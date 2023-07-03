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Haberler Fotohaber ZAMLI TEMMUZ İMAM MAAŞLARI kalem kalem hesaplandı! || Temmuz vaiz, imam, müezzin maaşları 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 10:56

ZAMLI TEMMUZ İMAM MAAŞLARI kalem kalem hesaplandı! || Temmuz vaiz, imam, müezzin maaşları 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı?

Temmuz ayı itibariyle imam maaş zammı merak edilmeye başlandı. Vaiz, müezzin ve İmam-hatip maaşları temmuz ayında yapılacak memur zammının ardından şekillenecek. Geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu ortak mutabakatla 1 Temmuz 2023 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti net 11 bin 402 TL olarak belirlemişti. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon oranı bu hafta belli olacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek. Yasal düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükselecek. Peki, vaiz, müezzin ve imam maaşları temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2023 en düşük ve en yüksek imam maaşları…

ZAMLI TEMMUZ İMAM MAAŞLARI kalem kalem hesaplandı! || Temmuz vaiz, imam, müezzin maaşları 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı?

Yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak zamlı imam maaşı sorgulanıyor. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon verisi bu hafta açıklanacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç memur maaş zammı Temmuz 2023 itibariyle kesinleşecek. Bu kapsamda vaiz, müezzin ve imam-hatip maaşlarına ne kadar zam gelecek? sorusunun cevabı enflasyon rakamlarınım açıklanması ile netlik kazanacak. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek. Peki, 2023 Temmuz zammıyla vaiz, müezzin ve imam maşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte, yanıtı…

ZAMLI TEMMUZ İMAM MAAŞLARI kalem kalem hesaplandı! || Temmuz vaiz, imam, müezzin maaşları 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı?

2023 EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK İMAM MAAŞLARI KAÇ TL?

2023 Ocak ayı memur zammı ile imam-hatip emekli memur maaşları 7 bin 476 TL'den 10 bin 513 TL'ye yükseldi. Vaiz maaşları ise 10.647 TL'den 12 bin 400'e yükseldi.

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ZAMLI TEMMUZ İMAM MAAŞLARI kalem kalem hesaplandı! || Temmuz vaiz, imam, müezzin maaşları 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı?

TEMMUZ ZAMMI SONRASI İMAM MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

En düşük imam maaşı, Temmuz memur maaş zammının açıklanmasının şekillenecek.

ZAMLI TEMMUZ İMAM MAAŞLARI kalem kalem hesaplandı! || Temmuz vaiz, imam, müezzin maaşları 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı?
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