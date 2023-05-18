YÜREK ÇIKMAZI 24. BÖLÜM İZLE LİNKİ: TRT 1 ile Yürek Çıkmazı son bölüm izle tamamı full HD yayında

YÜREK ÇIKMAZI 24. BÖLÜM ÖZETİ

Baba evinden ayrılıp kendi ayaklarının üstünde durmaya başlayan Birsen hayatının en mutlu günlerini yaşıyordur. Ama Yılmaz onu mutsuz ve pişman etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır.