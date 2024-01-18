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Haberler Fotohaber Yusuf Alemdar kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Yusuf Alemdar biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi
Giriş Tarihi: 18.01.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 10:05

Yusuf Alemdar kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Yusuf Alemdar biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde de Serdivan Belediye Başkanı seçilen Yusuf Alemdar hayatı, kariyeri, siyasi geçmişi ile merak ediliyor. 25 yıldır aktif siyasetin içerisinde yer alan Alemdar 2001 yılında AK Parti Sakarya İl kurucu yönetim kurulu üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. Peki; Yusuf Alemdar kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, siyasetçinin hayatına dair tüm merak edilenler…

Yusuf Alemdar kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Yusuf Alemdar biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar hayatı ve kariyeri ile araştırılıyor. Lisans öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlayan isim uzun yıllar ticaret ile meşgul olduktan sonra 1988 yılında aktif siyasete girdi. Peki; Yusuf Alemdar kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, detaylar…

Yusuf Alemdar kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Yusuf Alemdar biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

YUSUF ALEMDAR KİMDİR?

1966 yılında Trabzon'da doğdu. Lisans öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Uzun yıllar ticaret ile meşgul olduktan sonra 1988 yılında aktif siyasete girdi. 2001 yılında AK Parti Sakarya İl kurucu yönetim kurulu üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

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Yusuf Alemdar kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Yusuf Alemdar biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

2003 yılında AK Parti Sakarya İl Başkanı seçildi ve bu görevini 2009 yılına kadar devam ettirdi. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanı seçildi.

Yusuf Alemdar kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Yusuf Alemdar biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde de Serdivan Belediye Başkanı seçilen Alemdar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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