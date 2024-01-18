Giriş Tarihi: 18.01.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
10:05
Yusuf Alemdar kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Yusuf Alemdar biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde de Serdivan Belediye Başkanı seçilen Yusuf Alemdar hayatı, kariyeri, siyasi geçmişi ile merak ediliyor. 25 yıldır aktif siyasetin içerisinde yer alan Alemdar 2001 yılında AK Parti Sakarya İl kurucu yönetim kurulu üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. Peki; Yusuf Alemdar kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, siyasetçinin hayatına dair tüm merak edilenler…