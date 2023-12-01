Zamlı iPhone fiyatları 2023 son dakika: Apple Türkiye’den yeni zam kararı! SE, 13, 14, 15 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 01.12.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 11:01

Güncel ve zamlı iPhone fiyatları 2023 listesi telefon almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Teknoloji devi Apple Türkiye son dakika zam kararı aldı. Alınan yeni karar doğrultusunda iPhone telefon modelleri başta olmak üzere MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerde fiyat artışı yaşandı. Bu gelişme sonrası en düşük iPhone fiyatı 26 bin 999 TL olurken en pahalı iPhone fiyatı ise 99.999 TL'ye yükseldi. Peki; SE, 13, 14, 15 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, model model yeni ve zamlı Apple Türkiye iPhone fiyatları listesi 2023 ve tüm detaylar.