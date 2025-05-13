ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu turu başladı! Suudi Arabistan’a ayak bastı

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a geldi. ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüşmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'na katılması bekleniyor. Trump'ı taşıyan uçak Melik Halid Havalimanı'na inerken, ABD Başkanını Veliaht Prens Muhammed bin Selman karşıladı. ABD Başkanı ve Veliaht Prens havalimanında kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Donald Trump, Suudi Arabistan'da | Video Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak. ABD basınına göre Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor. Ziyaret süresince ABD ile Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor. Trump, Suudi Arabistan'da! Hedef '1 trilyon dolar yatırım' | Video GÜNDEMDE NELER OLACAK? ABD Başkanı, Suudi Arabistanlı yetkililerle bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alacak. ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen'deki Husilerin durumu, Gazze'de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor. NÜKLEER PROGRAM Öte yandan AP'nin haberine göre, Trump'ın ziyaretinde Suudi Arabistan'ın nükleer programının başlatılmasının da gündeme gelmesi bekleniyor. Suudi Arabistan'ı geçen ay ziyaret eden ABD Enerji Bakanı Chris Wright, 15 Nisan'da Suudi Arabistan'ın bu yıl nükleer enerji endüstrisine başlaması için 'önemli gelişmeler beklediğini, bu konuda heyecanlı olduğunu' ifade etmişti Nükleer programıyla gündemde olan İran ile bölgede rekabet eden Suudi Arabistan, uzunca bir süredir nükleer enerji programını başlatma isteğini dile getiriyordu. ABD'nin Suudi Arabistan'ın nükleer programını başlatması için Riyad'a İsrail ile normalleşmeyi şart koştuğu belirtiliyordu. Ancak AP'nin haberine göre, ABD'nin bu şartı rafa kaldırdığı ifade ediliyor. TRUMP KAHVEYİ İÇMEDİ Öte yandan Trump'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesinde, kendisine ikram edilen kahveyi içmemesi sosyal medyanın gündemine oturdu. İkram kahveyi Suudi kahvesine bakmakla yetinen ve uzun süre elinde tutmak zorunda kalan Trump bakışları kameralara yansıdı. Trump, Suudi Arabistan'da ikram edilen kahveyi içmedi | Video Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre Trump bu kahveyi, Amerikan kahvesine göre oldukça acı ve sert olması nedeniyle içmemiş olabilir.