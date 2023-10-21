ABD'li askeri analist Macgregor'dan Türkiye uyarısı: "İsrail'in kıyameti olurlar" | Video

Hamas ve İsrail arasındaki savaşı yorumlayan ABD'li askeri analist Douglas Macgregor, "Türkler isterse bölgeye 2 milyon asker yığar. Eğer İsrail Gazze'ye girerse bu onlar için kıyamet olur." dedi.