Giriş Tarihi: 15.01.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
13:50
Zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir? Memur maaş farkı sorgulama yöntemi!
Memur maaş farkı 2024 ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Memur maaş zammında enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı etkili olurken ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olmuştu. Maaşlar bugün 15 Ocak 2024 Pazartesi itibarıyla hesaplara yatırılıyor. Bu noktada maaş farklarının ne zaman ödeneceği binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki; memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?