ABD ordusunun üst düzey isminden çarpıcı sözler: Türkiye İsrail’in kıyameti olur!

"TÜRKİYE FARKLI"

Mcgregor, "Bölgenin geri kalanı savaş için hazırlanacak. İran İsrail'e füze atamayacak çünkü İsrail nükleer füze ile karşılık vereceğini açıkladı. Fakat Türkiye farklı. Türklerin İsrail ile iyi bir hatırası da yok. Daha birkaç yıl önce Gazze'ye yardıma giden gemileri İsrail tarafından basılıp içerisindeki insanlar öldürüldü. Böyle bir şey Türklerde İsrail için destek ve dostluk tohumları ekmeyecektir. Ve unutmayın Erdoğan dünyadaki sünni askeri ittifakın fiili lideridir." yorumunda bulundu.