ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL TAKVİMİ: Türkiye Kupası Beşiktaş-Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, hangi statta?

Giriş Tarihi: 14.05.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
14:46
Ziraat Türkiye Kupası finali tarihleri gündemdeki yerini aldı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un finalin iki ismi olmasından sonra final tarihi ve yeri merak edilmeye başlandı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarında Beşiktaş evinde ağırladığı MKE Ankaragücü'nü yenip adını finale ilk yazdıran isim olmuştu. Beşiktaş'ın finaldeki rakibi beklenirken Trabzonspor Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek finale yükseldi. Kupayı evine götürmek isteyen iki takımın mücadelesi merakla bekleniliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş-Trabzonspor final maçı hangi tarihte, hangi statta? İşte, detaylar