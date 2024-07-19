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Giriş Tarihi: 19.07.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 11:08

ABD tarihinde bir ilk! Suikast anındaki kanlı detayı anlattı: Trump’ı ölümden o kurtardı!

Son dakika haberleri: ABD başkan adayı Donald Trump'a yönelik yapılan suikast girişimi dünya gündeminde yankı uyandırmayı sürdürüyor. 13 Temmuz'da kürsüde konuşma yaptığı sırada kulağından vurulan ve korumaları tarafından apar topar sahneden indirilen Trump, olayın ardından ilk kez büyük bir kalabalığın karşısına çıktı. Suikast anındaki kritik detayı açıklayan Trump Amerikan tarihinde de bir ilke imza attı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
ABD tarihinde bir ilk! Suikast anındaki kanlı detayı anlattı: Trump’ı ölümden o kurtardı!

Son dakika haberleri: ABD'de başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi dünyayı çalkalamaya devam ediyor. 13 Temmuz'daki seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından Trump gece saatlerinde Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde ilk kez halkın karşısına çıkarak konuşma yaptı.

ABD tarihinde bir ilk! Suikast anındaki kanlı detayı anlattı: Trump’ı ölümden o kurtardı!

"HİÇ OLMADIĞIM KADAR KARARLIYIM"

Saldırıya ilişkin detayları milyonlara aktaran Trump, yaptığı konuşmayla ABD tarihine de geçti. Trump, resmi olarak Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmayı kabul etti. "Tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ediyorum, sadece Amerika'nın yarısı için değil" ifadelerini kullanan Trump, sadece Amerika'nın yarısını kazanmanın başarı olmadığını vurguladı.

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ABD tarihinde bir ilk! Suikast anındaki kanlı detayı anlattı: Trump’ı ölümden o kurtardı!

Trump, "İnanç, bağlılık ve gururla ABD başkanlığına adaylığınızı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı. Trump, kasımda çok büyük bir zafer elde edeceklerini belirterek, herkes için yeni bir güvenlik dönemi başlayacağının, toplum içindeki bölünmüşlüğün "iyileştirilmesi" gerektiğinin altını çizdi.

ABD tarihinde bir ilk! Suikast anındaki kanlı detayı anlattı: Trump’ı ölümden o kurtardı!

Suikast girişiminde yaşadıklarını detaylı olarak aktaran Trump, "Bu korkunç saldırıya rağmen bu akşam birlik ve kararlılıkla bir aradayız. Hiç olmadığım kadar daha kararlıyım." diye konuştu.

ABD tarihinde bir ilk! Suikast anındaki kanlı detayı anlattı: Trump’ı ölümden o kurtardı!

Trump'ın konuşması ABD'nin yakın tarihindeki en uzun kongre kabul konuşması olarak tarihe geçti. Tam olarak 1 saat 32 dakika konuşan Trump ayrıca, 1976'dan bu yana en uzun ikinci ve üçüncü kongre kabul konuşmasını da yapmış oldu.

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