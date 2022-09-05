AHMET ÇAKAR: "WEGHORST NE KADAR ÖNEMLİ OYUNCUYMUŞ DİYORUZ"

Beşiktaş, ilk yarıyı çok iyi ama 2. yarıyı çok kötü oynadı. Fakat, şansı, ya da Eren Derdiyok'un hatası yüzünden kazandığı penaltı ile önemli bir üç puan aldı. İlk yarıya bakıyoruz, 'Weghorst ne kadar önemli oyuncuymuş' diyoruz. Weghorst varsa duran toplar, yan ortalar, hep tehlikeli.

Mesela ilk golde orta gelirken topa hamle yapıyor, dokunmasa da iki stoperi oyundan düşürüyor, Muleka da tamamlayıp golü atıyor. İkinci golde yine Weghorst'un müthiş katkısı var. Yine yüksek bir orta, kafaya çıkıyor, bilerek isteyerek Dele Alli'ye 'al da at' diyerek golü yaptırıyor.