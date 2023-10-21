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Giriş Tarihi: 21.10.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 12:43

ABD ordusunun üst düzey isminden çarpıcı sözler: Türkiye İsrail’in kıyameti olur!

İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de kanlı bir soykırım gerçekleştiriyor. 15. günde de sivil yerleşimleri vurarak masum canları almaya devam eden işgalci İsrail güçleri, ABD'nin de desteğiyle katliama imza atıyor. Uluslararası kuruluşların çağrılarını dikkate almayan İsrail'in katliamlarını durdurmak için çabalar sürerken ABD'li askeri analistten dikkat çeken bir yorum geldi. analist Douglas Macgregor, "Türkler isterse bölgeye 2 milyon asker yığar. Eğer İsrail Gazze'ye girerse bu onlar için kıyamet olur" ifadelerini kullandı.

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ABD ordusunun üst düzey isminden çarpıcı sözler: Türkiye İsrail’in kıyameti olur!

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım 15. gününde. İlk günden bu yana doğrudan sivil halkı hedef alan İsrail, ev, hastane, çocuk, bebek ayırt etmeksizin Gazze halkına ölüm yağdırıyor.

ABD ordusunun üst düzey isminden çarpıcı sözler: Türkiye İsrail’in kıyameti olur!

4 bini aşkın masum canı alan İsrail, en büyük desteğini ise ABD'den alıyor. Sivil katliamlarına gözünü kapatan ABD, İsrail'e koşulsuz bağlılığını sunmuşken birçok ülke barış sağlanması için harekete geçti. Mısır'da düzenlenen Barış Zirvesi'nden çıkacak sonuç merakla beklenirken Türkiye'de katliamın durması için çabalarına devam ediyor.

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ABD ordusunun üst düzey isminden çarpıcı sözler: Türkiye İsrail’in kıyameti olur!

ATEŞKES ÇAĞRILARI PEŞ PEŞE GELİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail bölgede kalıcı barış ve güvenliğini istiyorsa Filistinlilerin bir devleti olmalı. Her iki tarafın da mutabık kalacağı bir anlaşmaya varıldıktan sonra Türkiye garantör ülke olmaya hazır" ifadelerini kullanmıştı. Küresel diplomasi trafiğinde son yıllarda önemli bir konumda bulunan Türkiye'nin barışı tesis etme çabaları sürerken ABD'li askeri analistten dikkat çeken sözler geldi.

ABD ordusunun üst düzey isminden çarpıcı sözler: Türkiye İsrail’in kıyameti olur!

Emekli ABD Ordusu Albayı ve Analist Douglas McGregor, İsrail'in katliamlarına dair konuştuğu bir paylaşımda Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çekti. İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesi halinde başarısız olacağını belirten Mcgregor "Bölgedeki diğer ülkeler dünyanın geri kalanı gibi İsrail'den, Avrupa da artık bizden bıktı. Demek istediğim bir dünya savaşının eşiğindeyiz. Anlaşılması gereken bu. İsrail Gazze'ye kara harekâtı yaparsa ki istenen başarı sağlanamayacaktır. Ama yine de istekli gözüküyorlar. Girerlerse sadece asker kaybetmekle kalmayacaklar Hamas'ı da tamamen yok edemeyecekler." ifadelerini kullandı.

ABD'li askeri analist Macgregor'dan Türkiye uyarısı: "İsrail'in kıyameti olurlar" | Video

ABD ordusunun üst düzey isminden çarpıcı sözler: Türkiye İsrail’in kıyameti olur!

"TÜRKİYE FARKLI"

Mcgregor, "Bölgenin geri kalanı savaş için hazırlanacak. İran İsrail'e füze atamayacak çünkü İsrail nükleer füze ile karşılık vereceğini açıkladı. Fakat Türkiye farklı. Türklerin İsrail ile iyi bir hatırası da yok. Daha birkaç yıl önce Gazze'ye yardıma giden gemileri İsrail tarafından basılıp içerisindeki insanlar öldürüldü. Böyle bir şey Türklerde İsrail için destek ve dostluk tohumları ekmeyecektir. Ve unutmayın Erdoğan dünyadaki sünni askeri ittifakın fiili lideridir." yorumunda bulundu.

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