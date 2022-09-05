Giriş Tarihi: 05.09.2022 06:59
Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
07:03
Son dakika Beşiktaş haberleri: Erman Toroğlu'dan bomba sözler! "Bu rezilliğe kim dur diyecek"
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Lider Beşiktaş, deplasmanda ligin yeni ekibi Ankaragücü'ün geriye düşmesine rağmen Muleka, Dele Alli ve Nkoudou'nun golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve liderliğini devam ettirdi. Maçın ardından SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Erman Toroğlu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...