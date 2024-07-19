ABD tarihinde bir ilk! Suikast anındaki kanlı detayı anlattı: Trump’ı ölümden o kurtardı! | Video
Son dakika haberleri: ABD başkan adayı Donald Trump'a yönelik yapılan suikast girişimi dünya gündeminde yankı uyandırmayı sürdürüyor. 13 Temmuz'da kürsüde konuşma yaptığı sırada kulağından vurulan ve korumaları tarafından apar topar sahneden indirilen Trump, olayın ardından ilk kez büyük bir kalabalığın karşısına çıktı. Suikast anındaki kritik detayı açıklayan Trump Amerikan tarihinde de bir ilke imza attı.
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