Zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir? Memur maaş farkı sorgulama yöntemi!

İŞTE MESLEK MESLEK 2024 MEMUR MAAŞLARI

HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası Temmuz ve Aralık ayı arasında geçerli olacak 1/4 derecesinde görev yapan hemşire maaşı 26 bin 418 olarak kaydedilmişti.

Ocak zammı ile yeni hemşire maaşları 39 bin 444 TL oldu.