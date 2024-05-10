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Haberler Fotohaber ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ TARİHTE? Türkiye Kupası Beşiktaş-Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 16:44

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ TARİHTE? Türkiye Kupası Beşiktaş-Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un finalin iki ismi olmasından sonra final tarihi ve yeri merak edilmeye başlandı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarında Beşiktaş evinde ağırladığı MKE Ankaragücü'ne karşı galip geldi. Beşiktaş'ın rakibini yenmesinin ardından finale çıkan ilk isim oldu. Beşiktaş'ın finaldeki rakibi Trabzonspor Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek finale yükseldi. Kupayı evine götürmek isteyen iki takımın mücadelesi merakla bekleniliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş-Trabzonspor final maçı hangi tarihte İşte, detaylar

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ TARİHTE? Türkiye Kupası Beşiktaş-Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Türkiye Kupası Beşiktaş- Trabzonspor final maçı tarihi araştırılıyor. Sezon başından itibaren Süper Lig'de bir türlü istediği forma ulaşamayan Beşiktaş ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası için mücadele ediyor. Peki Türkiye Kupası finali Beşiktaş - Trabzonspor maçı nerede ve ne zaman oynanacak? İşte, Ziraat Türkiye Kupası final programı…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ TARİHTE? Türkiye Kupası Beşiktaş-Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak?

TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Bordo mavililere turu getiren golleri 54'te Onuachu, 69'da Fountas, biri penaltıdan olmak üzeren 73 ve 77'de Umut Bozok kaydetti.

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ TARİHTE? Türkiye Kupası Beşiktaş-Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak?

TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş'ın finaldeki rakibi, Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşılaşmasının galibi Trabzonspor oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası finali Beşiktaş ile Trabzonspor maçı, 23 Mayıs'ta oynanacak. Maçın oynanacağı stat ve saat bilgisi ise henüz açıklanmadı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ TARİHTE? Türkiye Kupası Beşiktaş-Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak?

TÜRKİYE KUPASI KAZANANLARI

Son olarak 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. Beşiktaş ise son olarak 2020/2021 sezonunda kupayı kazandı. Eddie Newton yönetiminde Trabzonspor ise 2019/2020 sezonunda kupayı müzesine görtürmüştü.

Türkiye Kupası tarihinde kupayı en fazla kazanan takım Galatasaray (18) olurken Beşiktaş'ın 10 ve Trabzonspor'un 9 şampiyonluğu bulunuyor. İşte, son 5 yılda kupayı kazanan takımlar;

22/23: Fenerbahçe
21/22: Sivasspor
20/21: Beşiktaş
19/20: Trabzonspor
18/19: Galatasaray

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ TARİHTE? Türkiye Kupası Beşiktaş-Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak?
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