Video Dünya Donald Trump, Suudi Arabistan'da | Video
Donald Trump, Suudi Arabistan'da | Video

Donald Trump, Suudi Arabistan'da | Video

13.05.2025 | 10:25

ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı olan Suudi Arabistan’a vardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trump, Suudi Arabistan’da ikram edilen kahveyi içmedi | Video 00:26
Trump, Suudi Arabistan'da ikram edilen kahveyi içmedi | Video 13.05.2025 | 13:45
Trump, Suudi Arabistan’da! Hedef 1 trilyon dolar yatırım | Video 01:36
Trump, Suudi Arabistan'da! Hedef "1 trilyon dolar yatırım" | Video 13.05.2025 | 13:33
Donald Trump, Suudi Arabistan’da | Video 02:19
Donald Trump, Suudi Arabistan'da | Video 13.05.2025 | 10:25
Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir Edan Alexander’ı serbest bıraktı | Video 01:22
Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir Edan Alexander'ı serbest bıraktı | Video 13.05.2025 | 09:42
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Nasır Hastanesi’ne saldırdı: 1 gazeteci hayatını kaybetti | Video 01:32
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi’ne saldırdı: 1 gazeteci hayatını kaybetti | Video 13.05.2025 | 08:45
Endonezya’da askeri mühimmatın imhası sırasında patlama: 13 ölü | Video 01:19
Endonezya'da askeri mühimmatın imhası sırasında patlama: 13 ölü | Video 12.05.2025 | 13:48
Putin’den ateşkes açıklaması: Erdoğan’a müzakerelere Türkiye’de başlanması için ricada bulunacağım | Video 02:57
Putin'den ateşkes açıklaması: "Erdoğan'a müzakerelere Türkiye'de başlanması için ricada bulunacağım" | Video 11.05.2025 | 11:02
Pakistan: Barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır | Video 06:04
Pakistan: "Barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır" | Video 11.05.2025 | 08:34
İsrail askeri kılık değiştirip, Filistinli sivile kurşun yağdırdı | Video 00:44
İsrail askeri kılık değiştirip, Filistinli sivile kurşun yağdırdı | Video 11.05.2025 | 08:34
Hindistan’dan Azad Keşmir’e saldırı! 13 ölü, 50’den fazla yaralı | Video 01:59
Hindistan'dan Azad Keşmir'e saldırı! 13 ölü, 50'den fazla yaralı | Video 10.05.2025 | 13:52
Pakistan ordusu, Hindistan’ın Jaisalmer kentinde İHA saldırısı düzenledi | Video 00:46
Pakistan ordusu, Hindistan'ın Jaisalmer kentinde İHA saldırısı düzenledi | Video 10.05.2025 | 10:58
Rusya’da Zafer Günü geçit töreni başladı | Video 01:33
Rusya'da Zafer Günü geçit töreni başladı | Video 09.05.2025 | 11:08
Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü | Video 03:39
Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü | Video 08.05.2025 | 15:22
Vatikan’da bir kez daha siyah duman yükseldi | Video 01:02
Vatikan’da bir kez daha siyah duman yükseldi | Video 08.05.2025 | 14:27
İsrail’den Lübnan’ın güneyine 14 hava saldırısı | Video 00:46
İsrail'den Lübnan'ın güneyine 14 hava saldırısı | Video 08.05.2025 | 14:28
Hindistan’da helikopter düştü: 6 ölü | Video 00:12
Hindistan'da helikopter düştü: 6 ölü | Video 08.05.2025 | 14:28
Pakistan’ın Lahor kentindeki patlamalar paniğe neden oldu | Video 01:44
Pakistan’ın Lahor kentindeki patlamalar paniğe neden oldu | Video 08.05.2025 | 08:37
Vatikan’daki ilk oylamada yeni papa seçilemedi: Sistina Şapeli’nden siyah duman yükseldi | Video 04:19
Vatikan'daki ilk oylamada yeni papa seçilemedi: Sistina Şapeli’nden siyah duman yükseldi | Video 08.05.2025 | 08:37
Pakistan’da son durum ne? Pakistan Kızılay Görevlisi, A Haber’de aktardı | Video 07:15
Pakistan'da son durum ne? Pakistan Kızılay Görevlisi, A Haber'de aktardı | Video 07.05.2025 | 12:26
Hindistan-Pakistan savaşı piyasaları nasıl etkiler? Uzman isimden çarpıcı değerlendirme | Video 06:20
Hindistan-Pakistan savaşı piyasaları nasıl etkiler? Uzman isimden çarpıcı değerlendirme | Video 07.05.2025 | 09:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY