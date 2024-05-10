Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
16:44
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ TARİHTE? Türkiye Kupası Beşiktaş-Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un finalin iki ismi olmasından sonra final tarihi ve yeri merak edilmeye başlandı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarında Beşiktaş evinde ağırladığı MKE Ankaragücü'ne karşı galip geldi. Beşiktaş'ın rakibini yenmesinin ardından finale çıkan ilk isim oldu. Beşiktaş'ın finaldeki rakibi Trabzonspor Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek finale yükseldi. Kupayı evine götürmek isteyen iki takımın mücadelesi merakla bekleniliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş-Trabzonspor final maçı hangi tarihte İşte, detaylar