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Haberler Fotohaber GÜNCEL iPHONE FİYATLARI 2023 LİSTESİ: Apple Türkiye zam kararı sonrası iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:42

GÜNCEL iPHONE FİYATLARI 2023 LİSTESİ: Apple Türkiye zam kararı sonrası iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel ve zamlı iPhone fiyatları 2023 listesi telefon almak isteyenler tarafından araştırılıyor. KDV oranlarında yapılan artış sonrası Apple Türkiye son dakika zam kararı aldı. Alınan yeni karar doğrultusunda iPhone telefon modelleri başta olmak üzere MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerde fiyat artışı yaşandı. Bu gelişme sonrası en düşük iPhone fiyatı 24 bin 914 TL olurken en pahalı iPhone fiyatı ise 87 bin 457 TL'ye yükseldi. Peki, 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, model model yeni ve zamlı Apple Türkiye iPhone fiyatları listesi 2023 ve tüm detaylar.

Zamlı iPhone fiyatları 2023 son dakika: Apple Türkiye’den yeni zam kararı! 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ABD merkezli teknoloji devi Apple son dakika zam kararı ile gündemde! Artırılan KDV oranları sonrası Apple Türkiye harekete geçti ve iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerine zam yaptı. Alınan karar vatandaşların büyük tepkisini çekerken sosyal medyada da gündem oldu. Telefon almak isteyen ya da model yükseltme niyetinde olan kişiler, yeni ve zamlı iPhone fiyatları 2023 listesi için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Apple Türkiye zam kararı sonrası en ucuz ve en pahalı iPhone fiyatları listesi ve detaylar.

Zamlı iPhone fiyatları 2023 son dakika: Apple Türkiye’den yeni zam kararı! 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

APPLE TÜRKİYE'DEN TÜM ÜRÜNLERİNE ZAM KARARI!

Apple, Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesinden sonra ürünlerinin fiyatlarını bir kere daha artırdı. Bu zam, Apple'ın mayıs ayından bu zamana kadar yaptığı beşinci zam oldu.

Apple'ın iPhone 15 ailesini eylül ayında tanıtması bekleniyor. Bu durumun yeni fiyatlara nasıl yansıyacağı ise ilerleyen dönemde belli olacak.

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Zamlı iPhone fiyatları 2023 son dakika: Apple Türkiye’den yeni zam kararı! 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Apple Türkiye, 10 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch dahil tüm ürünlerine zam yaptı. İşte güncel fiyat listesi…

Zamlı iPhone fiyatları 2023 son dakika: Apple Türkiye’den yeni zam kararı! 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNCEL İPHONE FİYAT LİSTESİ 2023

İPHONE SE FİYATLARI

iPhone SE 64 GB 24.914 TL

iPhone SE 128 GB 26.948 TL

iPhone SE 256 GB 31.016 TL

Zamlı iPhone fiyatları 2023 son dakika: Apple Türkiye’den yeni zam kararı! 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İPHONE 12 FİYATLARI

iPhone 12 64 GB 36.609 TL

iPhone 12 128 GB 38.643 TL

iPhone 12 256 GB 42.711 TL

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