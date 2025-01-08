Video Dünya ABD California'daki yangın yaklaşık 3 bin dönümlük alana yayıldı | Video
ABD California'daki yangın yaklaşık 3 bin dönümlük alana yayıldı | Video

ABD California'daki yangın yaklaşık 3 bin dönümlük alana yayıldı | Video

08.01.2025 | 16:07

ABD'nin California eyaletindeki lüks Pacific Palisades bölgesinde yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınında şu ana kadar 2 bin 921 dönümlük alan kül oldu. Los Angeles'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

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ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'taki Pacific Palisades bölgesinde başlayarak evlere, iş yerlerine ve araçlara sıçrayan orman yangınıyla mücadele sürüyor. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı'na (CAL FIRE) göre alevler şu ana kadar 2 bin 921 dönümlük alanı küle çevirdi. Alevler çok sayıda Hollywood filminin çekildiği ünlü Palisades Charter Lisesi ve yakınındaki ilkokula da sıçradı. Bazı okullarda eğitime ara verildi. California Valisi Gavin Newsom düzenlediği basın toplantısında, "Birkaç değil, birçok yapı çoktan yıkıldı ve yangın hala büyüyor" ifadelerini kullandı. Vali Newsom, Los Angeles'ta OHAL ilan etti. Los Angeles İtfaiye Departmanı, birkaç kişinin yaralandığını, 1 itfaiyecinin ciddi bir kafa travması geçirerek hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Los Angeles County'de şu ana kadar 220 bin ev ve iş yeri elektriksiz kalırken, 13 binden fazla yapının risk altında olduğu öğrenildi.

TAHLİYE EDİLENLER ARASINDA ÜNLÜLER DE VAR
Tahliye emri verilen 30 bin kişi arasında oyuncu Eugene Levy ve James Woods da yer aldı. James Woods sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize ulaşan tüm harika insanlara, bu kadar ilgili olduğunuz için teşekkür ederiz. Sadece tahliyeyi başarıyla gerçekleştirebildiğimizi bildirmek istedim. Şu anda evimizin ayakta olup olmadığını bilmiyorum ama ne yazık ki küçük sokağımızdaki evler ayakta değil" ifadelerini kullandı. Levy ise tahliye sırasında trafikte kaldığında yoğun duman gördüğünü söyledi.

2 YANGIN DAHA ÇIKTI
Pacific Palisades yangınından kısa süre sonra Los Angeles County'de iki yangın daha çıktı. San Fernando'nun kuzeyindeki Hurst yangını 500 dönüme yayılırken, 44 binden fazla kişi için tahliye emri verildi, 40 bin yapının risk altında olduğu belirtildi. Pacific Palisades bölgesine 40 kilometre uzaklıkta, Altadena'daki Eaton yangını ise bin dönümlük alanı kapladı. 19 bin kişi tahliye edilirken, 8 bin 200 yapının risk altında olduğu aktarıldı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
ABD Başkanı Joe Biden, yangından etkilenen bölgelerdeki sakinlere dikkatli olma ve yerel yetkililerin uyarılarını dikkate alma çağrısında bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, yangın hakkında sık sık bilgilendirilirken, eyalet ve yerel yetkililere federal yardım teklif etti. Biden, "Yönetimim, müdahaleyi desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacak" dedi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de yangınla mücadele çerçevesinde federal kaynak sağlanacağını belirtti.

Yangın söndürme çalışmaları bin 400'den fazla itfaiyeciyle devam ediyor.

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