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Haberler Fotohaber Zamlı iPhone fiyatları 2023 son dakika: Apple Türkiye'den yeni zam kararı! SE, 13, 14, 15 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 01.12.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 11:01

Zamlı iPhone fiyatları 2023 son dakika: Apple Türkiye'den yeni zam kararı! SE, 13, 14, 15 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel ve zamlı iPhone fiyatları 2023 listesi telefon almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Teknoloji devi Apple Türkiye son dakika zam kararı aldı. Alınan yeni karar doğrultusunda iPhone telefon modelleri başta olmak üzere MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerde fiyat artışı yaşandı. Bu gelişme sonrası en düşük iPhone fiyatı 26 bin 999 TL olurken en pahalı iPhone fiyatı ise 99.999 TL'ye yükseldi. Peki; SE, 13, 14, 15 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, model model yeni ve zamlı Apple Türkiye iPhone fiyatları listesi 2023 ve tüm detaylar.

Zamlı iPhone fiyatları 2023 son dakika: Apple Türkiye’den yeni zam kararı! SE, 13, 14, 15 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ABD merkezli teknoloji devi Apple son dakika zam kararı ile gündeme oturdu. Aralık ayına girilmesiyle beraber Apple kullanıcılarını üzen haber geldi. Apple Türkiye iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerine zam yaptı. Alınan karar kullanıcıların büyük tepkisini çekerken sosyal medyada da gündem oldu. Telefon almak isteyen ya da model yükseltme niyetinde olan kişiler, yeni ve zamlı iPhone fiyatları 2023 listesi için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; SE, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Apple Türkiye zam kararı sonrası en ucuz ve en pahalı iPhone fiyatları listesi ve detaylar.

Zamlı iPhone fiyatları 2023 son dakika: Apple Türkiye’den yeni zam kararı! SE, 13, 14, 15 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

APPLE TÜRKİYE'DEN TÜM ÜRÜNLERİNE ZAM KARARI!

Apple Türkiye, 1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch dahil tüm ürünlerine zam yaptı.

Zam sonrasında en ucuz iPhone 15 modeli 53.999 TL oldu. Aynı şekilde en ucuz iPhone 15 Plus; 61.999 TL, iPhone 15 Pro; 69.999 TL ve iPhone 15 Pro Max; 82.999 TL oldu.

Yeni modellerin yanında eski iPhone modelleri de zamlandı. Buna göre: iPhone SE; 26.999 TL, iPhone 13; 39.999 TL, iPhone 14; 47.499 TL, iPhone 14 Plus; 53.999 TL başlangıç fiyatına sahip.

İşte yeni fiyat listesi...

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Zamlı iPhone fiyatları 2023 son dakika: Apple Türkiye’den yeni zam kararı! SE, 13, 14, 15 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNCEL İPHONE FİYAT LİSTESİ 2023

İPHONE SE FİYATLARI

iPhone SE 64 GB 24.999 TL > 26.999 TL

iPhone SE 128 GB 26.999 TL > 28.999 TL

iPhone SE 256 GB 30.999 TL > 33.499 TL

Zamlı iPhone fiyatları 2023 son dakika: Apple Türkiye’den yeni zam kararı! SE, 13, 14, 15 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İPHONE 13 FİYATLARI

iPhone 13 128 GB 36.999 TL > 39.999 TL

iPhone 13 256 GB 40.999 TL > 44.499 TL

iPhone 13 512 GB 48.999 TL > 52.999 TL

Zamlı iPhone fiyatları 2023 son dakika: Apple Türkiye’den yeni zam kararı! SE, 13, 14, 15 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İPHONE 14 FİYATLARI

iPhone 14 128 GB 43.999 TL > 47.499 TL

iPhone 14 256 GB 47.999 TL > 51.999 TL

iPhone 14 512 GB 55.999 TL > 60.499 TL

iPhone 14 Plus 128 GB 49.999 TL > 53.999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB 53.999 TL > 58.499 TL

iPhone 14 Plus 512 GB 61.999 TL > 66.999 TL

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