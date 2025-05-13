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Haberler Galeri ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu turu başladı! Suudi Arabistan’a ayak bastı
Giriş Tarihi: 13.05.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 13:54

ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu turu başladı! Suudi Arabistan’a ayak bastı

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı olan Suudi Arabistan'a vardı.

AJANSLAR
ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu turu başladı! Suudi Arabistan’a ayak bastı

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a geldi.

ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüşmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'na katılması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu turu başladı! Suudi Arabistan’a ayak bastı

Trump'ı taşıyan uçak Melik Halid Havalimanı'na inerken, ABD Başkanını Veliaht Prens Muhammed bin Selman karşıladı. ABD Başkanı ve Veliaht Prens havalimanında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Donald Trump, Suudi Arabistan'da | Video

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ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu turu başladı! Suudi Arabistan’a ayak bastı

Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak. ABD basınına göre Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.

ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu turu başladı! Suudi Arabistan’a ayak bastı

Ziyaret süresince ABD ile Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.

Trump, Suudi Arabistan'da! Hedef "1 trilyon dolar yatırım" | Video

ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu turu başladı! Suudi Arabistan’a ayak bastı

GÜNDEMDE NELER OLACAK?

ABD Başkanı, Suudi Arabistanlı yetkililerle bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alacak.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen'deki Husilerin durumu, Gazze'de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor.