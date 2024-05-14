ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL TAKVİMİ: Türkiye Kupası Beşiktaş-Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, hangi statta?

TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın finaldeki rakibi, Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşılaşmasının galibi Trabzonspor oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası finali Beşiktaş ile Trabzonspor maçı, 23 Mayıs'ta oynanacak. Maçın oynanacağı stat ve saat bilgisi ise henüz açıklanmadı.