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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Erman Toroğlu'dan bomba sözler! "Bu rezilliğe kim dur diyecek"
Giriş Tarihi: 05.09.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 07:03

Son dakika Beşiktaş haberleri: Erman Toroğlu'dan bomba sözler! "Bu rezilliğe kim dur diyecek"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Lider Beşiktaş, deplasmanda ligin yeni ekibi Ankaragücü'ün geriye düşmesine rağmen Muleka, Dele Alli ve Nkoudou'nun golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve liderliğini devam ettirdi. Maçın ardından SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Erman Toroğlu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Erman Toroğlu’dan bomba sözler! Bu rezilliğe kim dur diyecek

Süper Lig'de lider Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü Muleka, Dele Alli ve Nkoudou'nun attığı gollerle 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti ve puanını 13'e çıkararak liderliğini devam ettirdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Erman Toroğlu’dan bomba sözler! Bu rezilliğe kim dur diyecek

TARAFTAR SAHAYA GİRDİ OYUNCULAR ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Maç sonunda bir Ankaragücü taraftarı sahaya girerek Beşiktaşlı oyunculara saldırdı. Maçın ardından Ankaragücü ve Beşiktaşlı oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Taraftarın polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Erman Toroğlu’dan bomba sözler! Bu rezilliğe kim dur diyecek

Gergin maçın ardından SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Fatih Doğan ve Ali Gültiken karşılaşmayla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Erman Toroğlu’dan bomba sözler! Bu rezilliğe kim dur diyecek

AHMET ÇAKAR: "WEGHORST NE KADAR ÖNEMLİ OYUNCUYMUŞ DİYORUZ"

Beşiktaş, ilk yarıyı çok iyi ama 2. yarıyı çok kötü oynadı. Fakat, şansı, ya da Eren Derdiyok'un hatası yüzünden kazandığı penaltı ile önemli bir üç puan aldı. İlk yarıya bakıyoruz, 'Weghorst ne kadar önemli oyuncuymuş' diyoruz. Weghorst varsa duran toplar, yan ortalar, hep tehlikeli.

Mesela ilk golde orta gelirken topa hamle yapıyor, dokunmasa da iki stoperi oyundan düşürüyor, Muleka da tamamlayıp golü atıyor. İkinci golde yine Weghorst'un müthiş katkısı var. Yine yüksek bir orta, kafaya çıkıyor, bilerek isteyerek Dele Alli'ye 'al da at' diyerek golü yaptırıyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Erman Toroğlu’dan bomba sözler! Bu rezilliğe kim dur diyecek

"İKİ GOLDE DE ROSIER'İN HATASI VAR"

Bütün bunlarla birlikte A.Gücü'nün iki golünde de Rosier'in hatası var. İlkinde Tolga'nın yaptığı güzel ortayı Beridze'ye vurdurması, ikinci golde de yine Beridze'yi kaçırıp Beşiktaş'ın golü yemesi Rosier'in belli oranda hatasından geldi. Weghorst dedik, önemli dedik ve Weghorst'un indirdiği toplarla Beşiktaş; Muleka olsun Dele Alli olsun N'Koudou olsun çok gol bulabilir.

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