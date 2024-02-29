Giriş Tarihi: 29.02.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
15:47
YÖK BURS BAŞVURUSU 2024: YÖK burs başvurusu ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir, şartlar neler?
Yükseköğretim Kurulu Uluslararası Araştırma Projeleri kapsamında öğrencilere burs veriliyor. 2024 yılı itibarıyla Doktora öğrencileri ve araştırmacılara verilen burs miktarı arttırıldı. Uluslararası üniversitelerde çalışmalara teşvik amacıyla verilen YÖK bursu için başvuru süreci gündemde. Peki, YÖK burs başvurusu ne kadar oldu, ne zaman başvuru yapılacak, kimler başvurabilir?