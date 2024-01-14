Zonguldak ve Karabük’te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verileri ile Karabük ve Zonguldak deprem merkez üssü ve büyüklüğü!

Giriş Tarihi: 14.01.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
09:31
Son dakika Zonguldak ve Karabük'te deprem mi oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Bolu'da sabah saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. 3.9 büyüklüğündeki sarsıntı, AFAD ve Kandilli son dakika haberi ile duyuruldu. Bölge sakinlerinde endişe ve paniğe neden olan sallantı, birçok ilden de hissedildi. ''Zonguldak ve Karabük'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde-büyüklüğünde?'' soruları hızla yanıt aramaya başladı. İşte, 14 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Zonguldak ve Karabük deprem verileri.