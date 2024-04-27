ABD polisinden yeni cinayet! İkinci George Floyd vakası yaşandı: Ölüm anları kamerada!

Görüntülerde, bir araç kazasına karıştığı iddiasıyla bir kafeteryada polisin gözaltına aldığı ve o esnada yere yatırarak ters kelepçe taktığı Tyson'ın polise defalarca "Beni öldürmeye çalışıyorlar" dediği görülüyor.

ABD'de polis şiddeti! Siyahi adam nefessiz kalarak öldü! | Video