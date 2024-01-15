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Haberler Fotohaber Zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir? Memur maaş farkı sorgulama yöntemi!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 13:50

Zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir? Memur maaş farkı sorgulama yöntemi!

Memur maaş farkı 2024 ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Memur maaş zammında enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı etkili olurken ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olmuştu. Maaşlar bugün 15 Ocak 2024 Pazartesi itibarıyla hesaplara yatırılıyor. Bu noktada maaş farklarının ne zaman ödeneceği binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki; memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir? Memur maaş farkı sorgulama yöntemi!

Bugün itibarıyla zamlı maaşlarını almaya başlayacak olan memur ve emeklisi, maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. Memur maaşları her ayın 15'inde yatırılıyor. Ocak ayında oluşan 14 günlük fark ayrıca yatırılıyor. Farklar sebebiyle belirlenen ödeme günlerinde bankalar, PTT şubeleri veya ATM'lerden ödemeler alınabiliyor. Peki, memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir? Memur maaş farkı sorgulama yöntemi!

ZAMLI MAAŞLAR BUGÜN YATIRILACAK
Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar. Memurlar, 15 Ocak 2024 itibarıyla yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

Buna göre; Zamlı memur maaşları 15 Ocak 2024 Pazartesi günü itibarıyla hesaplara yatırılacak.

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Zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir? Memur maaş farkı sorgulama yöntemi!

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATAR?
15 milyon 600 bin emekli ve 4 milyon memur ocak maaşlarını zamlı olarak alacak. Memurların zamlı maaşlar bugün hesaplara yatırılıyor.

Maaş farklarının da kısa bir süre sonra ödenmesi bekleniyor.

Zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir? Memur maaş farkı sorgulama yöntemi!

MEMUR MAAŞ FARKI NEREYE YATAR, NASIL SORGULANIR?
Memur maaş farkları her yıl Ocak ve Temmuz ayında banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerden çekilebiliyor.

Memurlar maaşlarını aldıkları bankaların müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulama işlemi yapabiliyor. Ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden yapılan ödemenin toplam miktarı sorgulanarak maaş farkının yatıp yatmadığı kontrol edilebilir.

Zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir? Memur maaş farkı sorgulama yöntemi!

İŞTE MESLEK MESLEK 2024 MEMUR MAAŞLARI

HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası Temmuz ve Aralık ayı arasında geçerli olacak 1/4 derecesinde görev yapan hemşire maaşı 26 bin 418 olarak kaydedilmişti.

Ocak zammı ile yeni hemşire maaşları 39 bin 444 TL oldu.

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