ABD tarihinde bir ilk! Suikast anındaki kanlı detayı anlattı: Trump’ı ölümden o kurtardı!

"HİÇ OLMADIĞIM KADAR KARARLIYIM"

Saldırıya ilişkin detayları milyonlara aktaran Trump, yaptığı konuşmayla ABD tarihine de geçti. Trump, resmi olarak Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmayı kabul etti. "Tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ediyorum, sadece Amerika'nın yarısı için değil" ifadelerini kullanan Trump, sadece Amerika'nın yarısını kazanmanın başarı olmadığını vurguladı.