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Haberler Fotohaber YÖK BURS BAŞVURUSU 2024: YÖK burs başvurusu ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 29.02.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 15:47

YÖK BURS BAŞVURUSU 2024: YÖK burs başvurusu ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir, şartlar neler?

Yükseköğretim Kurulu Uluslararası Araştırma Projeleri kapsamında öğrencilere burs veriliyor. 2024 yılı itibarıyla Doktora öğrencileri ve araştırmacılara verilen burs miktarı arttırıldı. Uluslararası üniversitelerde çalışmalara teşvik amacıyla verilen YÖK bursu için başvuru süreci gündemde. Peki, YÖK burs başvurusu ne kadar oldu, ne zaman başvuru yapılacak, kimler başvurabilir?

YÖK BURS BAŞVURUSU 2024: YÖK burs başvurusu ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir, şartlar neler?

YÖK burs ücretleri arttırıldı. Öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verilen burs miktarı 2024 Nisan ayından itibaren geçerli olmak üzere güncellendi. Peki, YÖK burs başvurusu ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir? İşte, başvuru şartları ve başvuru tarihi…

YÖK BURS BAŞVURUSU 2024: YÖK burs başvurusu ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir, şartlar neler?

YÖK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulu tarafından doktora öğrencileri ve araştırmacıların dünyanın seçkin üniversitelerinde uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla başlatılan "Uluslararası Araştırmacı Programları" başvuruları Burs başvuruları 4 Mart-26 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yükseköğretim Kurulundan Uluslararası Araştırma Programları Başvuru Duyurusu

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YÖK BURS BAŞVURUSU 2024: YÖK burs başvurusu ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir, şartlar neler?

Yükseköğretim Kurulu, uluslararası araştırma burslarını arttırdı!

Uluslararası Araştırma Projeleri kapsamındaki programlardan yararlanan doktora öğrencilerine ve araştırmacılara verilen burs 30 bin TL'ye, ulaşım desteği de 15 bin TL'ye yükseltildi.

YÖK BURS BAŞVURUSU 2024: YÖK burs başvurusu ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir, şartlar neler?

YÖK BURSU NE KADAR OLDU 2024?

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, "100/2000 YÖK Doktora Bursu" bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

"100/2000 YÖK Doktora Bursu", öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK tarafından destekleniyor.

YÖK'ün belirlediği devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen "YÖK Lisans Destek Bursu" 1875 liradan 3 bin liraya, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) bursu 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.

YÖK BURS BAŞVURUSU 2024: YÖK burs başvurusu ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir, şartlar neler?

YÖK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Yükseköğretim Kurulu bursu için başvurular https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresi üzerinden alınıyor.

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