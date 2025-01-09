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Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:19 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:39

ABD kıyameti yaşıyor! Kaliforniya küle döndü: Hollywood yıldızları kaçıyor!

ABD, son yılların en büyük yangın felaketinden biriyle karşı karşıya. Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde salı günü başlayan yangınlar, tüm kenti sardı. Kentte ölenlerin sayısı 5'e yükselirken yaralılarla birlikte bu sayının artması bekleniyor. Öte yandan ünlü isimlerin evlerinin da yangında küle döndüğü, gelen haberler arasında. İşte Kaliforniya yangını son durum…

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ABD kıyameti yaşıyor! Kaliforniya küle döndü: Hollywood yıldızları kaçıyor!

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde salı akşamı şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu orman yangınları başlamıştı.

ABD kıyameti yaşıyor! Kaliforniya küle döndü: Hollywood yıldızları kaçıyor!

Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül olurken, bölge sakinleri için tahliye emri verildi. California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Los Angeles'ta "acil durum" ilan etmişti.

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ABD kıyameti yaşıyor! Kaliforniya küle döndü: Hollywood yıldızları kaçıyor!

Los Angeles'ın Pacific Palisades, Hurst, Eaton ve Woodley bölgelerinde devam eden yangınlardan dolayı şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

ABD kıyameti yaşıyor! Kaliforniya küle döndü: Hollywood yıldızları kaçıyor!

5 KİŞİ ÖLDÜ

ABD'nin California eyaletinde çıkan orman yangınında 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles yakınlarındaki Pacific Palisades bölgesinde çıkan orman yangınında 5 kişi hayatını kaybetti. Bölgede çok sayıda evin hasar gördüğü ve 80 bin kişi için tahliye emri verildiği kaydedildi.

ABD kıyameti yaşıyor! Kaliforniya küle döndü: Hollywood yıldızları kaçıyor!

California Valisi Gavin Newsom, yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, Los Angeles'ta 'acil durum' ilan etti.

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