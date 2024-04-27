Giriş Tarihi: 27.04.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
10:58
ABD polisinden yeni cinayet! İkinci George Floyd vakası yaşandı: Ölüm anları kamerada!
ABD polisinin cinayete varan orantısız şiddet kullanımı sık sık tartışma konu oluyor. 2020 yılında gözaltına almak istedikleri George Floyd'u nefessiz bırakarak öldüren ABD polisi, aynı cinayeti bir kez daha işledi. Ohio'da 53 yaşındaki Frank Tyson'ı ters kelepçeleyen ve aynı yöntemle öldürdüğü anlaşılan ABD polisinin olay anı görüntüler kan dondurdu.