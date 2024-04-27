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Giriş Tarihi: 27.04.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 10:58

ABD polisinden yeni cinayet! İkinci George Floyd vakası yaşandı: Ölüm anları kamerada!

ABD polisinin cinayete varan orantısız şiddet kullanımı sık sık tartışma konu oluyor. 2020 yılında gözaltına almak istedikleri George Floyd'u nefessiz bırakarak öldüren ABD polisi, aynı cinayeti bir kez daha işledi. Ohio'da 53 yaşındaki Frank Tyson'ı ters kelepçeleyen ve aynı yöntemle öldürdüğü anlaşılan ABD polisinin olay anı görüntüler kan dondurdu.

AA
ABD polisinden yeni cinayet! İkinci George Floyd vakası yaşandı: Ölüm anları kamerada!

ABD'nin Ohio eyaletinde polisin gözaltına alırken şiddet uyguladığı Frank Tyson'ın (53), elleri arkadan kelepçeliyken polisin boynuna bastırması nedeniyle nefessiz kalarak öldüğü ortaya çıktı.

ABD polisinden yeni cinayet! İkinci George Floyd vakası yaşandı: Ölüm anları kamerada!

Ohio'nun Canton bölgesinde 18 Nisan'da karıştığı trafik kazasından kaçtığı iddia edilen siyahi Amerikalının, polis şiddeti sonucunda hayatını kaybettiğine ilişkin görüntüler bugün kamuoyuna açıklandı.

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ABD polisinden yeni cinayet! İkinci George Floyd vakası yaşandı: Ölüm anları kamerada!

Olaya müdahale eden polislerin kask kamerasından kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay 2020 yılında polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüne benzetildi.

ABD polisinden yeni cinayet! İkinci George Floyd vakası yaşandı: Ölüm anları kamerada!

Görüntülerde, bir araç kazasına karıştığı iddiasıyla bir kafeteryada polisin gözaltına aldığı ve o esnada yere yatırarak ters kelepçe taktığı Tyson'ın polise defalarca "Beni öldürmeye çalışıyorlar" dediği görülüyor.

ABD'de polis şiddeti! Siyahi adam nefessiz kalarak öldü! | Video

ABD polisinden yeni cinayet! İkinci George Floyd vakası yaşandı: Ölüm anları kamerada!

Yerde yüzüstü ve elleri kelepçeli şekilde yatarken polisin diziyle boynuna bastırarak nefes almasını zorlaştırdığı siyahi Amerikalının birçok kez "Nefes alamıyorum" dediği anlar kameraya yansıyor.

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