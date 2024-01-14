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Haberler Fotohaber Zonguldak ve Karabük'te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verileri ile Karabük ve Zonguldak deprem merkez üssü ve büyüklüğü!
Giriş Tarihi: 14.01.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 09:31

Zonguldak ve Karabük'te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verileri ile Karabük ve Zonguldak deprem merkez üssü ve büyüklüğü!

Son dakika Zonguldak ve Karabük'te deprem mi oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Bolu'da sabah saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. 3.9 büyüklüğündeki sarsıntı, AFAD ve Kandilli son dakika haberi ile duyuruldu. Bölge sakinlerinde endişe ve paniğe neden olan sallantı, birçok ilden de hissedildi. ''Zonguldak ve Karabük'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde-büyüklüğünde?'' soruları hızla yanıt aramaya başladı. İşte, 14 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Zonguldak ve Karabük deprem verileri.

Zonguldak ve Karabük’te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verileri ile Karabük ve Zonguldak deprem merkez üssü ve büyüklüğü!

Son dakika Bolu deprem haberi ile güne uyandı. 3,9 büyüklüğündeki sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Bu noktada araştırılmaya başlanan Zonguldak ve Karabük'te deprem oldu mu sorusu AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile yanıt buldu. Bolu'nun Merkez'inde gerçekleşen sarsıntı sonrası bölge halkı depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 14 Ocak Zonguldak ve Karabük'te deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?

Zonguldak ve Karabük’te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verileri ile Karabük ve Zonguldak deprem merkez üssü ve büyüklüğü!

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: BOLU'DA DEPREM

.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Bolu ili Merkez ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

14 Ocak Pazar saat 09:01'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken derinliği ise 10.79 kilometre olarak açıklandı.

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Zonguldak ve Karabük’te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verileri ile Karabük ve Zonguldak deprem merkez üssü ve büyüklüğü!

AFAD VE KANDİLLİ VERİLERİ İLE ZONGULDAK VE KARABÜK'TE DEPREM Mİ OLDU?

Zonguldak ve Karabük'te deprem olmadı.

Bolu'da meydana gelen deprem Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük gibi çevre illerden hissedildi.

Zonguldak ve Karabük’te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verileri ile Karabük ve Zonguldak deprem merkez üssü ve büyüklüğü!

AFAD VERİLERİ İLE BOLU DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.9 (Ml)

Yer:Merkez (Bolu)

Tarih:2024-01-14

Saat:09:01:48 TSİ

Enlem:40.89028 N

Boylam:31.67 E

Derinlik:10.79 km

Zonguldak ve Karabük’te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verileri ile Karabük ve Zonguldak deprem merkez üssü ve büyüklüğü!

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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