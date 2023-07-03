ZAMLI TEMMUZ İMAM MAAŞLARI kalem kalem hesaplandı! || Temmuz vaiz, imam, müezzin maaşları 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı?

Yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak zamlı imam maaşı sorgulanıyor. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon verisi bu hafta açıklanacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç memur maaş zammı Temmuz 2023 itibariyle kesinleşecek. Bu kapsamda vaiz, müezzin ve imam-hatip maaşlarına ne kadar zam gelecek? sorusunun cevabı enflasyon rakamlarınım açıklanması ile netlik kazanacak. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek. Peki, 2023 Temmuz zammıyla vaiz, müezzin ve imam maşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte, yanıtı…