Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
11:39
ABD kıyameti yaşıyor! Kaliforniya küle döndü: Hollywood yıldızları kaçıyor!
ABD, son yılların en büyük yangın felaketinden biriyle karşı karşıya. Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde salı günü başlayan yangınlar, tüm kenti sardı. Kentte ölenlerin sayısı 5'e yükselirken yaralılarla birlikte bu sayının artması bekleniyor. Öte yandan ünlü isimlerin evlerinin da yangında küle döndüğü, gelen haberler arasında. İşte Kaliforniya yangını son durum…