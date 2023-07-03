Giriş Tarihi: 03.07.2023 10:52
Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
10:56
ZAMLI TEMMUZ İMAM MAAŞLARI kalem kalem hesaplandı! || Temmuz vaiz, imam, müezzin maaşları 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı?
Temmuz ayı itibariyle imam maaş zammı merak edilmeye başlandı. Vaiz, müezzin ve İmam-hatip maaşları temmuz ayında yapılacak memur zammının ardından şekillenecek. Geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu ortak mutabakatla 1 Temmuz 2023 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti net 11 bin 402 TL olarak belirlemişti. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon oranı bu hafta belli olacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek. Yasal düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükselecek. Peki, vaiz, müezzin ve imam maaşları temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2023 en düşük ve en yüksek imam maaşları…