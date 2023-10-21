ABD ordusunun üst düzey isminden çarpıcı sözler: Türkiye İsrail’in kıyameti olur!

İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de kanlı bir soykırım gerçekleştiriyor. 15. günde de sivil yerleşimleri vurarak masum canları almaya devam eden işgalci İsrail güçleri, ABD'nin de desteğiyle katliama imza atıyor. Uluslararası kuruluşların çağrılarını dikkate almayan İsrail'in katliamlarını durdurmak için çabalar sürerken ABD'li askeri analistten dikkat çeken bir yorum geldi. analist Douglas Macgregor, "Türkler isterse bölgeye 2 milyon asker yığar. Eğer İsrail Gazze'ye girerse bu onlar için kıyamet olur" ifadelerini kullandı.