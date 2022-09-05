"SIRTIM DÖNÜKTÜ, SAKATLANABİLİRDİM"

Maç sonunda çıkan olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Salih Uçan, şu ifadeleri kullandı:

"Pozisyonda sırtım dönüktü, muhtemelen bana doğru geliyordu. Cenk bir adım atmasa tekme yiyecektim bir taraftardan. Sakatlanabilirdim, Josef bunu görünce taraftarı dışarı itti. Takımımın kaptanı ne yapacaktı? 'Buyur kardeşim tekme atabilirsin' mi diyecekti?"