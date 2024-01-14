Zonguldak ve Karabük’te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verileri ile Karabük ve Zonguldak deprem merkez üssü ve büyüklüğü!

Son dakika Bolu deprem haberi ile güne uyandı. 3,9 büyüklüğündeki sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Bu noktada araştırılmaya başlanan Zonguldak ve Karabük'te deprem oldu mu sorusu AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile yanıt buldu. Bolu'nun Merkez'inde gerçekleşen sarsıntı sonrası bölge halkı depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 14 Ocak Zonguldak ve Karabük'te deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?