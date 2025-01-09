California’daki orman yangınlarında 5 kişi hayatını kaybetti | Video 09.01.2025 | 08:37 ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarında 5 kişi hayatını kaybederken, bin 100’den fazla yapı hasar gördü. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in evine tahliye emri verildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles'ta Eaton, Palisades, Hurst ve Woodley'deki orman yangınları devam ediyor. Santa Monica Dağları ve Pasifik Okyanusu arasındaki lüks bir yerleşim bölgesi olan Pacific Palisades bölgesinde dün sabah başlayan yangında 5 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Pasadena ve Altadena bölgesinde dün akşam yerel saatle 18.30 sularında başlayan Eaton yangınında şimdiye kadar 2 bin 227 dönümlük alan yok oldu. Los Angeles County İtfaiye Şefi Anthony C. Marrone, Angeles Ulusal Ormanı ve Altadena bölgesindeki Eaton yangınında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Marrone, yangında çok sayıda kişinin yaralandığını ve 100'den fazla yapının yok olduğunu duyurdu.

Dün gece 10.30 sularında San Fernando'nun kuzeyindeki Sylmar'da çıkan Hurst yangınında şimdiye kadar 500 dönümlük alan etkilendi. San Fernando Vadisi'ndeki Woodley'de 06.15 civarında başlayan yangında ise en az 75 dönümlük bir alanın etkilendiği duyuruldu. Yangının güçlü rüzgarlar nedeniyle güneye doğru yayıldığı uyarısı yapıldı.

BİN 100'DEN FAZLA YAPI HASAR GÖRDÜ

Yetkililer, orman yangınları nedeniyle 80 bin kişinin tahliye emri altında olduğunu ve yangınların en az 28 bin yapıyı tehdit ettiğini açıkladı. Yangınlarda, şu ana kadar bin 100'den fazla yapı hasar gördü.

Kuru hava şartları ve güçlü rüzgarların etkisiyle çıkan yangınlar, felaket bölgelerinin dışında da kaosa neden oldu. Yangın nedeniyle bu sabah bölgede yaklaşık 300 bin kullanıcıya elektrik verilemedi. Yangın nedeniyle ayrıca Los Angeles'ın bazı bölgelerinde hava kirliliği tehlikeli seviyelere ulaştı. Yetkililer yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kalp ya da akciğer hastalığı olan bireylere tedbir alma ve aktivite düzeylerini düşük tutma çağrısı yaptı.

BİRÇOK BÖLGEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Los Angeles'ta devam eden orman yangınları nedeniyle bugün birçok bölgede eğitime ara verildi. Eğitime ara verilmesine ilişkin kararlardan 80 okul bölgesinden en az 19'u etkilendi.

BAŞKAN YARDIMCISI KAMALA HARRİS'İN EVİNE DE TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Yerel basın, "Hollywood kabusu" ifadeleriyle tanımlanan yangında çok sayıda ünlü ismin yaşadığı yer için tahliye emri verilirken, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Los Angeles'taki evinin de tahliye emri verilen bölgede yer aldığı duyuruldu. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Sözcüsü Ernesto Apreza, sosyal medyada yayınladığı açıklamada, "ABD Başkan Yardımcısının yaşadığı mahalle için tahliye emri verildi. O sırada evde kimse bulunmuyordu" dedi.

Apreza ayrıca, "Başkan Yardımcısı ve Başkan, yangınlara ilişkin durumu yakından takip ediyor. Eyalet yetkilileri ve yerel yetkililer ile iletişim halindeler ve bu korkunç felakete müdahale ve toparlanma sürecinde ihtiyaç duyulan her türlü federal yardımı tedarik etme teklifinde bulundular" dedi.