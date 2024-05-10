ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ TARİHTE? Türkiye Kupası Beşiktaş-Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Türkiye Kupası Beşiktaş- Trabzonspor final maçı tarihi araştırılıyor. Sezon başından itibaren Süper Lig'de bir türlü istediği forma ulaşamayan Beşiktaş ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası için mücadele ediyor. Peki Türkiye Kupası finali Beşiktaş - Trabzonspor maçı nerede ve ne zaman oynanacak? İşte, Ziraat Türkiye Kupası final programı…