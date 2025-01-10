Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: ABD tarihinin en büyük orman yangını! Ülkede büyük çaresizlik: Ölü sayısı artıyor, 180 bin kişi tahliye edildi
Giriş Tarihi: 10.01.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:49

SON DAKİKA: ABD tarihinin en büyük orman yangını! Ülkede büyük çaresizlik: Ölü sayısı artıyor, 180 bin kişi tahliye edildi

Son dakika haberleri: ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınları büyük felakete neden oldu. Günlerdir devam eden yangınlarda hafta sonu için de kırmızı alarm verildi. Yetersiz su kaynakları ve personel nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı Los Angeles kentinde 180 bin kişi tahliye edildi. Ölü sayısı artarken son durum açıklamaları peş peşe geldi. İşte ABD yangınında son durum…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AJANSLAR
SON DAKİKA: ABD tarihinin en büyük orman yangını! Ülkede büyük çaresizlik: Ölü sayısı artıyor, 180 bin kişi tahliye edildi

Son dakika haberleri: ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles County'de orman yangınları devam ediyor.

SON DAKİKA: ABD tarihinin en büyük orman yangını! Ülkede büyük çaresizlik: Ölü sayısı artıyor, 180 bin kişi tahliye edildi

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevlerin hızla ilerlediği yangınlarda birçoğu milyonlarca dolarlık ev olan 2 binden fazla yapı küle döndü. Tahminlere göre yangının maliyetinin 60 milyar doları aşması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: ABD tarihinin en büyük orman yangını! Ülkede büyük çaresizlik: Ölü sayısı artıyor, 180 bin kişi tahliye edildi

10 ÖLÜ 180 BİN KİŞİ TAHLİYE

Riskli bölgelerden Jamie Lee Curtis, Mandy Moore ve Maria Shriver gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu en az 100 bin kişi tahliye edildi.

SON DAKİKA: ABD tarihinin en büyük orman yangını! Ülkede büyük çaresizlik: Ölü sayısı artıyor, 180 bin kişi tahliye edildi

Toplamda 180 bin kişiye tahliye emri verildi. Dün akşam saatlerinde ünlü Hollywood Bulvarı'na yalnız birkaç yüz metre uzaklıktaki Hollywood Hills'te de yangın çıkmasıyla bölgedeki yangın sayısı 6'ya yükseldi.

SON DAKİKA: ABD tarihinin en büyük orman yangını! Ülkede büyük çaresizlik: Ölü sayısı artıyor, 180 bin kişi tahliye edildi

Yetkililer yangınlar dolayısıyla enerji nakil hatlarının elektriğinin kesildiğini, su taşıyan pompaların enerji ulaşmadığı için çalışmadığını belirtti. Bölgeden gelen son bilgilere göre yangın söndürme çabaları jeneratörler vasıtasıyla gerekli yerlere elektrik ulaştırarak yeniden su pompalanmasıyla devam ediyor.

SON DAKİKA