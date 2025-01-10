Giriş Tarihi: 10.01.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
10:49
SON DAKİKA: ABD tarihinin en büyük orman yangını! Ülkede büyük çaresizlik: Ölü sayısı artıyor, 180 bin kişi tahliye edildi
Son dakika haberleri: ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınları büyük felakete neden oldu. Günlerdir devam eden yangınlarda hafta sonu için de kırmızı alarm verildi. Yetersiz su kaynakları ve personel nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı Los Angeles kentinde 180 bin kişi tahliye edildi. Ölü sayısı artarken son durum açıklamaları peş peşe geldi. İşte ABD yangınında son durum…