısı ve kontenjan gibi bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Peki, YKS tercih robotu nasıl kullanılır, nasıl tercih yapılır? İşte, adım adım YÖK Atlas sihirbazı nasıl kullanır yanıtı…

YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU 2023 lisans- ön lisans | Üniversite tercih robotu nasıl kullanılır, adım adım? İşte, YÖK Lisans Tercih Sihirbazı

YÖK Atlas tercih robotu aracılığıyla YKS Tercihleri 27 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar en çok istedikleri tercihten en az istedikleri tercihe doğru sıralama yaparak 24 adet tercihte bulunabilecekler. YKS tercih kılavuzu 2023 ÖSYM tarafından açıklandı. Milyonlarca öğrenci YÖK Atlas tercih robotu ışığında işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, YKS tercihleri nasıl kullanılır, tercih robotu nasıl kullanılır? İşte, 2023 YÖK Atlas tercih robotu ile YKS tercih kılavuzu tercihleri adım adım…

YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU 2023 lisans- ön lisans | Üniversite tercih robotu nasıl kullanılır, adım adım? İşte, YÖK Lisans Tercih Sihirbazı

YKS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT oturumları ile gerçekleşti. ÖSYM takviminde yer akdığı gibi YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı.

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YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU 2023 lisans- ön lisans | Üniversite tercih robotu nasıl kullanılır, adım adım? İşte, YÖK Lisans Tercih Sihirbazı

ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.

SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU 2023 lisans- ön lisans | Üniversite tercih robotu nasıl kullanılır, adım adım? İşte, YÖK Lisans Tercih Sihirbazı

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

YKS Tercih süreci 27 Temmuz'da başlıyor

YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.

Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU 2023 lisans- ön lisans | Üniversite tercih robotu nasıl kullanılır, adım adım? İşte, YÖK Lisans Tercih Sihirbazı

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İLE YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercih robotu, birçok öğrencinin bölüm tercihlerinde önemli bir yer tutacak. Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sonuçlara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek.

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

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